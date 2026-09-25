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Manchester City - Paris Saint-Germain maçı biletleri nasıl alınır: Şampiyonlar Ligi fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

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Tickets
M.City
Paris Saint-Germain
Şampiyonlar Ligi

Manchester City, Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain ile karşı karşıya geliyor. İşte biletlerinizi nasıl alabileceğiniz

Manchester City, 14 Ekim 2026 Çarşamba günü Manchester'daki Etihad Stadyumu'nda Paris Saint-Germain ile karşı karşıya gelecek.

Avrupa'nın iki devi arasında Şampiyonlar Ligi'nde oynanan yedi tarihî karşılaşmada Manchester City, PSG'nin iki galibiyetine karşılık dört galibiyetle üstün durumda. İki takım arasındaki son maçta Paris Saint-Germain, 2024-25 Şampiyonlar Ligi sezonunda Parc des Princes'te City'yi 4-2 mağlup etmişti.

Biletleri nereden alabileceğiniz ve ne kadar oldukları da dahil olmak üzere, Manchester City - Paris Saint-Germain maçı için bilet alma konusunda bilmeniz gereken her şeyi GOAL sizin için derledi.

Manchester City - Paris Saint-Germain Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman başlayacak?

Manchester City - Paris Saint-Germain maçı, 14 Ekim 2026 Çarşamba günü Manchester'daki Etihad Stadyumu'nda başlayacak.

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Şampiyonlar Ligi - Hafta 2
Etihad Stadium

Manchester City - Paris Saint-Germain Şampiyonlar Ligi biletleri nasıl alınır?

14 Ekim 2026 Çarşamba günü Etihad Stadyumu'nda oynanacak Manchester City - Paris Saint-Germain Şampiyonlar Ligi maçı için bilet satın almak adına şu temel seçenekleri takip edebilirsiniz:

1. Resmî Manchester City bilet satışı

  • Doğrudan Manchester City üzerinden satın almak, biletlerin resmî satış fiyatı üzerinden güvenli şekilde temin edilmesini sağlar.

2. Hospitality paketleri

  • Hospitality paketleri, katı üyelik şartı olmadan genel satışa sunulmaktadır.

Manchester City - Paris Saint-Germain Şampiyonlar Ligi biletleri ne kadar?

Manchester City - Paris Saint-Germain Şampiyonlar Ligi maçının bilet fiyatları, resmî satış fiyatı üzerinden kulüpten mi yoksa ikincil platformlar üzerinden mi satın aldığınıza göre değişiklik göstermektedir:

1. Resmî satış fiyatlı biletler (doğrudan kulüp satışı)

Doğrudan Manchester City üzerinden satın alındığında (üyelik erişimiyle genel giriş için):

  • Standart yetişkin koltukları: Oturma kategorisine (Shortside Upper ve Longside Lower) ve indirim durumuna bağlı olarak 45 € ile 95 € arasında değişir.
  • Genç / yaşlı indirimleri: Genellikle 25 € ile 60 € arasındadır.

2. İkincil ve yeniden satış platformları

Yüksek talep nedeniyle StubHub gibi ikincil bilet platformları üzerinden satın alınıyorsa:

  • Başlangıç / minimum fiyat: Shortside Upper Tier koltukları için yaklaşık 115 € - 135 €.
  • Ortalama yeniden satış fiyatı: Yaklaşık 280 € - 320 €.
  • Longside Lower Tier koltukları:170 € ile 250 € arasında değişir.
  • Hospitality / VIP paketleri: Yaklaşık 180 €'dan başlar ve executive box ile tünel erişimi için 2.400 €+ seviyesine kadar çıkabilir.

Manchester City - Paris Saint-Germain Şampiyonlar Ligi: Bilmeniz gereken her şey

Manchester City - Paris Saint-Germain form durumu

Manchester City bu maça tüm kulvarlarda oynadığı son beş karşılaşmadan da galibiyetle ayrılmış olarak çıkıyor. Takımın son sonucu, 13 Eylül'de Premier League'de deplasmanda Manchester United'a karşı aldığı 1-0'lık galibiyet oldu; tek golü Erling Haaland attı. City bu serinin önceki bölümünde Şampiyonlar Ligi'nde FC Porto'yu 2-0 mağlup etti ve Premier League'de Crystal Palace'ı 4-1 yendi. Bu beş maçta dokuz gol atan takım sadece dört gol yedi ve iki kez de gol yemeden maçı tamamladı.

