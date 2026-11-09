Manchester City, 24 Kasım 2026 Salı günü Manchester'daki Etihad Stadyumu'nda Napoli'yi ağırlayacak.

İki kulüp arasındaki son resmî karşılaşma, Manchester City'nin Etihad Stadyumu'nda rahat bir galibiyetle 2-0 kazandığı 2025-26 Şampiyonlar Ligi grup aşamasında oynandı. UEFA organizasyonlarındaki resmî maçlarda Manchester City, Napoli'nin iki galibiyetine karşılık üç galibiyetle üstün durumda. İki takım arasında bir maç da berabere bitti.

Manchester City-SSC Napoli Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman başlayacak?

Manchester City-Napoli maçı, 24 Kasım 2026 Salı günü Manchester'daki Etihad Stadyumu'nda oynanacak.

Şampiyonlar Ligi - Hafta 5 24 Kas 2026 - 15:00 Etihad Stadium

Manchester City-SSC Napoli Şampiyonlar Ligi maçı için bilet nasıl alınır?

Manchester City ile SSC Napoli arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi maçı için bilet satın almanın birkaç temel yolu var:

1. Kulübün resmî kanalları

Resmî kulüp bilet satışı: Doğrudan Manchester City'nin resmî internet sitesinden satın almak en güvenli ve en doğrudan yöntemdir. Bu yöntem, önceki bilet alım kriterlerine göre açılan satış dönemlerinden yararlanmak için genellikle aktif bir kulüp üyeliği (Matchday veya Premium üyelik gibi) gerektirir. Resmî standart giriş biletleri ve ağırlama paketleri doğrudan buradan temin edilir.

2. İkincil bilet pazarları

İkincil bilet platformları: Kulübün resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse standart giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan Şampiyonlar Ligi maçları için bilet alıp satmasına olanak tanır.

Manchester City-SSC Napoli Şampiyonlar Ligi maçının biletleri ne kadar?

Manchester City ile SSC Napoli arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi maçı için bilet seçenekleri ve avro cinsinden tahmini fiyatlar şöyle:

1. Kulübün resmî kanalları

Standart giriş (üst tribün / kale arkası): Tribün katına ve oturma bölümüne göre yaklaşık 55 ila 70 avrodan başlıyor.

Tribün katına ve oturma bölümüne göre yaklaşık başlıyor. Standart giriş (yan tribün / orta saha görüşü): İlk satış dönemlerinde üyeler için genellikle 80 ila 130 avro arasında değişiyor.

İlk satış dönemlerinde üyeler için genellikle arasında değişiyor. Resmî ağırlama paketleri: Seçilen salon deneyimine göre yaklaşık 200 ila 400 avrodan başlıyor.

2. İkincil bilet pazarları

Kulübün ilk satışındaki resmî biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet platformlarında biletler piyasa talebine göre şu fiyatlarla listeleniyor:

Üst tribün / kale arkası yeniden satış: Genellikle yaklaşık 60 ila 95 avrodan başlıyor.

Genellikle yaklaşık başlıyor. Alt tribün / yan tribün yeniden satış: Fiyatlar 100 ila 230 avro arasında değişiyor.

Fiyatlar arasında değişiyor. VIP ve ağırlama paketlerinin yeniden satışı: Platforma ve paketin içeriğine göre fiyatlar 250 avrodan başlayıp 500 avroyu aşabiliyor.

Manchester City-SSC Napoli Şampiyonlar Ligi maçı: Bilmeniz gereken her şey

Manchester City ve SSC Napoli'nin form durumu

Manchester City, tüm kulvarlarda oynadığı son beş maçın dördünü kazandı. Bu süreçteki tek yenilgisini Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain'e sahasında 2-4 kaybederek aldı. Son maçında AEK Athens'i Şampiyonlar Ligi'nde 5-1 yenen City, bu süreçte Premier League'de Ipswich Town'ı 3-2, Sunderland'i de 5-3 mağlup etti. Bu beş maçta 18 gol atıp 11 gol yiyen City, hücumda istikrarlı bir performans sergiledi.

Napoli, son beş maçında iki galibiyet, bir beraberlik ve iki yenilgi aldı. Son maçında Bodo/Glimt'i Şampiyonlar Ligi'nde 4-3 yendi ancak aynı dönemde Serie A'da Venezia'ya 1-0, Şampiyonlar Ligi'nde Villarreal'e 3-1 mağlup oldu. Napoli ayrıca Serie A'da Frosinone'yi 3-0 yendi ve Fiorentina ile 1-1 berabere kaldı. Bu beş karşılaşmada 12 gol atıp sekiz gol yedi.

Manchester City-SSC Napoli: Son karşılaşmalar

İki kulüp arasındaki son karşılaşma, Manchester City'nin Eylül 2025'te Etihad Stadyumu'nda 2-0 kazandığı 2025-26 Şampiyonlar Ligi grup aşaması maçıydı. Tamamı Şampiyonlar Ligi'nde oynanan ve kayıtlara geçen son beş karşılaşmada City'nin üç, Napoli'nin ise iki galibiyeti bulunuyor. Bu dönemde iki takım bir kez de berabere kaldı. Napoli'nin son galibiyeti ise Kasım 2011'de sahasında 2-1 kazandığı maçta geldi.