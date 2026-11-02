Manchester City, 21 Kasım 2026 Cumartesi günü Manchester'daki Etihad Stadyumu'nda Fulham'ı ağırlayacak.

Manchester City, Fulham ile oynadığı 36 maçın 23'ünü kazanarak bu Premier Lig eşleşmesinde belirgin bir tarihsel üstünlük kurdu. İki takım arasındaki son karşılaşmalar bol gollü geçti. Bunlar arasında Manchester City'nin Craven Cottage'da aldığı heyecan verici 5-4'lük galibiyet de yer alıyor.

Manchester City-Fulham maçının biletlerini nereden satın alabileceğiniz ve fiyatları hakkında bilmeniz gereken her şeyi GOAL anlatıyor.

Manchester City-Fulham Premier Lig maçı ne zaman başlayacak?

Manchester City-Fulham maçı, 21 Kasım 2026 Cumartesi günü Manchester'daki Etihad Stadyumu'nda oynanacak.

Premier Lig - Hafta 11 21 Kas 2026 - 07:30 Etihad Stadium

Manchester City-Fulham Premier Lig maçı için bilet nasıl alınır?

Etihad Stadyumu'nda oynanacak Manchester City-Fulham Premier Lig maçının biletlerini satın almanın başlıca yolları şunlar:

1. Kulübün resmî satış kanalları

Kulübün resmî bilet satışı: Biletleri satış fiyatından almanın başlıca ve en güvenli yolu, Manchester City'nin resmî bilet satış portalını kullanmak. İlgili satış dönemlerinde bilet alabilmek için genellikle maç günü, çocuk veya premium üyelik gibi kulüp üyeliği seçeneklerinden birini satın almak gerekiyor. Bu maç kategorisinde hem yeni hem de mevcut resmî üyeler genellikle bilet satın alabiliyor.

2. İkincil bilet satış platformları

İkincil bilet platformları: Kulübün resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet platformlarında bulunabiliyor. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan Premier Lig maçları için bilet alıp satmasına olanak tanıyor.

Manchester City-Fulham Premier Lig maçı biletleri ne kadar?

Etihad Stadyumu'nda oynanacak Manchester City-Fulham Premier Lig maçının bilet fiyatları, kulübün resmî satış seçenekleri ve ikincil bilet piyasasına göre şöyle:

1. Kulübün resmî satış kanalları

Yerel taraftarlara özel bilet kontenjanı: Manchester City, her iç saha maçı için yetişkinlere özel olarak 10 sterlin fiyatla sınırlı sayıda bilet ayırıyor. İndirim hakkı olanlar ve küçük çocuklar için fiyatlar daha düşük.

Manchester City, her iç saha maçı için yetişkinlere özel olarak fiyatla sınırlı sayıda bilet ayırıyor. İndirim hakkı olanlar ve küçük çocuklar için fiyatlar daha düşük. Standart maç günü bilet fiyatı: Kulübün resmî üyelik seçenekleri aracılığıyla doğrudan satın alınan standart genel giriş biletleri, üyelik türüne ve stadyumdaki konuma bağlı olarak genellikle yaklaşık 30 sterlinden 60 sterlin ve üzerine çıkıyor.

Kulübün resmî üyelik seçenekleri aracılığıyla doğrudan satın alınan standart genel giriş biletleri, üyelik türüne ve stadyumdaki konuma bağlı olarak genellikle yaklaşık çıkıyor. Resmî ağırlama paketleri: Minderli koltuklar ve dinlenme salonuna erişim gibi imkânlar sunan kulübün resmî ağırlama paketlerinin kişi başı fiyatları genellikle 150 ila 250 sterlin ve üzerinden başlıyor.

2. İkincil bilet satış platformları

Kulübün ilk satışında resmî biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet platformları, biletleri piyasadaki talebe göre fiyatlandırıyor:

En ucuz ilanlar: En düşük fiyatlı koltuklar yaklaşık 45 ila 76 sterlinden başlıyor.

En düşük fiyatlı koltuklar yaklaşık başlıyor. Ortalama yeniden satış fiyatları: Uzun kenardaki veya orta kattaki standart koltukların çoğunun medyan fiyatı 100 ila 145 sterlin aralığında.

Uzun kenardaki veya orta kattaki standart koltukların çoğunun medyan fiyatı aralığında. Premium ve VIP biletlerin yeniden satışı: Yoğun talep gören ağırlama paketlerinin veya alt kattaki merkezi konumlarda bulunan koltukların fiyatları, bulunabilirliğe bağlı olarak 160 sterlinden 745 sterlin ve üzerine çıkabiliyor.

Manchester City-Fulham Premier Lig maçı: Bilmeniz gereken her şey

Manchester City ve Fulham'ın form durumu

Manchester City, tüm kulvarlarda oynadığı son beş maçın dördünü kazanarak bu karşılaşmaya çıkacak. Bu süreçteki tek yenilgisini Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain'e 4-2 kaybederek aldı. Son maçında Ipswich Town'ı Premier Lig'de zorlu bir mücadelenin ardından 3-2 mağlup etti. Aynı dönemde Liverpool'u 3-0, Sunderland'i ise 5-3 yendi. City, bu beş maçta 18 gol atarken 12 gol de yedi. Bu tablo, olumlu sonuçlara rağmen savunmada bazı zaafları olabileceğine işaret ediyor.

Fulham, son beş maçında iki galibiyet, iki beraberlik ve bir mağlubiyet aldı. Son olarak Premier Lig'de Hull City'yi 1-0 yendi. Bu süreçte Liverpool ile golsüz, Manchester United ile de 1-1 berabere kaldı. Tek yenilgisini Ipswich Town karşısında 2-1'lik sonuçla alan Fulham, güçlü rakiplere karşı sonuç alabileceğini gösterdi.

Manchester City-Fulham: Son karşılaşmalar

İki takım arasındaki son maç, Şubat 2026'da Etihad Stadyumu'nda Manchester City'nin 3-0'lık Premier Lig galibiyetiyle sonuçlandı. Premier Lig'deki son beş karşılaşmanın dördünü kazanan City, bu eşleşmede büyük üstünlük kurdu; Fulham'ın ise galibiyeti bulunmuyor. Tek istisna, Aralık 2025'te Craven Cottage'da City'nin aldığı dikkat çekici 5-4'lük yenilgiydi. Bu sonuç, söz konusu süreçte Fulham'ın üç puanı aldığı tek maç olarak öne çıkıyor.