PSG'nin son dönemdeki formu ise daha karışık. Luis Enrique'nin ekibi son beş maçının üçünü kazandı, iki beraberlik aldı ve bir yenilgi yaşadı. Takımın son maçında 13 Eylül'de Ligue 1'de Brest deplasmanında 1-0 kazanırken, 9 Eylül'de Şampiyonlar Ligi'nde Slovan Bratislava'yı 6-1 mağlup etti. Ancak bu süreçte Monaco'ya karşı alınan 2-1'lik yenilgi ile Lille ve Rennes karşısında üst üste gelen 2-2'lik beraberlikler, City'nin değerlendirmeye çalışacağı bir kırılganlığa işaret ediyor.

MCI

MCI - Form

COV
K1-0
POR
K0-2
MUN
K0-1
NOR
K5-0
SUN
K5-3
Atılan Gol (Yenilen Gol)
14/3
2,5 golün üzerindeki maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
1/5
PSG

PSG - Form

LIL
B2-2
ASM
K1-2
SLB
K6-1
B29
K0-1
OM
K1-2
Atılan Gol (Yenilen Gol)
12/6
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
4/5

Manchester City - Paris Saint-Germain: Son karşılaşmalar

Bu takımlar arasındaki son karşılaşma 22 Ocak 2025'te Şampiyonlar Ligi'nde oynandı ve PSG, Paris'te Manchester City'yi 4-2 mağlup etti. Kayıtlardaki önceki beş karşılaşmada City üç, PSG ise iki galibiyet aldı; City'nin toplam skorda kazandığı 2021 Şampiyonlar Ligi yarı final eşleşmeleri bu geçmişin önemli bir bölümünü oluşturuyor. İki kulüp bu beş maçta toplam 19 gol attı.

Kafa Kafaya

M.CityÇizimParis Saint-Germain
3
0
2
Şampiyonlar Ligi
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
4
M.City badge
M.City
MCI
2
MS
Şampiyonlar Ligi
M.City badge
M.City
MCI
2
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
1
MS
Şampiyonlar Ligi
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
2
M.City badge
M.City
MCI
0
MS
Şampiyonlar Ligi
M.City badge
M.City
MCI
2
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
0
MS
Şampiyonlar Ligi
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
1
M.City badge
M.City
MCI
2
MS
8Attığı Gol8
Maç 2.5 üstü golle bitti3/5
Her iki takım da gol attı3/5
#PKBKFA+/-PuanForm
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
K
2
Bayern MünihBayern MünihFCB
110050+53
K
3
BarcelonaBarcelonaBAR
110051+43
K
4
M. UnitedM. UnitedMUN
110040+43
K
5
ComoComoCOM
110041+33
K
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
K
6
Sporting CPSporting CPSCP
110031+23
K
8
M.CityM.CityMCI
110020+23
K
9
LensLensRCL
110032+13
K
9
Real BetisReal BetisBET
110032+13
K
9
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
K
12
DortmundDortmundBVB
110032+13
K
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
K
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
K
15
ArsenalArsenalARS
110010+13
K
16
AEK AthensAEK AthensAEK
110010+13
K
17
RomaRomaROM
10101101
B
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
B
19
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
10101101
B
19
FenerbahçeFenerbahçeFB
10101101
B
21
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
K
22
Club BruggeClub BruggeCLB
100123-10
K
22
Slavia PragSlavia PragSLP
100123-10
K
22
LilleLilleLIL
100123-10
K
25
InterInterINT
100112-10
K
25
Atletico MadridAtletico MadridATM
100112-10
K
27
LASKLASKLAS
100101-10
K
27
SSC NapoliSSC NapoliNAP
100101-10
K
29
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
K
29
VikingVikingVIK
100113-20
K
31
FC PortoFC PortoPOR
100102-20
K
32
RB LeipzigRB LeipzigRBL
100114-30
K
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
K
34
Sabah FKSabah FKSAB
100104-40
K
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
K
36
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
100105-50
K
1/8 Turuna Yükselme


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