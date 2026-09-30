Manchester City, 17 Ekim 2026 Cumartesi günü Manchester'daki Etihad Stadyumu'nda Ipswich Town ile karşı karşıya gelecek.

Ipswich geçmişte üstünlük kurmayı başardı; buna 2000-01 sezonunda City karşısında aldığı unutulmaz lig dublesi de dahil. Ancak son dönemde iki takımın üst ligdeki karşılaşmalarında eşleşmeye Manchester City damga vurdu ve Ağustos 2024'te Etihad Stadyumu'nda Erling Haaland'ın hat-trick'iyle 4-1 kazandı.

Bırakın GOAL Manchester City - Ipswich Town maçı için biletleri nasıl alabileceğiniz, nereden satın alabileceğiniz ve ne kadar tuttukları dahil bilmeniz gereken her şeyi size sunsun.

Manchester City - Ipswich Town Premier League maçı ne zaman başlayacak?

Manchester City - Ipswich Town maçı, 17 Ekim 2026 Cumartesi günü Manchester'daki Etihad Stadyumu'nda oynanacak.

Premier Lig - Hafta 7 17 Eki 2026 - 10:00 Etihad Stadium

Manchester City - Ipswich Town Premier League biletleri nasıl alınır?

Manchester City - Ipswich Town Premier League maçı için bilet satın almak adına şu temel seçenekleri takip edin:

1. Resmi Manchester City internet sitesi

Üyelik şartı: Etihad Stadyumu'ndaki Premier League maçlarının genel satış biletleri neredeyse yalnızca resmi Cityzens Matchday veya Junior üyelerine satılır. Bilet portalına erişmeden önce önce bir üyelik satın almanız gerekir.

Bilet satışları ve değişim: Maçların biletleri hızla tükenir, ancak maç gününe yaklaştıkça resmi ek bilet satışları ya da kombine sahiplerinin yerlerini resmi Manchester City Ticket Exchange üzerinden listelemesi sayesinde sıklıkla ilave biletler satışa çıkar.

Hospitality paketleri: Eğer genel satış biletleri tükenmişse, yiyecek, içecek veya lounge erişimiyle birlikte maç koltuğu içeren resmi hospitality seçenekleri standart üyelik gerektirmez ve doğrudan kulübün internet sitesi üzerinden satın alınabilir.

2. Deplasman taraftarı biletleri (Ipswich Town tribünü)

Deplasman tribününde oturmak istiyorsanız, biletler doğrudan Ipswich Town FC'nin resmi bilet portalı üzerinden satın alınmalıdır. Bunlar, sadakat puanına göre kayıtlı Ipswich Town üyeleri veya sezonluk bilet sahipleriyle sıkı biçimde sınırlandırılmıştır.

3. Yetkili ikincil bilet platformları

Resmi genel satış biletleri mevcut değilse, StubHub gibi ikincil bilet pazar yerlerinde genel satış ve hospitality koltukları için taraftardan taraftara yeniden satış ilanları bulunur. İkincil platformlardaki fiyatlar talebe göre değişkenlik gösterebilir.

Manchester City - Ipswich Town Premier League biletleri ne kadar?

Manchester City - Ipswich Town Premier League maçı için resmi bilet fiyatları koltuk kategorisine, tribüne ve yaş grubuna göre değişiklik gösterir.

1. Resmi ev sahibi biletleri (Manchester City tribünü)

Etihad Stadyumu'ndaki genel satış biletleri kategoriye ve indirim grubuna göre kademelendirilmiştir:

Yetişkinler: £30 - £60

Yaşlılar (65 yaş üstü) / Genç yetişkinler (18-21) / Engelli taraftarlar: £22,50 - £45

Gençler (18 yaş altı): £10 - £30

2. Resmi deplasman taraftarı biletleri (Ipswich Town tribünü)

Üst sınırdaki yetişkin fiyatı: £30 (Premier League düzenlemeleri uyarınca, tüm statlardaki tüm yetişkin deplasman biletleri en fazla £30 ile sınırlandırılmıştır)

İndirimli biletler ve gençler: £14 - £25

3. Hospitality paketleri

Resmi City hospitality: Lounge'a, yiyecek/içecek dahil olup olmamasına ve oturma konumuna bağlı olarak kişi başı £130 ile £450+ arasında değişir.

4. Yeniden satış ve ikincil pazar platformları

StubHub gibi ikincil bilet platformlarında nominal fiyatlandırma geçerli değildir ve bilet fiyatları, müsaitlik durumuna ve koltuk konumuna bağlı olarak genellikle bilet başına £50 ile £110+ seviyesinden başlar.

Manchester City - Ipswich Town Premier League: Bilmeniz gereken her şey

Manchester City - Ipswich Town form durumu

Manchester City, son beş resmi maçının dördünü kazandı; tek yenilgisini Community Shield'da Arsenal karşısında aldı. Son maçında Şampiyonlar Ligi'nde Porto'yu 2-0 yendi ve bu süreçte Premier League'de Crystal Palace karşısında da 4-1'lik galibiyet elde etti. City, bu beş maçta sekiz gol atarken kalesinde beş gol gördü ve bu karşılaşma öncesinde tüm kulvarlarda üst üste üç galibiyet aldı.

Ipswich Town ise son beş maçının ikisini kazanıp üçünü kaybetti. Premier League'deki son maçında Liverpool'a 0-2 yenildi, ondan önce de Manchester United'a 5-2 mağlup oldu. Bu süreçte ligdeki tek galibiyetini Sunderland karşısında aldı. Ipswich, beş maçta sekiz gol atmasına rağmen kalesinde 10 gol gördü; bu da savunmada istikrar sorunu yaşadığını gösteriyor.

Manchester City - Ipswich Town: Son kafa kafaya maçlar

Bu takımlar arasındaki son karşılaşma Ocak 2025'te Premier League'de oynandı ve Manchester City, Portman Road'da 6-0 kazandı. Ondan önce City, Ağustos 2024'te Etihad Stadyumu'nda Ipswich'i 4-1 mağlup etti. Tüm kulvarlarda kayda geçen son beş karşılaşmada City dört, Ipswich ise bir galibiyet aldı; Ipswich'in tek galibiyeti Aralık 2000'de bir Carabao Cup eşleşmesinde geldi.