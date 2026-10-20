Manchester City, sezona FC Porto deplasmanında aldığı 2-0'lık galibiyetle başladı. AEK Athens ise play-off turunda Levski Sofia'yı toplamda 4-0 yenerek lig aşamasına katılma hakkı kazandı.

Manchester City ile AEK Athens arasındaki maçın biletlerini nereden ve ne kadara alabileceğiniz dâhil, bilmeniz gereken her şeyi GOAL sizin için derledi.

Manchester City - AEK Athens Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman başlayacak?

Manchester City ile AEK Athens arasındaki maç, 20 Ekim 2026 Salı günü Manchester'daki Etihad Stadyumu'nda başlayacak.

Şampiyonlar Ligi - Hafta 3 20 Eki 2026 - 15:00 Etihad Stadium

Manchester City - AEK Athens Şampiyonlar Ligi maçının biletleri nasıl alınır?

20 Ekim 2026'da Etihad Stadyumu'nda oynanacak Manchester City - AEK Athens Şampiyonlar Ligi maçına bilet almak için şu yolları izleyebilirsiniz:

1. Manchester City'nin resmî bilet satış kanalı

Manchester City'nin resmî internet sitesindeki Bilet ve Ağırlama bölümüne gidin.

2. Deplasman tribünü kontenjanı (AEK Athens taraftarları)

Deplasman tribününde oturmak isteyen taraftarlar, biletlerini doğrudan AEK Athens'in resmî bilet ofisinden veya deplasman taraftarı kontenjanı programından almalı. Deplasman biletleri ev sahibi kulüp tarafından satılmıyor.

Manchester City - AEK Athens Şampiyonlar Ligi maçının biletleri ne kadar?

Manchester City ile AEK Athens arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi maçının bilet fiyatları, koltuk kategorisine ve satın alma grubuna göre değişiyor:

1. Genel satış (yetişkinler)

Standart yetişkin biletleri, tribün katına ve görüş açısına (kale arkası veya uzun kenar) bağlı olarak genellikle 45 € ile 95 € arasında değişiyor.

2. İndirimli biletler / çocuk biletleri

Yaşlılar, genç yetişkinler ve çocuklar için indirimli biletler genellikle 25 € ile 50 € arasında değişiyor.

3. Deplasman tribünü (AEK Athens)

UEFA düzenlemeleri uyarınca deplasman taraftarı biletlerinin fiyatı en fazla 70 € olabiliyor.

4. Maç günü ağırlama paketleri

Resmî VIP paketleri ve ağırlama salonu seçenekleri yaklaşık 180 € seviyesinden başlıyor; yemek hizmetinin düzeyine ve koltuğun konumuna göre 450 € sınırını aşabiliyor.

Manchester City - AEK Athens Şampiyonlar Ligi maçı: Bilmeniz gereken her şey

Manchester City ve AEK Athens'in form durumu

Manchester City, Premier League, Şampiyonlar Ligi ve Carabao Cup'ta oynadığı son beş maçın tamamını kazandı. Son maçında 17 Eylül'de Carabao Cup'ta Norwich City'yi 5-0 yendi. Bu süreçte Premier League'de Manchester United'ı 1-0, Şampiyonlar Ligi'nde ise FC Porto'yu 2-0 mağlup etti. City, bu beş maçta 12 gol atıp iki gol yedi ve iki kez kalesini gole kapattı.

AEK Athens, tüm kulvarlarda oynadığı son beş maçın dördünü kazandı, birinde berabere kaldı. Son maçında kupada Panserraikos FC'yi 8-1 yendi. Ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde LASK'ı 1-0 mağlup etti, Super League'de Aris Thessaloniki'yi 5-0'lık skorla geçti. Puan kaybettiği tek maç, Asteras Tripolis ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmaydı.

Manchester City - AEK Athens: Son karşılaşmalar

Bu maç için Manchester City ile AEK Athens arasındaki karşılaşmalara ilişkin şu anda herhangi bir veri bulunmuyor.