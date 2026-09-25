Manchester City, 14 Ekim 2026 Çarşamba günü Manchester'daki Etihad Stadyumu'nda Paris Saint-Germain ile karşı karşıya gelecek.

Avrupa'nın iki devi arasında Şampiyonlar Ligi'nde oynanan yedi tarihî karşılaşmada Manchester City, PSG'nin iki galibiyetine karşılık dört galibiyetle üstün durumda. İki takım arasındaki son maçta Paris Saint-Germain, 2024-25 Şampiyonlar Ligi sezonunda Parc des Princes'te City'yi 4-2 mağlup etmişti.

Biletleri nereden alabileceğiniz ve ne kadar oldukları da dahil olmak üzere, Manchester City - Paris Saint-Germain maçı için bilet alma konusunda bilmeniz gereken her şeyi GOAL sizin için derledi.

Manchester City - Paris Saint-Germain Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman başlayacak?

Manchester City - Paris Saint-Germain maçı, 14 Ekim 2026 Çarşamba günü Manchester'daki Etihad Stadyumu'nda başlayacak.

Şampiyonlar Ligi - Hafta 2 14 Eki 2026 - 15:00 Etihad Stadium

Manchester City - Paris Saint-Germain Şampiyonlar Ligi biletleri nasıl alınır?

14 Ekim 2026 Çarşamba günü Etihad Stadyumu'nda oynanacak Manchester City - Paris Saint-Germain Şampiyonlar Ligi maçı için bilet satın almak adına şu temel seçenekleri takip edebilirsiniz:

1. Resmî Manchester City bilet satışı

Doğrudan Manchester City üzerinden satın almak, biletlerin resmî satış fiyatı üzerinden güvenli şekilde temin edilmesini sağlar.

2. Hospitality paketleri

Hospitality paketleri, katı üyelik şartı olmadan genel satışa sunulmaktadır.

Manchester City - Paris Saint-Germain Şampiyonlar Ligi biletleri ne kadar?

Manchester City - Paris Saint-Germain Şampiyonlar Ligi maçının bilet fiyatları, resmî satış fiyatı üzerinden kulüpten mi yoksa ikincil platformlar üzerinden mi satın aldığınıza göre değişiklik göstermektedir:

1. Resmî satış fiyatlı biletler (doğrudan kulüp satışı)

Doğrudan Manchester City üzerinden satın alındığında (üyelik erişimiyle genel giriş için):

Standart yetişkin koltukları: Oturma kategorisine (Shortside Upper ve Longside Lower) ve indirim durumuna bağlı olarak 45 € ile 95 € arasında değişir.

Genç / yaşlı indirimleri: Genellikle 25 € ile 60 € arasındadır.

2. İkincil ve yeniden satış platformları

Yüksek talep nedeniyle StubHub gibi ikincil bilet platformları üzerinden satın alınıyorsa:

Başlangıç / minimum fiyat: Shortside Upper Tier koltukları için yaklaşık 115 € - 135 € .

Ortalama yeniden satış fiyatı: Yaklaşık 280 € - 320 € .

Longside Lower Tier koltukları: 170 € ile 250 € arasında değişir.

Hospitality / VIP paketleri: Yaklaşık 180 € 'dan başlar ve executive box ile tünel erişimi için 2.400 €+ seviyesine kadar çıkabilir.

Manchester City - Paris Saint-Germain Şampiyonlar Ligi: Bilmeniz gereken her şey

Manchester City - Paris Saint-Germain form durumu

Manchester City bu maça tüm kulvarlarda oynadığı son beş karşılaşmadan da galibiyetle ayrılmış olarak çıkıyor. Takımın son sonucu, 13 Eylül'de Premier League'de deplasmanda Manchester United'a karşı aldığı 1-0'lık galibiyet oldu; tek golü Erling Haaland attı. City bu serinin önceki bölümünde Şampiyonlar Ligi'nde FC Porto'yu 2-0 mağlup etti ve Premier League'de Crystal Palace'ı 4-1 yendi. Bu beş maçta dokuz gol atan takım sadece dört gol yedi ve iki kez de gol yemeden maçı tamamladı.

PSG'nin son dönemdeki formu ise daha karışık. Luis Enrique'nin ekibi son beş maçının üçünü kazandı, iki beraberlik aldı ve bir yenilgi yaşadı. Takımın son maçında 13 Eylül'de Ligue 1'de Brest deplasmanında 1-0 kazanırken, 9 Eylül'de Şampiyonlar Ligi'nde Slovan Bratislava'yı 6-1 mağlup etti. Ancak bu süreçte Monaco'ya karşı alınan 2-1'lik yenilgi ile Lille ve Rennes karşısında üst üste gelen 2-2'lik beraberlikler, City'nin değerlendirmeye çalışacağı bir kırılganlığa işaret ediyor.

Manchester City - Paris Saint-Germain: Son karşılaşmalar

Bu takımlar arasındaki son karşılaşma 22 Ocak 2025'te Şampiyonlar Ligi'nde oynandı ve PSG, Paris'te Manchester City'yi 4-2 mağlup etti. Kayıtlardaki önceki beş karşılaşmada City üç, PSG ise iki galibiyet aldı; City'nin toplam skorda kazandığı 2021 Şampiyonlar Ligi yarı final eşleşmeleri bu geçmişin önemli bir bölümünü oluşturuyor. İki kulüp bu beş maçta toplam 19 gol attı.



