Manchester City, 21 Kasım 2026 Cumartesi günü Fulham'ı Manchester'daki Etihad Stadyumu'nda ağırlayacak.

Manchester City, Fulham ile oynadığı 36 maçın 23'ünü kazanarak bu Premier League eşleşmesinde tarihsel açıdan belirgin bir üstünlük kurdu. İki takımın son karşılaşmalarında çok sayıda gol atıldı. Manchester City'nin Craven Cottage'da aldığı heyecan verici 5-4'lük galibiyet de bunlardan biriydi.

GOAL, Manchester City-Fulham maçının biletlerini nereden alabileceğiniz ve fiyatları da dahil olmak üzere bilmeniz gereken her şeyi anlatıyor.

Manchester City-Fulham Premier League maçı ne zaman başlayacak?

Manchester City-Fulham maçı, 21 Kasım 2026 Cumartesi günü Manchester'daki Etihad Stadyumu'nda oynanacak.

Premier Lig - Hafta 11 21 Kas 2026 - 07:30 Etihad Stadium

Manchester City-Fulham Premier League maçının biletleri nasıl alınır?

Etihad Stadyumu'nda oynanacak Manchester City-Fulham Premier League maçının biletlerini satın almak için başlıca seçenekler şunlar:

1. Kulübün resmî satış kanalları

Kulübün resmî bilet satışı: Biletleri normal satış fiyatından almanın başlıca ve en güvenli yolu, Manchester City'nin resmî bilet satış portalını kullanmak. İlgili satış dönemlerinde bilet alabilmek için genellikle kulübün Matchday, Junior veya Premium Membership gibi üyelik türlerinden birine kaydolmak gerekiyor. Bu maç kategorisinde hem yeni hem de mevcut resmî üyeler genellikle bilet satın alabiliyor.

2. İkincil bilet satış platformları

İkincil bilet satış platformları: Kulübün resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel satış biletleri, StubHub gibi ikincil bilet satış platformlarında bulunabiliyor. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan Premier League maçları için bilet alıp satmasına olanak tanıyor.

Manchester City-Fulham Premier League maçının biletleri ne kadar?

Etihad Stadyumu'ndaki Manchester City-Fulham Premier League maçının bilet fiyatları, kulübün resmî satış seçenekleri ve ikincil bilet piyasasına göre şöyle:

1. Kulübün resmî satış kanalları

Yerel taraftarlara özel bilet kontenjanı: Manchester City, her iç saha maçı için sınırlı sayıda bileti yetişkinlere özel olarak 10 sterlin fiyatla ayırıyor. İndirimli biletlerden yararlananlar ve küçük çocuklar için fiyatlar daha düşük.

Manchester City, her iç saha maçı için sınırlı sayıda bileti yetişkinlere özel olarak fiyatla ayırıyor. İndirimli biletlerden yararlananlar ve küçük çocuklar için fiyatlar daha düşük. Standart maç günü biletlerinin normal satış fiyatı: Kulübün resmî üyelik türleri üzerinden doğrudan alınan standart genel satış biletleri, üyelik türüne ve stadyumdaki konuma bağlı olarak genellikle yaklaşık 30 ila 60 sterlin ve üzeri fiyatlarla satılıyor.

Kulübün resmî üyelik türleri üzerinden doğrudan alınan standart genel satış biletleri, üyelik türüne ve stadyumdaki konuma bağlı olarak genellikle yaklaşık fiyatlarla satılıyor. Resmî ağırlama paketleri: Minderli koltuklar ve özel salonlara erişim gibi imkânlar sunan kulübün resmî ağırlama paketleri genellikle kişi başı yaklaşık 150 ila 250 sterlin ve üzeri fiyatlardan başlıyor.

2. İkincil bilet satış platformları

Kulübün resmî satış kanallarındaki biletler tükenirse StubHub gibi ikincil platformlarda biletler piyasa talebine göre fiyatlandırılıyor:

En düşük fiyatlı ilanlar: En uygun fiyatlı koltuklar yaklaşık 45 ila 76 sterlin arasında başlıyor.

En uygun fiyatlı koltuklar yaklaşık arasında başlıyor. Ortalama yeniden satış fiyatları: Uzun kenardaki veya orta kattaki standart koltukların çoğu, medyan fiyat olarak 100 ila 145 sterlin aralığında yer alıyor.

Uzun kenardaki veya orta kattaki standart koltukların çoğu, medyan fiyat olarak aralığında yer alıyor. Premium ve VIP biletlerin yeniden satışı: Yoğun talep gören ağırlama paketleri veya alt kattaki merkezi konumlarda bulunan koltuklar, bilet bulunabilirliğine bağlı olarak 160 sterlinden 745 sterlin ve üzerine kadar çıkabiliyor.

Manchester City-Fulham Premier League maçı: Bilmeniz gereken her şey

Manchester City ve Fulham'ın form durumu

Manchester City, tüm kulvarlarda oynadığı son beş maçın dördünü kazanarak bu karşılaşmaya çıkıyor. Bu süreçteki tek yenilgisini Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain'e 4-2 kaybederek aldı. Son maçında Premier League'de Ipswich Town'ı zorlu bir mücadele sonunda 3-2 yendi. Aynı süreçte Liverpool'a karşı 3-0, Sunderland'e karşı da 5-3'lük galibiyetler elde etti. City bu beş maçta 18 gol atarken 12 gol yedi. Bu da olumlu sonuçlara rağmen savunmada bazı zaafları olduğuna işaret ediyor.

Fulham, son beş maçında iki galibiyet, iki beraberlik ve bir yenilgi aldı. Son maçında Premier League'de Hull City'yi 1-0 yendi. Bu süreçte Liverpool ile golsüz, Manchester United ile de 1-1 berabere kaldı. Tek yenilgisini Ipswich Town karşısında 2-1'lik skorla aldı ve güçlü rakiplere karşı sonuç alabileceğini gösterdi.

Manchester City-Fulham: Son karşılaşmalar

İki takımın son karşılaşması, Şubat 2026'da Etihad Stadyumu'nda Manchester City'nin 3-0'lık Premier League galibiyetiyle sonuçlandı. Premier League'de aralarında oynanan son beş maçın dördünü kazanan City belirgin bir üstünlüğe sahip; Fulham ise bu karşılaşmaların hiçbirini kazanamadı. Tek istisna, City'nin Aralık 2025'te Craven Cottage'da aldığı dikkat çekici 4-5'lik yenilgiydi. Bu sonuç, söz konusu süreçte Fulham'ın üç puan aldığı tek maç olarak kayıtlara geçti.