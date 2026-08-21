5 Eylül Cumartesi günü Etihad'da iki City'nin hikâyesi yaşanacak. Premier League şampiyonluğunu yeniden kazanmayı hedefleyen Manchester City, 25 yıl sonra ilk kez en üst ligde mücadele eden Frank Lampard yönetimindeki yeni yükselen Coventry City ile karşı karşıya gelecek.

Manchester City'nin 2026/27 sezonundaki Etihad'daki ilk lig maçında devre arasındaki surat asıklığı, maçın bitiş düdüğüyle birlikte sevince dönüştü. Bournemouth karşısında 1-0 geriye düşmesine rağmen savunma ikilisi Marc Guéhi ve Joško Gvardiol'un geç golleri, yeni teknik direktör Enzo Maresca'yı zor durumdan kurtardı.

Premier League deplasmanları Coventry City için daha da kolaylaşmıyor. Sezon açılışında şampiyon Arsenal karşısında etkisiz kalan ekip, şimdi Erling Haaland, Antoine Semenyo, Phil Foden ve diğerlerinin hücumuna hazırlanmak zorunda.

GOAL, Manchester City ile Coventry City arasındaki maç için bilet alırken bilmeniz gereken her şeyi, biletlerin nereden satın alınabileceği ve ne kadar oldukları da dahil olmak üzere sizler için derledi.

Manchester City - Coventry City Premier League maçı ne zaman?

Manchester City ile Coventry City arasındaki maç, 5 Eylül Cumartesi günü Manchester'daki Etihad Stadyumu'nda oynanacak. Planlanan başlama saati ise BST ile 15.00.

Premier Lig - Hafta 3 5 Eyl 2026 - 10:00 Etihad Stadium

Manchester City - Coventry City Premier League bileti nasıl alınır?

Premier League maçları için tek maç biletlerinden sezonluk biletlere ve ağırlama paketlerine kadar birden fazla bilet seçeneği bulunuyor. Bunlar, her kulübün resmi bilet portalı veya yetkili seyahat ortakları aracılığıyla yönetiliyor.

Küresel çapta yoğun talep, karaborsa karşıtı mevzuat ve yüzde 100 dijital turnikeler nedeniyle Premier League kulüpleri biletleri şu süreç üzerinden dağıtıyor:

Sezonluk bilet sahipleri ve debenture sahipleri: Mevcut sezonluk bilet sahipleri koltuklarını koruyor ya da kullanmayacakları maçları kulübe geri bırakıyor.

Ücretli resmi kulüp üyeleri (kura sistemi): Geleneksel ilk gelen alır mantığındaki çevrim içi kuyrukların yerini, ücretli kulüp üyeleri için rastgele kura çekilişleri aldı (örneğin Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Üyeler, kuraya katılmak için maçtan haftalar önce belirlenen zaman aralığında kayıt yaptırıyor.

Resmi bilet değişim platformları (yeniden satış): Bir maçın biletleri tükenirse, kurada bilet alamayan üyeler kulübün resmi Ticket Exchange platformu üzerinden iade edilen biletleri nominal fiyatla satın alabiliyor.

Genel satış: Premier League maçlarında üye olmayan genel kamuya açık satışlar neredeyse hiç yapılmıyor.

Son dakika bileti bulmak isteyen taraftarlar, StubHub gibi ikincil platformlardan da bilet satın alabilir.

Manchester City - Coventry City Premier League biletleri ne kadar?

2026/27 sezonunda bir Premier League biletinin maliyeti, ev sahibi kulübe, koltuğun konumuna ve maç kategorisine bağlı olarak büyük ölçüde değişiyor:

Yaş ve indirim kategorileri: Çoğu kulüp; yetişkin, genç (genellikle 18 yaş altı veya 21 yaş altı), öğrenci ve yaşlı kategorileri için kademeli fiyatlandırma sunuyor. Ancak indirim oranları ve yaş aralıkları takımdan takıma değişiyor.

Maç kategorilendirmesi: Kulüpler maçları kademelere ayırıyor (örneğin A, B veya C kategorisi). İlk altıdaki rakiplere ya da derbi rakiplerine karşı oynanan öne çıkan maçlar A kategorisine giriyor ve en yüksek nominal fiyatlara sahip oluyor.

Koltuk konumu: Orta bölüm yan tribünler ve alt kat koltuklar premium fiyatlandırmaya sahipken, kalelerin arkasındaki üst kat koltuklar daha bütçe dostu seçenekler sunuyor.

Resmi üyelik gerekli: Ev sahibi takım biletlerini nominal fiyatla satın alabilmek için, Premier League kulüplerinin neredeyse tamamı her seyircinin kura çekilişlerine veya yeniden satış platformlarına katılabilmesi adına aktif, ücretli bir Resmi Kulüp Üyeliğine sahip olmasını şart koşuyor.

Deplasman bileti fiyatlandırması ve bulunabilirlik

Premier League, deplasman biletleri için zorunlu £30 tavan fiyat uygulamasını 2026/27 sezonu boyunca resmi olarak uzattı ve bunun en az 2027/28'e kadar geçerli olacağını doğruladı.

Deplasman biletleri £30 ile sınırlandırılmış olsa da, küresel sporda satın alınması en zor biletler arasında yer alıyor. Deplasman kontenjanları son derece sınırlı ve genellikle yalnızca en yüksek sadakat puanına sahip üst düzey sezonluk bilet sahiplerine satılıyor; genel satışa ya da temel üyelik kuralarına neredeyse hiç çıkmıyor.

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