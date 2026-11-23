Manchester City, 15 Aralık 2026 Salı günü Bradford City’yi Manchester’daki Etihad Stadyumu’nda ağırlayacak.

Etihad Stadyumu’ndaki Carabao Cup çeyrek finali, Premier League’in güçlü ekiplerinden Manchester City ile üst lig takımlarını eleyerek dikkat çeken iddialı League One ekibi Bradford City’yi 24 yılı aşkın bir aradan sonra ilk kez resmî bir maçta karşı karşıya getirecek. İki kulüp son olarak 2001–02 Birinci Lig sezonunda karşılaşmış, Manchester City evinde 3-1, deplasmanda 2-0 kazanarak iki lig maçından da galip ayrılmıştı.

Biletleri nereden alabileceğiniz ve ne kadara mal olacakları da dâhil, Manchester City ile Bradford City maçının biletleri hakkında bilmeniz gereken her şeyi GOAL anlatıyor.

Manchester City - Bradford City Carabao Cup maçı ne zaman başlayacak?

Manchester City ile Bradford City, 15 Aralık 2026 Salı günü Manchester’daki Etihad Stadyumu’nda karşılaşacak.

Manchester City - Bradford City Carabao Cup biletleri nasıl alınır?

Manchester City - Bradford City Carabao Cup maçı için bilet satın alma seçenekleri şöyle:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Manchester City taraftarlarına ayrılan resmî biletler: Biletler Manchester City’nin resmî bilet satış portalından alınabilir. Mevcut duruma bağlı olarak biletler genel satışa veya Matchday, Premium ya da Junior gibi belirli kulüp üyeliği kategorilerine açılmış durumda.

Biletler Manchester City’nin resmî bilet satış portalından alınabilir. Mevcut duruma bağlı olarak biletler genel satışa veya Matchday, Premium ya da Junior gibi belirli kulüp üyeliği kategorilerine açılmış durumda. Bradford City deplasman taraftarlarına ayrılan resmî biletler: Bu biletler, Bradford City’nin bilet sistemi üzerinden taraftarlar için kademeli bir sadakat puanı düzenine göre doğrudan satılıyor. Satış sırası, yüksek puanlı taraftarlardan kombine sahiplerine ve genel deplasman taraftarlarına doğru ilerliyor.

2. İkincil bilet satış platformları

İkincil bilet platformları: Kulüplerin resmî satış kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan Serie A maçları için bilet alıp satmasına imkân tanır.

Manchester City - Bradford City Carabao Cup biletleri ne kadar?

Manchester City - Bradford City Carabao Cup maçı için tahmini bilet fiyatları şöyle:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Standart yetişkin biletleri: Fiyatlar 17,50 ile 20 sterlin arasında değişiyor.

Fiyatlar İndirimli biletler (65 yaş üstü ve 18–21 yaş arası genç yetişkinler): Fiyatlar 12,50 ile 15 sterlin arasında değişiyor.

Fiyatlar değişiyor. Çocuk ve genç biletleri (18 yaş altı): Standart tribünlerde tüm biletler, büyük bir indirimle sabit 5 sterlin fiyatla satılıyor.

Standart tribünlerde tüm biletler, büyük bir indirimle sabit fiyatla satılıyor. Premium biletler ve kulüp ağırlama paketleri: Üyeler için fiyatlar yaklaşık 27,50 sterlinden başlayıp yaklaşık 200 sterline kadar çıkıyor.

2. İkincil bilet satış platformları

Kulüplerin ilk satış kanallarındaki resmî biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet platformları, biletleri piyasa talebine göre fiyatlandırıyor:

Başlangıç / en düşük yeniden satış fiyatları: Genellikle yaklaşık 19 ila 23 sterlinden başlıyor.

Genellikle yaklaşık Ortalama piyasa fiyatları: Genellikle 25 ila 75 sterlin ve üzeri arasında değişiyor.

Manchester City - Bradford City Carabao Cup maçı: Bilmeniz gereken her şey

Manchester City ve Bradford City’nin form durumu

Manchester City, tüm kulvarlardaki son beş maçında bir galibiyet, üç mağlubiyet ve Carabao Cup’ta bir beraberlik alarak bu karşılaşmaya çıkıyor. Son maçında Premier League’de Nottingham Forest’a 3-1 yenilerek ligdeki sıkıntılı gidişatını sürdürdü. City, Şampiyonlar Ligi’nde RB Leipzig’i deplasmanda 3-2 yenerek olumlu bir sonuç da elde etti. Son beş maçının dördünde gol yiyen ekip, bu süreçte yedi gol atıp sekiz gol yedi.

Bradford City, son beş maçında resmî müsabakalarda iki galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet aldı; EFL Trophy’de ise bir galibiyet daha elde etti. Son maçında FA Cup’ta Marine’i 7-0 yendi. Carabao Cup’ta da Peterborough United’ı 2-0 mağlup etti. Bu dönemdeki tek yenilgisini League One’da Huddersfield Town’a 3-0 kaybederek aldı. Bradford, son beş maçında 13 gol atıp üç gol yedi.

Manchester City - Bradford City: Son karşılaşmalar

Kayıtlara göre iki kulüp arasındaki son maç Mart 2002’de oynandı. Manchester City, Championship’te Bradford City’yi deplasmanda 2-0 yendi. Bundan önce Aralık 2001’de yine Championship’te Bradford’ı evinde 3-1 mağlup etti. Listelenen dört karşılaşmada Manchester City’nin üç galibiyeti ve bir beraberliği bulunuyor. Beraberlik, Mart 2001’de Premier League’de Bradford deplasmanında alınan 2-2’lik sonuçtu.