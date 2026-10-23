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Manchester City-Brighton & Hove Albion maçına bilet nasıl alınır: Premier League bilet fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

SHOPPING
Tickets
M.City
Brighton & Hove Albion
Premier Lig

Manchester City, Premier League'de Brighton & Hove Albion ile karşı karşıya geliyor. İşte maçın biletlerini nasıl alabileceğiniz.

Tüm kulvarlarda bugüne kadar oynanan maçlarda Manchester City 21, Brighton ise 8 galibiyet aldı. 7 karşılaşma da berabere bitti.

İki takımın Ocak 2026'daki son lig buluşması, Etihad Stadyumu'nda çekişmeli geçen maçın ardından 1-1 sona erdi.

Manchester City ile Brighton & Hove Albion arasındaki maçın biletlerini nereden alabileceğiniz ve fiyatları dâhil bilmeniz gereken her şeyi GOAL sizin için derledi.

Manchester City ile Brighton & Hove Albion arasındaki Premier League maçı ne zaman başlayacak?

Manchester City ile Brighton & Hove Albion arasındaki maç, 31 Ekim 2026 Cumartesi günü Manchester'daki Etihad Stadyumu'nda başlayacak.

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Premier Lig - Hafta 9
Etihad Stadium

Manchester City ile Brighton & Hove Albion arasındaki Premier League maçının biletleri nasıl alınır?

Manchester City ile Brighton & Hove Albion arasındaki maç için bilet satın almanın başlıca yolları, fiyat bilgisi olmadan şöyle:

  • Resmî kulüp üyeliği (Manchester City): Biletler doğrudan kulübün resmî bilet satış portalından satın alınabilir. Standart giriş bileti almak için genellikle maç günü üyeliği veya genç üye üyeliği gibi aktif ve ücretli bir kulüp üyeliği gerekir. Bilet kontenjanları üye bazında yönetilir.
  • Resmî ağırlama ve VIP paketleri: Standart bilet bulunamıyorsa veya maç gününde daha ayrıcalıklı bir deneyim istiyorsanız kulübün resmî ağırlama paketleri, üst düzey oturma seçenekleri, özel salonlara erişim ve özel hizmetler sunar.
  • İkincil bilet platformları: Kulübün resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse standart giriş biletleri genellikle StubHub gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir.

Manchester City ile Brighton & Hove Albion arasındaki Premier League maçının biletleri ne kadar?

Yaklaşan Manchester City ile Brighton & Hove Albion Premier League maçının resmî kanallardaki ve ikincil piyasadaki bilet fiyatları şöyle:

1. Resmî kulüp kanalları

  • Standart giriş (resmî üyeler): Yetişkinler için resmî standart giriş biletleri, maçın kademesine ve kategorisine bağlı olarak 30 ila 60 sterlin arasında değişiyor. Çocuklar (15 sterlinden başlayan fiyatlarla), genç yetişkinler ve yaşlılar için indirimli tarifeler mevcut.
  • Resmî ağırlama paketleri: Doğrudan kulüpten satın alınan üst düzey maç günü deneyimleri ve özel salon paketlerinin fiyatları kişi başı 130 sterlinden başlıyor. Tunnel Club gibi lüks localarda ise 1.000 sterlini aşabiliyor.

2. İkincil bilet piyasaları

Kulübün resmî satış kanallarındaki biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet platformlarında biletler piyasa talebine göre listeleniyor:

  • Standart giriş / yeniden satışa sunulan koltuklar: Fiyatlar genellikle 55 ila 65 sterlin civarından başlıyor. Ancak talebe, koltuk kategorisine ve maç gününe kalan süreye göre değişiyor.
  • Yeniden satışa sunulan ağırlama paketleri: Fiyatlar genellikle 140 sterlin civarından başlıyor ve paketin sunduğu ayrıcalıklara göre yükseliyor.

