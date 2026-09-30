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Manchester City - AEK Athens maçının biletleri nasıl alınır: Şampiyonlar Ligi fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

SHOPPING
Tickets
M.City
AEK Athens
Şampiyonlar Ligi

Manchester City, Şampiyonlar Ligi'nde AEK Atina ile karşı karşıya geliyor. İşte biletlerinizi nasıl alabileceğiniz.

Manchester City, 20 Ekim 2026 Salı günü Manchester'daki Etihad Stadyumu'nda AEK Atina ile karşı karşıya gelecek.

City, kampanyaya deplasmanda FC Porto karşısında aldığı 2-0'lık açılış galibiyetinin ardından giriyor. AEK Atina ise play-off turunda Levski Sofya'yı toplamda 4-0 mağlup ederek lig aşamasındaki yerini aldı.

Bırakın GOAL Manchester City - AEK Atina maçının biletlerini nasıl alabileceğiniz, nereden satın alabileceğiniz ve ne kadar tuttuğu dahil olmak üzere bilmeniz gereken her şeyi size sunsun.

Manchester City - AEK Atina Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman başlayacak?

Manchester City - AEK Atina maçı, 20 Ekim 2026 Salı günü Manchester'daki Etihad Stadyumu'nda başlayacak.

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Şampiyonlar Ligi - Hafta 3
Etihad Stadium

Manchester City - AEK Atina Şampiyonlar Ligi bileti nasıl alınır?

20 Ekim 2026'da Etihad Stadyumu'nda oynanacak Manchester City - AEK Atina Şampiyonlar Ligi maçının biletlerini satın almak için şu yöntemleri izleyin:

1. Resmi Manchester City bilet satış portalı

  • Resmi Manchester City internet sitesinde Biletleme ve Ağırlama bölümüne gidin.

2. Deplasman kontenjanı (AEK Atina taraftarları)

  • Deplasman tribününde oturmak isteyen taraftarların biletleri doğrudan AEK Atina'nın resmi bilet ofisi veya deplasman taraftarı kontenjan programı üzerinden alması gerekir; çünkü deplasman biletleri ev sahibi kulüp tarafından satılmaz.

Manchester City - AEK Atina Şampiyonlar Ligi biletleri ne kadar?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City - AEK Atina maçı için bilet fiyatları koltuk kategorisine ve satın alma kademesine göre değişiklik gösteriyor:

1. Genel satış (Yetişkin)

  • Standart yetişkin biletleri genellikle 45 € ile 95 € arasında değişir; bu da kategori yerleşimine ve görüş açısına bağlıdır (kalelerin arkası ile yan tribün koltukları).

2. İndirimli / genç biletleri

  • Yaşlılar, genç yetişkinler ve çocuklar için indirimli biletler genel olarak 25 € ile 50 € arasında değişir.

3. Deplasman taraftarı bölümü (AEK Atina)

  • Deplasman taraftarı biletleri, UEFA düzenlemeleri gereği deplasman seyircileri için azami 70 € ile sınırlandırılmıştır.

4. Maç günü ağırlama

  • Resmi VIP paketleri ve ağırlama lounge seçenekleri yaklaşık 180 €'dan başlar ve yemek hizmeti seviyesi ile koltuk konumuna bağlı olarak 450 €+'yı aşabilir.

Manchester City - AEK Atina Şampiyonlar Ligi: Bilmeniz gereken her şey

Manchester City - AEK Atina form durumu

Manchester City, son beş maçının tamamını kazandı ve Premier League, Şampiyonlar Ligi ile Carabao Cup'ta galibiyetler aldı. Takımın son sonucu, 17 Eylül'de Carabao Cup'ta Norwich City karşısında alınan 5-0'lık galibiyet oldu; bu süreçte ayrıca Premier League'de Manchester United'ı 1-0, Şampiyonlar Ligi'nde ise FC Porto'yu 2-0 mağlup etti. City bu beş karşılaşmada 12 gol atarken iki gol yedi ve iki maçta kalesini gole kapattı.

AEK Atina ise son beş maçında tüm kulvarlarda dört galibiyet ve bir beraberlik aldı. Takımın son karşılaşması kupada Panserraikos FC karşısında 8-1'lik galibiyetle sonuçlanırken, ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde LASK'ı 1-0 mağlup etti ve Super League'de Aris Thessaloniki'yi 5-0 yendi. Puan kaybettiği tek maç, Asteras Tripolis ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşma oldu.

MCI

MCI - Form

COV
K1-0
POR
K0-2
MUN
K0-1
NOR
K5-0
SUN
K5-3
Atılan Gol (Yenilen Gol)
14/3
2,5 golün üzerindeki maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
1/5
AEK

AEK - Form

ARI
K5-0
LAS
K1-0
ATT
B1-1
PAF
K8-1
VOL
K1-2
Atılan Gol (Yenilen Gol)
17/3
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
3/5

Manchester City - AEK Atina: Son karşılıklı maç kaydı

Manchester City ile AEK Atina arasındaki bu maç için şu anda karşılıklı maç verisi mevcut değil.

#PKBKFA+/-PuanForm
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
K
2
Bayern MünihBayern MünihFCB
110050+53
K
3
BarcelonaBarcelonaBAR
110051+43
K
4
M. UnitedM. UnitedMUN
110040+43
K
5
ComoComoCOM
110041+33
K
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
K
6
Sporting CPSporting CPSCP
110031+23
K
8
M.CityM.CityMCI
110020+23
K
9
LensLensRCL
110032+13
K
9
Real BetisReal BetisBET
110032+13
K
9
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
K
12
DortmundDortmundBVB
110032+13
K
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
K
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
K
15
ArsenalArsenalARS
110010+13
K
16
AEK AthensAEK AthensAEK
110010+13
K
17
RomaRomaROM
10101101
B
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
B
19
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
10101101
B
19
FenerbahçeFenerbahçeFB
10101101
B
21
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
K
22
Club BruggeClub BruggeCLB
100123-10
K
22
Slavia PragSlavia PragSLP
100123-10
K
22
LilleLilleLIL
100123-10
K
25
InterInterINT
100112-10
K
25
Atletico MadridAtletico MadridATM
100112-10
K
27
LASKLASKLAS
100101-10
K
27
SSC NapoliSSC NapoliNAP
100101-10
K
29
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
K
29
VikingVikingVIK
100113-20
K
31
FC PortoFC PortoPOR
100102-20
K
32
RB LeipzigRB LeipzigRBL
100114-30
K
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
K
34
Sabah FKSabah FKSAB
100104-40
K
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
K
36
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
100105-50
K
1/8 Turuna Yükselme

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