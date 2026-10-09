Malaga, 18 Ekim 2026 Pazar günü Malaga'daki Estadio La Rosaleda'da Real Sociedad ile karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında LaLiga'da bugüne kadar oynanan 16 maçta Real Sociedad, Málaga'nın beş galibiyetine karşı altı galibiyetle küçük bir üstünlüğe sahip. Beş karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. Málaga CF, son beş maçında bir galibiyet ve iki beraberlik alırken iki yenilgi yaşayarak zorlu geçen form grafiğini tersine çevirmeyi hedefliyor.

GOAL, Malaga - Real Sociedad maçına bilet almayla ilgili bilmeniz gereken her şeyi, biletlerin nereden alınacağını ve fiyatlarının ne kadar olduğunu sizler için derledi.

Malaga - Real Sociedad LaLiga maçı ne zaman?

Malaga - Real Sociedad maçı, 18 Ekim 2026 Pazar günü Malaga'daki Estadio La Rosaleda'da başlayacak.

La Liga - Hafta 9 18 Eki 2026 - 12:30 Estadio La Rosaleda

Malaga - Real Sociedad LaLiga biletleri nasıl alınır?

Málaga CF - Real Sociedad maçının Estadio La Rosaleda'daki biletlerini satın almak için şu seçenekleri takip edebilirsiniz:

1. Resmi Málaga CF bilet satış portalı

Biletleri doğrudan Málaga CF'nin resmi çevrimiçi bilet portalı entradas.malagacf.com üzerinden ya da doğrudan Malaga'daki Estadio La Rosaleda Gişesi 'nden satın alabilirsiniz.

2. İkincil bilet pazar yerleri

Resmi kontenjanlar tükenirse, biletler çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet platformlarında listelenir. İkincil platformlardaki fiyatlar talebe göre dalgalanır.

Malaga - Real Sociedad LaLiga biletleri ne kadar?

Málaga CF - Real Sociedad maçının bilet fiyatları kategoriye ve satın alma kanalına göre değişiklik gösterir:

1. Resmi Málaga CF gişesi (nominal fiyat)

Kale arkası (Fondo & Gol): 35 € - 70 €

Yan tribün (Preferencia): 40 € - 105 €

Ana tribün (Tribuna): 45 € - 120 €

VIP ve loclar (Palcos):90 € - 180 €

2. İkincil yeniden satış pazar yerleri

Resmi kontenjanlar tükenirse ya da maç gününe yaklaştıkça talep artarsa, StubHubgibi ikincil bilet platformlarındaki yeniden satış fiyatları, koltuğun yakınlığına ve talebe bağlı olarak genellikle 100 € ile 525 €+ arasında değişir.

Malaga - Real Sociedad LaLiga: Bilmeniz gereken her şey

Malaga - Real Sociedad form durumu

Malaga bu maça son beş LaLiga karşılaşmasında aldığı bir galibiyet, üç beraberlik ve bir yenilgiyle geliyor. En son sonucunu 17 Eylül'de Villarreal karşısında 1-3'lük yenilgiyle alan ekip, bu serinin daha önceki bölümünde de Real Madrid'e 4-0 kaybetti. Celta Vigo ve Deportivo de A Coruna karşısında alınan iki beraberlik, yakın dönemdeki en olumlu sonuçları oldu. Söz konusu beş maçta Malaga üç gol atıp sekiz gol yedi.

Real Sociedad'ın tüm kulvarlarda oynadığı son beş maçta iki galibiyet, bir beraberlik ve iki yenilgi çıktı. Son maçında Avrupa Ligi'nde sahasında Bournemouth'a 1-2 kaybetti, ondan önce de LaLiga'da Atletico Madrid'e 3-0 mağlup oldu. Bu periyottaki en iyi sonucu ise Elche deplasmanında aldığı 2-3'lük galibiyetti. Real Sociedad bu beş maçta altı gol attı ve yedi gol yedi.

Malaga - Real Sociedad: Son ikili rekabet karnesi

Bu kulüpler arasındaki son karşılaşma, 7 Ocak 2024'te Copa del Rey'de oynandı ve Real Sociedad deplasmanda Malaga'yı 1-0 yendi. Son kayda geçen beş maça bakıldığında Malaga'nın iki, Real Sociedad'ın da iki galibiyeti bulunuyor; bir maç da berabere bitti. İki takım LaLiga'da en son 22 Nisan 2018'de karşı karşıya geldi ve Malaga sahasında 2-0 kazandı.