Tüm kulvarlarda bugüne kadar oynanan maçlarda Manchester City 21, Brighton ise 8 galibiyet aldı. 7 karşılaşma da berabere bitti.

İki takımın Ocak 2026'daki son lig buluşması, Etihad Stadyumu'nda çekişmeli geçen maçın ardından 1-1 sona erdi.

Manchester City ile Brighton & Hove Albion arasındaki maçın biletlerini nereden alabileceğiniz ve fiyatları dâhil bilmeniz gereken her şeyi GOAL sizin için derledi.

Manchester City ile Brighton & Hove Albion arasındaki Premier League maçı ne zaman başlayacak?

Manchester City ile Brighton & Hove Albion arasındaki maç, 31 Ekim 2026 Cumartesi günü Manchester'daki Etihad Stadyumu'nda başlayacak.

Premier Lig - Hafta 9 31 Eki 2026 - 11:00 Etihad Stadium

Manchester City ile Brighton & Hove Albion arasındaki Premier League maçının biletleri nasıl alınır?

Manchester City ile Brighton & Hove Albion arasındaki maç için bilet satın almanın başlıca yolları, fiyat bilgisi olmadan şöyle:

Resmî kulüp üyeliği (Manchester City): Biletler doğrudan kulübün resmî bilet satış portalından satın alınabilir. Standart giriş bileti almak için genellikle maç günü üyeliği veya genç üye üyeliği gibi aktif ve ücretli bir kulüp üyeliği gerekir. Bilet kontenjanları üye bazında yönetilir.

Resmî ağırlama ve VIP paketleri: Standart bilet bulunamıyorsa veya maç gününde daha ayrıcalıklı bir deneyim istiyorsanız kulübün resmî ağırlama paketleri, üst düzey oturma seçenekleri, özel salonlara erişim ve özel hizmetler sunar.

İkincil bilet platformları: Kulübün resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse standart giriş biletleri genellikle StubHub gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir.

Manchester City ile Brighton & Hove Albion arasındaki Premier League maçının biletleri ne kadar?

Yaklaşan Manchester City ile Brighton & Hove Albion Premier League maçının resmî kanallardaki ve ikincil piyasadaki bilet fiyatları şöyle:

1. Resmî kulüp kanalları

Standart giriş (resmî üyeler): Yetişkinler için resmî standart giriş biletleri, maçın kademesine ve kategorisine bağlı olarak 30 ila 60 sterlin arasında değişiyor. Çocuklar (15 sterlinden başlayan fiyatlarla), genç yetişkinler ve yaşlılar için indirimli tarifeler mevcut.

Resmî ağırlama paketleri: Doğrudan kulüpten satın alınan üst düzey maç günü deneyimleri ve özel salon paketlerinin fiyatları kişi başı 130 sterlinden başlıyor. Tunnel Club gibi lüks localarda ise 1.000 sterlini aşabiliyor.

2. İkincil bilet piyasaları

Kulübün resmî satış kanallarındaki biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet platformlarında biletler piyasa talebine göre listeleniyor:

Standart giriş / yeniden satışa sunulan koltuklar: Fiyatlar genellikle 55 ila 65 sterlin civarından başlıyor. Ancak talebe, koltuk kategorisine ve maç gününe kalan süreye göre değişiyor.

Yeniden satışa sunulan ağırlama paketleri: Fiyatlar genellikle 140 sterlin civarından başlıyor ve paketin sunduğu ayrıcalıklara göre yükseliyor.

Manchester City ile Brighton & Hove Albion arasındaki Premier League maçı hakkında bilmeniz gereken her şey

Manchester City ve Brighton & Hove Albion'un form durumu

Manchester City, son beş maçının tamamını kazanarak Premier League, Carabao Cup ve Şampiyonlar Ligi'nde galibiyetler aldı. Son maçında Premier League'de Sunderland'i 5-3 yenen City, Carabao Cup'ta da Norwich City'ye beş gol attı. Bu beş maçta 13 gol atıp dört gol yiyen ekip, hücumdaki istikrarlı üretimini sürdürdü.

Brighton son beş maçının dördünü kazandı. Bu süreçteki tek yenilgisini ağustos sonunda Chelsea karşısında 4-3'lük skorla aldı. Hurzeler'in ekibi o tarihten bu yana, Arsenal deplasmanındaki 3-0'lık ve Coventry City karşısındaki 5-0'lık galibiyetleri de içeren başarılı bir performans sergiledi. Brighton bu beş maçta 14 gol atıp altı gol yedi.

Manchester City ve Brighton & Hove Albion: Son karşılaşmalar

İki takımın Ocak 2026'da Etihad Stadyumu'nda oynadığı son maç 1-1 sona erdi. Aralarındaki son beş maçın ikisini Brighton, birini City kazandı; iki karşılaşma ise berabere bitti. Brighton bu süreçte, Ağustos 2025'teki 2-1'lik ve Kasım 2024'teki 2-1'lik galibiyetler dâhil, Etihad'da üst üste iki deplasman galibiyeti aldı.