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Malaga - Villarreal maçının biletleri nasıl alınır: LaLiga fiyatları, fikstür bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

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Malaga
Villarreal
La Liga

Malaga, LaLiga'da Villarreal ile karşılaşıyor. Biletlerinizi nasıl alabileceğiniz burada.

Malaga, 16 Eylül 2026 Çarşamba günü Malaga'daki Estadio La Rosaleda'da Villarreal ile karşı karşıya gelecek.

Villarreal, lig tablosunda Avrupa kupalarına katılım hattı için mücadelesini sürdürürken deplasmanda kritik puanlar almak amacıyla Endülüs'e gidiyor. Bu karşılaşma, iki takım arasındaki tarihi üst düzey rekabeti yeniden canlandırıyor. Taraflar en son Nisan 2018'de LaLiga'da karşı karşıya gelmiş ve Málaga sahasında 1-0 kazanmıştı.

Bırakın GOAL Malaga - Villarreal maçının biletlerini nasıl alabileceğiniz, nereden satın alabileceğiniz ve ne kadar tuttukları dahil olmak üzere bilmeniz gereken her şeyi size sunsun.

Malaga - Villarreal LaLiga maçı ne zaman başlayacak?

Malaga - Villarreal maçı, Malaga'daki Estadio La Rosaleda'da başlayacak.

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La Liga - Hafta 6
Estadio La Rosaleda

Malaga - Villarreal LaLiga biletleri nasıl alınır?

16 Eylül 2026'da Estadio La Rosaleda'da oynanacak Málaga CF - Villarreal CF LaLiga maçı için bilet satın almak adına birkaç seçeneğiniz var:

1. Málaga CF Resmi Bilet Satış Portalı

Málaga CF Resmi Bilet Satış Portalı'ndan (entradas.malagacf.com) veya kulübün ana internet sitesi (malagacf.com) üzerinden satın alabilirsiniz. Resmi genel satışlar genellikle maç tarihinden 1 ila 2 hafta önce başlar. Ev sahibi kulüpten doğrudan satın almak, biletlerin geçerliliğini ve nominal değer üzerinden fiyatlandırmayı garanti eder.

2. Fiziksel stadyum gişesi (yüz yüze)

Kalan koltukları, müsaitlik durumuna bağlı olarak maç haftasında veya maç günü doğrudan stadyum gişesinden satın alabilirsiniz.

3. İkincil yeniden satış platformları

Resmi genel satış biletleri tükenmişse, StubHub gibi ikincil platformlar yeniden satış seçenekleri sunar.

Biletler, çoğu zaman kombine sahipleri veya yeniden satıcılar tarafından yeniden satış sitelerinde daha erken listelenir.

Fiyatlar satıcı talebine göre belirlenir ve genellikle nominal değerin üzerindedir.

Malaga - Villarreal LaLiga biletleri ne kadar?

16 Eylül 2026'da Estadio La Rosaleda'da oynanacak Málaga CF - Villarreal CF LaLiga maçı için bilet fiyatları, resmi kanallar üzerinden mi yoksa ikincil platformlardan mı satın aldığınıza bağlı olarak değişiklik gösterir:

  • Resmi kulüp biletleri (nominal değer): Doğrudan Málaga CF'den alınan standart genel giriş biletleri, tribün ve koltuk kategorisine göre (örneğin kale arkası ile ana tribün yan blok) genellikle 30 € ile 75 € arasında değişir.
  • Resmi ağırlama / VIP paketleri: Premium koltuklar ve resmi satışlar üzerinden sunulan VIP lounge seçenekleri yaklaşık 120 € ile 200 €'dan başlar.
  • İkincil yeniden satış platformları: StubHub gibi bilet değişim sitelerinde fiyatlar şu anda giriş seviyesi koltuklar için yaklaşık 75 € ile 90 €'dan başlıyor; listelenen biletlerin ortalaması ise talebe bağlı olarak 150 € ile 170 € veya daha yukarısına kadar çıkabiliyor.

Malaga - Villarreal LaLiga: Bilmeniz gereken her şey

Malaga - Villarreal form durumu

Malaga, şu ana kadar oynadığı iki LaLiga maçından bir puan çıkardı. Resmi ve hazırlık maçlarını kapsayan beş maçlık süreçte bir galibiyet, iki beraberlik ve iki yenilgi aldı. En son sonucunu 24 Ağustos'ta Deportivo de A Coruna ile 1-1 berabere kalarak aldı. Ondan önce LaLiga açılış maçında Atletico Madrid'e 2-0 kaybetti. Sezon öncesi sonuçları arasında Fulham ile 2-2'lik beraberlik ve Al-Arabi karşısında 4-2'lik galibiyet yer alırken, bu seride AD Ceuta FC'ye 2-1 yenildiği maç da bulunuyor.

