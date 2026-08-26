Malaga, 16 Eylül 2026 Çarşamba günü Malaga'daki Estadio La Rosaleda'da Villarreal ile karşı karşıya gelecek.

Villarreal, lig tablosunda Avrupa kupalarına katılım hattı için mücadelesini sürdürürken deplasmanda kritik puanlar almak amacıyla Endülüs'e gidiyor. Bu karşılaşma, iki takım arasındaki tarihi üst düzey rekabeti yeniden canlandırıyor. Taraflar en son Nisan 2018'de LaLiga'da karşı karşıya gelmiş ve Málaga sahasında 1-0 kazanmıştı.

Bırakın GOAL Malaga - Villarreal maçının biletlerini nasıl alabileceğiniz, nereden satın alabileceğiniz ve ne kadar tuttukları dahil olmak üzere bilmeniz gereken her şeyi size sunsun.

Malaga - Villarreal LaLiga maçı ne zaman başlayacak?

Malaga - Villarreal maçı, Malaga'daki Estadio La Rosaleda'da başlayacak.

La Liga - Hafta 6 17 Eyl 2026 - 15:30 Estadio La Rosaleda

Malaga - Villarreal LaLiga biletleri nasıl alınır?

16 Eylül 2026'da Estadio La Rosaleda'da oynanacak Málaga CF - Villarreal CF LaLiga maçı için bilet satın almak adına birkaç seçeneğiniz var:

1. Málaga CF Resmi Bilet Satış Portalı

Málaga CF Resmi Bilet Satış Portalı'ndan ( entradas.malagacf.com ) veya kulübün ana internet sitesi ( malagacf.com ) üzerinden satın alabilirsiniz. Resmi genel satışlar genellikle maç tarihinden 1 ila 2 hafta önce başlar. Ev sahibi kulüpten doğrudan satın almak, biletlerin geçerliliğini ve nominal değer üzerinden fiyatlandırmayı garanti eder.

2. Fiziksel stadyum gişesi (yüz yüze)

Kalan koltukları, müsaitlik durumuna bağlı olarak maç haftasında veya maç günü doğrudan stadyum gişesinden satın alabilirsiniz.

3. İkincil yeniden satış platformları

Resmi genel satış biletleri tükenmişse, StubHub gibi ikincil platformlar yeniden satış seçenekleri sunar.

Biletler, çoğu zaman kombine sahipleri veya yeniden satıcılar tarafından yeniden satış sitelerinde daha erken listelenir.

Fiyatlar satıcı talebine göre belirlenir ve genellikle nominal değerin üzerindedir.

Malaga - Villarreal LaLiga biletleri ne kadar?

16 Eylül 2026'da Estadio La Rosaleda'da oynanacak Málaga CF - Villarreal CF LaLiga maçı için bilet fiyatları, resmi kanallar üzerinden mi yoksa ikincil platformlardan mı satın aldığınıza bağlı olarak değişiklik gösterir:

Resmi kulüp biletleri (nominal değer): Doğrudan Málaga CF'den alınan standart genel giriş biletleri, tribün ve koltuk kategorisine göre (örneğin kale arkası ile ana tribün yan blok) genellikle 30 € ile 75 € arasında değişir.

Resmi ağırlama / VIP paketleri: Premium koltuklar ve resmi satışlar üzerinden sunulan VIP lounge seçenekleri yaklaşık 120 € ile 200 € 'dan başlar.

İkincil yeniden satış platformları: StubHub gibi bilet değişim sitelerinde fiyatlar şu anda giriş seviyesi koltuklar için yaklaşık 75 € ile 90 € 'dan başlıyor; listelenen biletlerin ortalaması ise talebe bağlı olarak 150 € ile 170 € veya daha yukarısına kadar çıkabiliyor.

Malaga - Villarreal LaLiga: Bilmeniz gereken her şey

Malaga - Villarreal form durumu

Malaga, şu ana kadar oynadığı iki LaLiga maçından bir puan çıkardı. Resmi ve hazırlık maçlarını kapsayan beş maçlık süreçte bir galibiyet, iki beraberlik ve iki yenilgi aldı. En son sonucunu 24 Ağustos'ta Deportivo de A Coruna ile 1-1 berabere kalarak aldı. Ondan önce LaLiga açılış maçında Atletico Madrid'e 2-0 kaybetti. Sezon öncesi sonuçları arasında Fulham ile 2-2'lik beraberlik ve Al-Arabi karşısında 4-2'lik galibiyet yer alırken, bu seride AD Ceuta FC'ye 2-1 yenildiği maç da bulunuyor.

Villarreal ise iki LaLiga maçından da beraberlikle ayrılarak geliyor. Son beş maçında iki galibiyet, iki beraberlik ve bir yenilgi elde etti. En son maçını 23 Ağustos'ta Atletico Madrid deplasmanında 2-2 berabere tamamladı. Açılış haftasında da Racing Santander ile 2-2 berabere kaldı. Galatasaray ve Levante'ye karşı alınan hazırlık maçı galibiyetleri, Lens'e karşı sezon öncesinde alınan 3-1'lik yenilginin iki yanında yer aldı. Villarreal bu beş maçın tamamında yedi gol atıp yedi gol yedi.

Malaga - Villarreal: Son maçların karşılıklı istatistiği

Bu kulüpler arasındaki son karşılaşma 1 Nisan 2018'de LaLiga'da oynandı ve Malaga, La Rosaleda'da 1-0 kazandı. Kayıtlara geçen son beş karşılaşmada Malaga'nın iki, Villarreal'in iki galibiyeti bulunurken bir maç da berabere bitti. Taraflar ayrıca Ağustos 2017'de bir hazırlık maçında karşılaştı ve o maçı Malaga 1-0 kazandı. Villarreal ise Kasım 2017'de sahasında 2-0 galip geldi.

Malaga - Villarreal puan durumu

Güncel LaLiga tablosunda Villarreal dokuzuncu, Malaga ise 16. sırada yer alıyor.