Manchester City - Bournemouth biletleri nasıl alınır: 2026/27 Premier League fiyatları, maç bilgileri, başlama saati ve daha fazlası

Pep sonrası dönem, 23 Ağustos Pazar günü resmen başlıyor. Enzo Maresca, Manchester City'yi sezonun Bournemouth karşısındaki ilk Premier League maçı için Etihad Stadyumu'nda sahaya çıkaracak ve siz de biletinizi bugün alarak orada olabilirsiniz.

Teknik direktör değişikliğine giden tek kulüp Manchester City değil. Marco Rose, Bournemouth'ta görevi devralırken Andoni Iraola kuzeye giderek Liverpool'un yeni patronu oldu.

Bournemouth ile oynamak, Manchester City taraftarları için acı hatıraları yeniden canlandıracak. Mayıs ayında Vitality Stadyumu'nda Cherries ile 1-1 berabere kalmaları, Premier League şampiyonluğunu yeniden kazanma hayallerini sona erdirmişti. Ancak City, iç sahada rakibine karşı üstün bir performans sergiledi ve Etihad'da Bournemouth'a karşı oynadığı son üç maçı toplamda 12-3'lük skorla kazandı.

Biletlerin nereden alınacağı ve ne kadar tuttuğu da dahil olmak üzere Manchester City-Bournemouth maçı için bilet alırken bilmeniz gereken her şeyi GOAL sizin için derledi.

Manchester City - Bournemouth Premier League maçı ne zaman?

Manchester City, 23 Ağustos Pazar günü Manchester'daki Etihad Stadyumu'nda Bournemouth'u ağırlayacak. Karşılaşmanın başlama saati BST ile 14.00 olarak planlandı.

Premier Lig - Hafta 1 23 Ağu 2026 - 09:00 Etihad Stadium

Manchester City - Bournemouth Premier League biletleri nasıl alınır?

Premier League maçları için tek maç biletlerinden sezonluk biletlere ve ağırlama paketlerine kadar birçok bilet seçeneği bulunuyor. Bunlar, her kulübün resmi bilet portalı ya da yetkili seyahat ortakları üzerinden yönetiliyor.

Küresel ölçekte yoğun talep, karaborsa karşıtı mevzuat ve yüzde 100 dijital turnikeler nedeniyle Premier League kulüpleri biletleri şu süreçle dağıtıyor:

Sezonluk bilet sahipleri ve debenture sahipleri: Mevcut sezonluk bilet sahipleri yerlerini koruyor ya da kullanmayacakları maçları kulübe geri bırakıyor.

Ücretli resmi kulüp üyeleri (kura sistemi): Geleneksel ilk gelen alır esaslı çevrim içi kuyruk sistemi, ücretli kulüp üyeleri için rastgele kura çekilişleriyle değiştirildi (ör. Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Üyeler, kuraya katılmak için maçtan haftalar önce belirlenen süre içinde kayıt yaptırıyor.

Resmi bilet değişim platformları (yeniden satış): Eğer bir maçın biletleri tükenirse, kurada bilet alamayan üyeler kulübün resmi Ticket Exchange platformu üzerinden iade edilen biletleri liste fiyatından satın alabiliyor.

Genel satış: Üye olmayan genel kamuya açık satışlar, Premier League maçlarında neredeyse hiç yoktur.

Son dakikada bilet arayan taraftarlar, StubHub gibi ikincil platformlardan da bilet satın alabilir.

Manchester City - Bournemouth Premier League biletleri ne kadar?

2026/27 sezonunda bir Premier League biletinin maliyeti, ev sahibi kulübe, koltuk konumuna ve maç kategorisine bağlı olarak büyük ölçüde değişiyor:

Yaş ve indirim kategorileri: Çoğu kulüp, Yetişkin, Genç (genellikle 18 ya da 21 yaş altı), Öğrenci ve Yaşlı kategorilerinde kademeli fiyatlandırma sunuyor. Ancak indirim oranları ve yaş aralıkları takımdan takıma değişiyor.

Maç kategorizasyonu: Kulüpler maçları kategorilere ayırıyor (ör. Kategori A, B ya da C). İlk altı sıradaki rakiplere veya derbi rakiplerine karşı öne çıkan karşılaşmalar Kategori A'ya giriyor ve en yüksek liste fiyatlarına sahip oluyor.

Koltuk konumu: Orta uzun tribün ve alt kat koltuklar premium fiyatlandırılırken, kalelerin arkasındaki üst kat koltuklar daha uygun bütçeli seçenekler sunuyor.

Resmi üyelik gerekli: Ev sahibi takım biletlerini liste fiyatından satın alabilmek için Premier League kulüplerinin neredeyse tamamı, her seyircinin kura çekilişlerine veya yeniden satış platformlarına katılabilmesi adına aktif, ücretli bir Resmi Kulüp Üyeliğine sahip olmasını şart koşuyor.

Deplasman bileti fiyatlandırması ve bulunabilirlik

Premier League, deplasman biletleri için zorunlu £30 tavan fiyat uygulamasını 2026/27 sezonu sonuna kadar resmi olarak uzattı ve bunun en az 2027/28'e kadar süreceğini doğruladı.

Deplasman biletleri £30 ile sınırlandırılmış olsa da küresel sporda ulaşılması en zor biletler arasında yer alıyor. Deplasman kontenjanları son derece sınırlı ve genellikle yalnızca en yüksek sadakat puanına sahip üst düzey sezonluk bilet sahiplerine satılıyor. Bu biletler neredeyse hiçbir zaman genel satışa ya da temel üyelik kuralarına çıkmıyor.

Form durumu

Son karşılaşmalardaki rekabet geçmişi

Takım haberleri ve kadrolar