Manchester City, 13 Aralık 2026 Pazar günü Manchester'daki Etihad Stadyumu'nda Chelsea'yi ağırlayacak.

Manchester City, Premier Lig sezonunun son bölümünde, Nisan 2026'da Stamford Bridge'de Chelsea'yi 3-0 mağlup etti. İki takım son olarak Mayıs 2026'daki FA Cup finalinde karşılaştı. Manchester City, 1-0'lık galibiyetle kupayı kazandı.

Manchester City-Chelsea maçının biletlerini nereden ve kaça alabileceğinize dair bilmeniz gereken her şeyi GOAL anlatıyor.

Manchester City-Chelsea Premier Lig maçı ne zaman başlayacak?

Manchester City-Chelsea maçı, 13 Aralık 2026 Pazar günü Manchester'daki Etihad Stadyumu'nda başlayacak.

Manchester City-Chelsea Premier Lig maçına nasıl bilet alınır?

Yaklaşan Manchester City-Chelsea Premier Lig maçına bilet almak için şu seçenekleri değerlendirebilirsiniz:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Manchester City'nin resmî bilet satış platformu: Etihad Stadyumu'ndaki maçların biletleri, önce kura veya belirlenen satış dönemleri aracılığıyla Cityzens Matchday/Junior üyelerine sunuluyor. Yoğun talep gören maçlarda bilet satış sırasına girebilmek için genellikle kulübün resmî üyeliğini satın almak gerekiyor.

2. İkincil bilet satış platformları

İkincil bilet satış platformları: Kulübün resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet satış platformlarında bulunabiliyor. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan Premier Lig maçları için bilet alıp satmasına imkân tanıyor.

Manchester City-Chelsea Premier Lig maçının biletleri ne kadar?

Yaklaşan Manchester City-Chelsea Premier Lig maçının bilet fiyatları şöyle:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Standart yetişkin maç biletleri: Fiyatlar genellikle yaklaşık 45 ila 75 sterlin ve üzeri arasında değişiyor.

Fiyatlar genellikle yaklaşık arasında değişiyor. Resmî maç günü ağırlama paketleri: Fiyatlar yaklaşık 150 ila 250 sterlin ve üzeri seviyesinden başlıyor.

2. İkincil bilet satış platformları

Kulüplerin ilk satışlarında resmî biletler tükenirse StubHub gibi ikincil platformlarda bilet fiyatları piyasa talebine göre belirleniyor:

En düşük yeniden satış fiyatları: Genellikle yaklaşık 73 ila 75 sterlin seviyesinden başlıyor.

Genellikle yaklaşık seviyesinden başlıyor. Tipik piyasa ortalamaları: Fiyatlar sıklıkla 250 ila 600 sterlin ve üzeri arasında seyrediyor.

Fiyatlar sıklıkla arasında seyrediyor. VIP ve ağırlama paketlerinin yeniden satışı: Fiyatlar çoğu zaman 127 sterlinden başlıyor.

Manchester City-Chelsea Premier Lig maçı: Bilmeniz gereken her şey

Manchester City ve Chelsea'nin form durumu

Manchester City, tüm kulvarlardaki son beş maçında bir galibiyet, üç mağlubiyet ve Carabao Cup'ta bir beraberlik aldı. Son maçında Premier Lig'de Nottingham Forest'a 3-1 yenildi. Bu süreçte ligde Aston Villa ve Brighton'a da mağlup oldu. Şampiyonlar Ligi'nde RB Leipzig'i deplasmanda 3-2 yenmesi, Avrupa'nın en üst düzeyinde hâlâ iyi performans gösterebildiğini ortaya koydu. Son beş maçının dördünde gol yiyen City'nin savunmadaki kırılganlığı, bu maç öncesinde Maresca'yı endişelendirecek.

Chelsea, tüm kulvarlardaki son beş maçında iki galibiyet ve üç mağlubiyet aldı. Son Premier Lig maçında Sunderland deplasmanında 1-0 yenildi; bir önceki karşılaşmada ise Stamford Bridge'de Manchester United'ı 2-0 mağlup etti. Liverpool ile 1-1 berabere kaldıktan sonra Carabao Cup'tan elendi ve ligde Tottenham'a 2-0 yenildi. Chelsea, bu beş maçta dört gol atıp beş gol yedi.

Manchester City-Chelsea: Son karşılaşmalar

İki takım en son Mayıs 2026'da karşılaştı ve Manchester City, FA Cup'ta Chelsea'yi 1-0 yendi. Bundan önce City, Nisan 2026'da Premier Lig maçında Stamford Bridge'de 3-0 kazanmıştı. Son beş karşılaşmada Manchester City üç galibiyet aldı; ayrıca bir beraberlik ve Stamford Bridge'de bir City galibiyeti yaşandı. Chelsea ise bu süreçte Manchester City'yi henüz yenemedi. City, bu beş maçta dokuz gol atarken yalnızca iki gol yedi.