Villarreal ise iki LaLiga maçından da beraberlikle ayrılarak geliyor. Son beş maçında iki galibiyet, iki beraberlik ve bir yenilgi elde etti. En son maçını 23 Ağustos'ta Atletico Madrid deplasmanında 2-2 berabere tamamladı. Açılış haftasında da Racing Santander ile 2-2 berabere kaldı. Galatasaray ve Levante'ye karşı alınan hazırlık maçı galibiyetleri, Lens'e karşı sezon öncesinde alınan 3-1'lik yenilginin iki yanında yer aldı. Villarreal bu beş maçın tamamında yedi gol atıp yedi gol yedi.

MAL

MAL - Form

ATM
K2-0
COR
B1-1
RMA
K4-0
LEV
B0-0
CEL
B1-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
2/8
2,5 golün üzerindeki maçlar
1/5
Her iki takım da gol attı
2/5
VIL

VIL - Form

ATM
B2-2
ALA
K1-0
COR
K2-3
BVB
K3-2
BET
K1-2
Atılan Gol (Yenilen Gol)
7/11
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
4/5

Malaga - Villarreal: Son maçların karşılıklı istatistiği

Bu kulüpler arasındaki son karşılaşma 1 Nisan 2018'de LaLiga'da oynandı ve Malaga, La Rosaleda'da 1-0 kazandı. Kayıtlara geçen son beş karşılaşmada Malaga'nın iki, Villarreal'in iki galibiyeti bulunurken bir maç da berabere bitti. Taraflar ayrıca Ağustos 2017'de bir hazırlık maçında karşılaştı ve o maçı Malaga 1-0 kazandı. Villarreal ise Kasım 2017'de sahasında 2-0 galip geldi.

Kafa Kafaya

MalagaÇizimVillarreal
2
1
2
La Liga
Malaga badge
Malaga
MAL
1
Villarreal badge
Villarreal
VIL
0
MS
La Liga
Villarreal badge
Villarreal
VIL
2
Malaga badge
Malaga
MAL
0
MS
Club Friendlies
Malaga badge
Malaga
MAL
1
Villarreal badge
Villarreal
VIL
0
MS
La Liga
Villarreal badge
Villarreal
VIL
1
Malaga badge
Malaga
MAL
1
MS
La Liga
Malaga badge
Malaga
MAL
0
Villarreal badge
Villarreal
VIL
2
MS
3Attığı Gol5
Maç 2.5 üstü golle bitti0/5
Her iki takım da gol attı1/5

Malaga - Villarreal puan durumu

Güncel LaLiga tablosunda Villarreal dokuzuncu, Malaga ise 16. sırada yer alıyor.

#PKBKFA+/-PuanForm
1
BarcelonaBarcelonaBAR
7700317+2421
K
K
K
K
K
2
Atletico MadridAtletico MadridATM
7511167+916
K
K
K
K
K
3
Real BetisReal BetisBET
751197+216
B
K
K
K
K
4
Real MadridReal MadridRMA
7502188+1015
K
K
K
K
K
5
SevillaSevillaSEV
7412109+113
K
K
K
B
K
6
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
7322116+511
B
K
K
K
K
7
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
7241108+210
B
K
B
K
K
8
Real SociedadReal SociedadRSO
7313913-410
K
K
K
B
K
9
VillarrealVillarrealVIL
72231312+18
K
K
K
K
K
10
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
622276+18
B
B
K
K
K
11
GetafeGetafeGET
722347-38
K
K
B
B
K
12
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
72231116-58
B
K
K
K
K
13
OsasunaOsasunaOSA
7223613-78
B
K
K
K
K
14
Celta VigoCelta VigoCEL
714286+27
K
B
B
B
K
15
EspanyolEspanyolESP
7214101007
K
K
K
B
K
16
Racing SantanderRacing SantanderSAN
72141121-107
K
K
K
K
K
17
LevanteLevanteLEV
6123812-45
K
K
B
K
B
18
ElcheElcheELC
71241117-65
K
K
B
K
K
19
ValenciaValenciaVAL
7115413-94
K
K
K
K
K
20
MalagaMalagaMAL
7034312-93
K
K
B
B
K
Şampiyonlar Ligi
Avrupa Ligi
Europa Conference League Qualification
Küme Düşme

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