Manchester City ile Brighton & Hove Albion arasındaki Premier League maçı hakkında bilmeniz gereken her şey

Manchester City ve Brighton & Hove Albion'un form durumu

Manchester City, son beş maçının tamamını kazanarak Premier League, Carabao Cup ve Şampiyonlar Ligi'nde galibiyetler aldı. Son maçında Premier League'de Sunderland'i 5-3 yenen City, Carabao Cup'ta da Norwich City'ye beş gol attı. Bu beş maçta 13 gol atıp dört gol yiyen ekip, hücumdaki istikrarlı üretimini sürdürdü.

Brighton son beş maçının dördünü kazandı. Bu süreçteki tek yenilgisini ağustos sonunda Chelsea karşısında 4-3'lük skorla aldı. Hurzeler'in ekibi o tarihten bu yana, Arsenal deplasmanındaki 3-0'lık ve Coventry City karşısındaki 5-0'lık galibiyetleri de içeren başarılı bir performans sergiledi. Brighton bu beş maçta 14 gol atıp altı gol yedi.

MCI

MCI - Form

SUN
K5-3
LIV
K0-3
PSG
K2-4
IPS
K3-2
AEK
K5-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
18/10
2,5 golün üzerindeki maçlar
5/5
Her iki takım da gol attı
4/5
BHA

BHA - Form

ARS
K3-0
SUN
K0-2
KZA
K4-0
CRY
K5-0
JAB
B0-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
14/0
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
0/5

Manchester City ve Brighton & Hove Albion: Son karşılaşmalar

İki takımın Ocak 2026'da Etihad Stadyumu'nda oynadığı son maç 1-1 sona erdi. Aralarındaki son beş maçın ikisini Brighton, birini City kazandı; iki karşılaşma ise berabere bitti. Brighton bu süreçte, Ağustos 2025'teki 2-1'lik ve Kasım 2024'teki 2-1'lik galibiyetler dâhil, Etihad'da üst üste iki deplasman galibiyeti aldı.

Kafa Kafaya

M.CityÇizimBrighton & Hove Albion
1
2
2
Premier Lig
M.City badge
M.City
MCI
1
Brighton & Hove Albion badge
Brighton & Hove Albion
BHA
1
MS
Premier Lig
Brighton & Hove Albion badge
Brighton & Hove Albion
BHA
2
M.City badge
M.City
MCI
1
MS
Premier Lig
M.City badge
M.City
MCI
2
Brighton & Hove Albion badge
Brighton & Hove Albion
BHA
2
MS
Premier Lig
Brighton & Hove Albion badge
Brighton & Hove Albion
BHA
2
M.City badge
M.City
MCI
1
MS
Premier Lig
Brighton & Hove Albion badge
Brighton & Hove Albion
BHA
0
M.City badge
M.City
MCI
4
MS
9Attığı Gol7
Maç 2.5 üstü golle bitti4/5
Her iki takım da gol attı4/5
#PKBKFA+/-PuanForm
1
M.CityM.CityMCI
7700197+1221
K
K
K
K
K
2
ArsenalArsenalARS
7601115+618
K
K
K
K
K
3
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
7511235+1816
K
K
K
K
B
4
ChelseaChelseaCHE
74121713+413
K
K
K
B
K
5
LiverpoolLiverpoolLIV
733198+112
K
K
K
B
K
6
BrentfordBrentfordBRE
7241138+510
K
B
K
B
B
7
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
724196+310
B
K
B
K
B
8
EvertonEvertonEVE
724187+110
K
B
K
B
B
9
Hull CityHull CityHUL
723287+19
K
B
K
B
B
10
Ipswich TownIpswich TownIPS
73041115-49
K
K
K
K
K
11
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
72231014-48
K
K
K
K
B
12
Aston VillaAston VillaAVL
7223711-48
K
B
K
K
B
13
M. UnitedM. UnitedMUN
7142101007
B
B
B
K
B
14
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
7214917-87
K
K
B
K
K
15
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
7133913-46
K
K
K
B
B
16
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
7133610-46
K
B
K
B
B
17
Coventry CityCoventry CityCOV
7205614-86
K
K
K
K
K
18
FulhamFulhamFUL
7124710-35
K
K
B
B
K
19
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
712459-45
K
K
K
K
B
20
SunderlandSunderlandSUN
7115614-84
K
K
K
K
B
Şampiyonlar Ligi
Avrupa Ligi
Küme Düşme

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