Manchester City-Leeds United maçına bilet nasıl alınır? Premier League bilet fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

Manchester City, Leeds United'ı 2 Aralık 2026 Çarşamba günü Manchester'daki Etihad Stadyumu'nda ağırlayacak.

İki takım arasındaki son karşılaşmalarda üstünlük Manchester City'de. Şubat 2026'daki son Premier League randevusunda Elland Road'da 1-0 kazanan City, bundan önce de Kasım 2025'te Etihad Stadyumu'nda oynanan heyecan dolu maçta Leeds'i 3-2 mağlup etmişti.

İzin verin, GOAL Manchester City-Leeds United maçı için biletleri nereden alabileceğiniz ve fiyatları dâhil, bilmeniz gereken her şeyi anlatsın.

Manchester City-Leeds United Premier League maçı ne zaman başlayacak?

Manchester City-Leeds United maçı, 2 Aralık 2026 Çarşamba günü Manchester'daki Etihad Stadyumu'nda başlayacak.

Premier Lig - Hafta 13 2 Ara 2026 - 14:30 Etihad Stadium

Manchester City-Leeds United Premier League maçı için bilet nasıl alınır?

Yaklaşan Manchester City-Leeds United Premier League maçı için bilet satın almak üzere şu seçeneklere göz atabilirsiniz:

1. Kulübün resmî satış kanalları

Kulübün resmî bilet satışı: Satış dönemleri açıldığında standart maç biletlerini veya ağırlama paketlerini Manchester City'nin resmî bilet satış portalından ya da kulüp üyelik platformlarından doğrudan satın alabilirsiniz.

2. İkincil bilet satış platformları

İkincil bilet platformları: Kulübün resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse standart maç biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan Premier League maçları için bilet alıp satmasına olanak tanır.

Manchester City-Leeds United Premier League maçının biletleri ne kadar?

Yaklaşan Manchester City-Leeds United Premier League maçının bilet fiyatlarına ilişkin ayrıntılar şöyle:

1. Kulübün resmî satış kanalları

Standart maç biletleri: Fiyatlar genellikle yaklaşık 30 £'dan başlayıp 105 £'un üzerine çıkıyor.

Fiyatlar genellikle yaklaşık çıkıyor. Ağırlama ve VIP paketleri: Temel maç günü deneyimleri için yaklaşık 61 £'dan başlıyor; özel salon erişimi ve yemek hizmeti sunan üst düzey paketlerde 745 £ ve üzerine çıkıyor.

2. İkincil bilet satış platformları

Kulübün resmî satış kanallarındaki biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet platformlarındaki fiyatlar piyasa talebine göre belirleniyor:

Standart biletlerin yeniden satışı: Üst tribün veya kale arkası koltukları için fiyatlar genellikle 44 £ civarından başlıyor; ilanlardaki ortalama fiyat ise 136 £ civarında seyrediyor.

Manchester City-Leeds United Premier League maçı: Bilmeniz gereken her şey

Manchester City ve Leeds United'ın form durumu

Manchester City, tüm kulvarlardaki son beş maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı; bu süreçte 12 gol atıp 10 gol yedi. Son maçında Aston Villa'ya Premier League'de 2-1 yenilmesi, iç sahadaki kusursuz başlangıcını sona erdirdi. City'nin bu dönemdeki en iyi performansı, Şampiyonlar Ligi'nde AEK Atina'yı 5-1 yendiği maçtı. Bu seride Avrupa'da Paris Saint-Germain'e karşı alınan 4-2'lik mağlubiyet de yer alıyor. Beş maç içindeki en güçlü lig sonucu ise Anfield'da Liverpool karşısında alınan 3-0'lık galibiyetti.

Leeds United, son beş Premier League maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Son maçında Sunderland deplasmanından golsüz beraberlikle ayrılan Leeds, bir önceki maçında da Manchester United ile 1-1 berabere kalmıştı. Bu serideki en dikkat çekici sonucu Newcastle United karşısındaki 4-1'lik galibiyet olan Leeds'in tek mağlubiyeti ise Arsenal'e karşı 2-1'lik skorla geldi.

Manchester City-Leeds United: Son karşılaşmalar

İki takım arasındaki son maç, Şubat 2026'da Elland Road'da Manchester City'nin 1-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı. Verilerde yer alan son beş Premier League karşılaşmasının üçünü kazanan City, bu dönemde daha iyi bir karneye sahip. Leeds'in bu serideki tek galibiyeti kendi sahasında gelirken City'nin galibiyetleri arasında Brighton'ın sahasındaki 4-0'lık sonuç ve Kasım 2025'te evinde aldığı 3-2'lik galibiyet bulunuyor.