Manchester City, 24 Kasım 2026 Salı günü Napoli'yi Manchester'daki Etihad Stadyumu'nda ağırlayacak.

İki kulüp arasındaki son resmî karşılaşma, 2025-26 Şampiyonlar Ligi grup aşamasında oynandı. Manchester City, Etihad Stadyumu'ndaki maçı rahat bir şekilde 2-0 kazandı. UEFA organizasyonlarındaki resmî maçlarda Manchester City'nin üç, Napoli'nin ise iki galibiyeti bulunuyor. Bir karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.

Manchester City-Napoli maçı için biletleri nereden satın alabileceğiniz ve fiyatları hakkında bilmeniz gereken her şeyi GOAL anlatıyor.

Manchester City-SSC Napoli Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman başlayacak?

Manchester City-Napoli maçı, 24 Kasım 2026 Salı günü Manchester'daki Etihad Stadyumu'nda oynanacak.

Şampiyonlar Ligi - Hafta 5 24 Kas 2026 - 15:00 Etihad Stadium

Manchester City-SSC Napoli Şampiyonlar Ligi maçının biletleri nasıl alınır?

Yaklaşan Manchester City-SSC Napoli Şampiyonlar Ligi maçının biletlerini satın almak için birkaç temel seçenek bulunuyor:

1. Kulübün resmî satış kanalları

Kulübün resmî bilet satışı: Biletleri doğrudan Manchester City'nin resmî internet sitesinden satın almak, en güvenli ve en doğrudan yöntemdir. Önceki bilet alımlarına ilişkin kriterlere göre belirlenen satış dönemlerine erişmek için genellikle aktif bir kulüp üyeliği (Matchday veya Premium üyelik gibi) gerekir. Standart maç biletleri ve ağırlama paketleri doğrudan buradan temin edilir.

2. İkincil bilet satış platformları

İkincil bilet platformları: Kulübün resmî satış kanallarındaki biletler tamamen tükenirse standart maç biletleri, StubHub gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan Şampiyonlar Ligi maçları için bilet alıp satmasına olanak tanır.

Manchester City-SSC Napoli Şampiyonlar Ligi maçının biletleri ne kadar?

Manchester City ile SSC Napoli arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi maçı için bilet seçenekleri ve avro cinsinden tahmini fiyatlar şöyle:

1. Kulübün resmî satış kanalları

Standart bilet (üst tribün / kale arkası): Fiyatlar, tribün katına ve oturma bölümüne bağlı olarak yaklaşık 55 ila 70 avrodan başlıyor.

Fiyatlar, tribün katına ve oturma bölümüne bağlı olarak yaklaşık başlıyor. Standart bilet (yan tribün / orta bölümler): İlk satış dönemlerinde üyeler için fiyatlar genellikle 80 ila 130 avro arasında değişiyor.

İlk satış dönemlerinde üyeler için fiyatlar genellikle arasında değişiyor. Resmî ağırlama paketleri: Fiyatlar, sunulan salon deneyimine bağlı olarak yaklaşık 200 ila 400 avrodan başlıyor.

2. İkincil bilet satış platformları

Kulübün ilk satışında resmî biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet platformlarında bilet fiyatları piyasa talebine göre belirleniyor:

Üst tribün / kale arkası yeniden satış biletleri: Fiyatlar genellikle yaklaşık 60 ila 95 avrodan başlıyor.

Fiyatlar genellikle yaklaşık başlıyor. Alt tribün / yan tribün yeniden satış biletleri: Fiyatlar 100 ila 230 avro arasında değişiyor.

Fiyatlar arasında değişiyor. VIP ve ağırlama paketlerinin yeniden satışı: Fiyatlar, platforma ve paketin içeriğine bağlı olarak 250 avrodan 500 avronun üzerine çıkabiliyor.

Manchester City-SSC Napoli Şampiyonlar Ligi maçı: Bilmeniz gereken her şey

Manchester City ve SSC Napoli'nin form durumu

Manchester City, tüm kulvarlardaki son beş maçının dördünü kazandı. Bu süreçteki tek yenilgisini Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain'e evinde 2-4 kaybederek aldı. Son maçında Şampiyonlar Ligi'nde AEK Athens'ı 5-1 mağlup eden Manchester City, aynı dönemde Premier League'de Ipswich Town'ı 3-2, Sunderland'i ise 5-3 yendi. Bu beş maçta 18 gol atıp 11 gol yiyen City, hücumdaki üretkenliğini sürdürdü.

Napoli, son beş maçında iki galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. Son maçında Şampiyonlar Ligi'nde Bodo/Glimt'i 4-3 yendi ancak aynı dönemde Serie A'da Venezia'ya 1-0, Şampiyonlar Ligi'nde Villarreal'e 3-1 yenildi. Serie A'da Frosinone'yi 3-0 mağlup ederken Fiorentina ile 1-1 berabere kaldı. Napoli, bu beş maçta 12 gol atıp sekiz gol yedi.

Manchester City-SSC Napoli: Son karşılaşmalar

İki kulüp son olarak 2025-26 Şampiyonlar Ligi grup aşamasında karşılaştı. Manchester City, Eylül 2025'te Etihad Stadyumu'nda oynanan maçı 2-0 kazandı. Tamamı Şampiyonlar Ligi'nde oynanan ve kayıtlara geçen son beş karşılaşmada City'nin üç, Napoli'nin ise iki galibiyeti bulunuyor. İki takım bu dönemde bir kez de berabere kaldı. Napoli'nin son galibiyeti, Kasım 2011'de evinde 2-1 kazandığı maçta geldi.