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Manchester City-AEK Athens maçına bilet nasıl alınır? Şampiyonlar Ligi bilet fiyatları, maç bilgileri, son dakika bilet satışları ve daha fazlası

SHOPPING
Tickets
M.City
AEK Athens
Şampiyonlar Ligi

Manchester City, Şampiyonlar Ligi'nde AEK Atina ile karşılaşacak. İşte maç için biletlerinizi nasıl temin edebileceğiniz.

Manchester City, sezona FC Porto deplasmanında aldığı 2-0'lık galibiyetle başladı. AEK Athens ise play-off turunda Levski Sofia'yı toplamda 4-0 yenerek lig aşamasına katılma hakkı kazandı.

Manchester City ile AEK Athens arasındaki maçın biletlerini nereden ve ne kadara alabileceğiniz dâhil, bilmeniz gereken her şeyi GOAL sizin için derledi.

Manchester City - AEK Athens Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman başlayacak?

Manchester City ile AEK Athens arasındaki maç, 20 Ekim 2026 Salı günü Manchester'daki Etihad Stadyumu'nda başlayacak.

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Şampiyonlar Ligi - Hafta 3
Etihad Stadium

Manchester City - AEK Athens Şampiyonlar Ligi maçının biletleri nasıl alınır?

20 Ekim 2026'da Etihad Stadyumu'nda oynanacak Manchester City - AEK Athens Şampiyonlar Ligi maçına bilet almak için şu yolları izleyebilirsiniz:

1. Manchester City'nin resmî bilet satış kanalı

  • Manchester City'nin resmî internet sitesindeki Bilet ve Ağırlama bölümüne gidin.

2. Deplasman tribünü kontenjanı (AEK Athens taraftarları)

  • Deplasman tribününde oturmak isteyen taraftarlar, biletlerini doğrudan AEK Athens'in resmî bilet ofisinden veya deplasman taraftarı kontenjanı programından almalı. Deplasman biletleri ev sahibi kulüp tarafından satılmıyor.

Manchester City - AEK Athens Şampiyonlar Ligi maçının biletleri ne kadar?

Manchester City ile AEK Athens arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi maçının bilet fiyatları, koltuk kategorisine ve satın alma grubuna göre değişiyor:

1. Genel satış (yetişkinler)

  • Standart yetişkin biletleri, tribün katına ve görüş açısına (kale arkası veya uzun kenar) bağlı olarak genellikle 45 € ile 95 € arasında değişiyor.

2. İndirimli biletler / çocuk biletleri

  • Yaşlılar, genç yetişkinler ve çocuklar için indirimli biletler genellikle 25 € ile 50 € arasında değişiyor.

3. Deplasman tribünü (AEK Athens)

  • UEFA düzenlemeleri uyarınca deplasman taraftarı biletlerinin fiyatı en fazla 70 € olabiliyor.

4. Maç günü ağırlama paketleri

  • Resmî VIP paketleri ve ağırlama salonu seçenekleri yaklaşık 180 € seviyesinden başlıyor; yemek hizmetinin düzeyine ve koltuğun konumuna göre 450 € sınırını aşabiliyor.

Manchester City - AEK Athens Şampiyonlar Ligi maçı: Bilmeniz gereken her şey

Manchester City ve AEK Athens'in form durumu

Manchester City, Premier League, Şampiyonlar Ligi ve Carabao Cup'ta oynadığı son beş maçın tamamını kazandı. Son maçında 17 Eylül'de Carabao Cup'ta Norwich City'yi 5-0 yendi. Bu süreçte Premier League'de Manchester United'ı 1-0, Şampiyonlar Ligi'nde ise FC Porto'yu 2-0 mağlup etti. City, bu beş maçta 12 gol atıp iki gol yedi ve iki kez kalesini gole kapattı.

AEK Athens, tüm kulvarlarda oynadığı son beş maçın dördünü kazandı, birinde berabere kaldı. Son maçında kupada Panserraikos FC'yi 8-1 yendi. Ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde LASK'ı 1-0 mağlup etti, Super League'de Aris Thessaloniki'yi 5-0'lık skorla geçti. Puan kaybettiği tek maç, Asteras Tripolis ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmaydı.

MCI

MCI - Form

NOR
K5-0
SUN
K5-3
LIV
K0-3
PSG
K2-4
IPS
K3-2
Atılan Gol (Yenilen Gol)
18/9
2,5 golün üzerindeki maçlar
5/5
Her iki takım da gol attı
3/5
AEK

AEK - Form

ATT
B1-1
PAF
K8-1
VOL
K1-2
OFI
K3-0
SHK
K3-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
15/6
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
4/5

Manchester City - AEK Athens: Son karşılaşmalar

Bu maç için Manchester City ile AEK Athens arasındaki karşılaşmalara ilişkin şu anda herhangi bir veri bulunmuyor.

#PKBKFA+/-PuanForm
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
2200103+76
K
K
2
BarcelonaBarcelonaBAR
220092+76
K
K
3
Aston VillaAston VillaAVL
220092+76
K
K
4
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
220061+56
K
K
5
LiverpoolLiverpoolLIV
220084+46
K
K
6
Sporting CPSporting CPSCP
220051+46
K
K
7
ArsenalArsenalARS
220040+46
K
K
8
Real MadridReal MadridRMA
220064+26
K
K
9
Real BetisReal BetisBET
220064+26
K
K
10
Bayern MünihBayern MünihFCB
211083+54
B
K
11
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
211042+24
K
B
12
ComoComoCOM
210164+23
K
K
13
M. UnitedM. UnitedMUN
210142+23
K
K
14
VillarrealVillarrealVIL
210154+13
K
K
15
Atletico MadridAtletico MadridATM
210132+13
K
K
16
Club BruggeClub BruggeCLB
21016603
K
K
17
M.CityM.CityMCI
21014403
K
K
18
DortmundDortmundBVB
21013303
K
K
19
LensLensRCL
210134-13
K
K
20
AEK AthensAEK AthensAEK
210123-13
K
K
21
RB LeipzigRB LeipzigRBL
210124-23
K
K
22
Sabah FKSabah FKSAB
210124-23
K
K
23
FeyenoordFeyenoordFEY
210147-33
K
K
24
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
210115-43
K
K
25
RomaRomaROM
201145-11
K
B
26
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
201112-11
K
B
27
VikingVikingVIK
201146-21
B
K
28
FenerbahçeFenerbahçeFB
201117-61
K
B
29
InterInterINT
200246-20
K
K
30
FC PortoFC PortoPOR
200225-30
K
K
31
Slavia PragSlavia PragSLP
200225-30
K
K
32
SSC NapoliSSC NapoliNAP
200214-30
K
K
33
LASKLASKLAS
200237-40
K
K
34
LilleLilleLIL
200226-40
K
K
35
GalatasarayGalatasarayGAL
200227-50
K
K
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
200219-80
K
K
1/8 Turuna Yükselme

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