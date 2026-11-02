Malaga, 8 Kasım 2026 Pazar günü Racing Santander'i Malaga'daki Estadio La Rosaleda'da ağırlayacak.

İki takım arasındaki son resmî maçlar 2025-26 Segunda División sezonunda oynandı. Mayıs 2026'da Estadio La Rosaleda'daki karşılaşma 1-1 sona erdi. Racing Santander, aynı sezonun daha önceki bölümünde Málaga'yı El Sardinero'da konuk ettiği maçtan 3-0 galip ayrıldı.

Malaga-Racing Santander maçı için biletleri nereden alabileceğiniz ve fiyatları da dâhil olmak üzere bilmeniz gereken her şeyi GOAL sizin için derledi.

Malaga-Racing Santander LaLiga maçı ne zaman başlayacak?

Malaga-Racing Santander maçı, 8 Kasım 2026 Pazar günü Malaga'daki Estadio La Rosaleda'da oynanacak.

La Liga - Hafta 12 7 Kas 2026 - 08:00 Estadio La Rosaleda

Malaga-Racing Santander LaLiga maçının biletleri nasıl alınır?

Atlético Madrid-Barcelona LaLiga maçı için bilet almak isteyenlerin, kulüplerden doğrudan satın alma ya da ikincil satış ve ağırlama hizmetlerinden yararlanma tercihlerine göre birkaç güvenilir seçeneği bulunuyor:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Resmî bilet satışı: Standart ev sahibi tribünü biletlerini doğrudan Málaga CF'nin resmî bilet satış portalından veya resmî internet sitesinden satın alabilirsiniz. Kulüpten doğrudan satın almak, biletleri ilk satış fiyatından almanızı ve geçerli bir biletle stada girmenizi sağlar. Kulüp üyeleri ve kombine sahipleri, biletler genel satışa çıkmadan önce genellikle öncelikli erişim hakkı kazanır.

2. İkincil bilet satış platformları

İkincil bilet satış platformları: Kulübün resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil satış platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan LaLiga maçları için bilet alıp satmasına olanak tanır.

Malaga-Racing Santander LaLiga maçının biletleri ne kadar?

Málaga-Racing Santander LaLiga maçının bilet fiyatları, koltuğun konumuna, talebe ve bileti kulübün ilk satış kanallarından mı yoksa ikincil satış platformlarından mı aldığınıza göre değişiyor:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Standart genel giriş: Standart lig maçlarında üst tribün veya genel oturma alanı kategorilerindeki bilet fiyatları genellikle 40 ila 70 avrodan başlıyor.

Standart lig maçlarında üst tribün veya genel oturma alanı kategorilerindeki bilet fiyatları genellikle başlıyor. Deplasman tribünü biletleri: Kulüp üyelerinin başvuru süreçleriyle dağıtılan resmî deplasman tribünü biletleri genellikle yaklaşık 50 avro fiyatla satılıyor.

Kulüp üyelerinin başvuru süreçleriyle dağıtılan resmî deplasman tribünü biletleri genellikle yaklaşık fiyatla satılıyor. Premium ve alt tribün koltukları: Kulübün ilk satışından doğrudan alınan, daha iyi görüş açısına sahip alt tribün veya sahanın uzun kenarındaki orta bölümlerin bilet fiyatları genellikle 120 avro ile 250 avro ve üzeri arasında değişiyor.

2. İkincil bilet satış platformları

Kulübün ilk satışındaki resmî biletler tükenirse StubHub gibi ikincil satış platformları biletleri piyasa talebine göre fiyatlandırıyor:

Üst tribün / genel yeniden satış: Üst tribünlerdeki veya daha yüksek bölümlerdeki bilet fiyatları, piyasa talebine bağlı olarak genellikle 210 ila 320 avrodan başlıyor.

Üst tribünlerdeki veya daha yüksek bölümlerdeki bilet fiyatları, piyasa talebine bağlı olarak genellikle başlıyor. Alt tribün ve premium kategoriler: Daha iyi konumdaki orta ve alt tribün koltuklarının fiyatları sıklıkla 350 avro ile 900 avronun üzeri arasında değişiyor.

Malaga-Racing Santander LaLiga maçı: Bilmeniz gereken her şey

Malaga ve Racing Santander'in form durumu

Malaga, son beş LaLiga maçında üç yenilgi ve iki beraberlik alarak galibiyet elde edemedi. Son maçında Getafe'ye 1-0 kaybeden ekip, bu süreçte Villarreal'e 3-1 ve Real Madrid'e 4-0 yenildi. İki beraberliğini ise Celta Vigo ve Levante karşısında aldı. Malaga, bu beş maçta yalnızca iki gol atarken dokuz gol yedi.

Racing Santander de son beş maçında iki galibiyet ve üç yenilgiyle zorlu bir dönem geçirdi. Son maçında Celta Vigo'ya 5-0 mağlup olan ekip, bir önceki karşılaşmada Barcelona'ya 7-2 yenildi. Racing, bu süreçte Deportivo Alaves'i 2-1 ve Elche'yi 3-2 yenerek üst üste iki galibiyet de aldı. Beş maçta dokuz gol atıp 17 gol yedi.

Malaga-Racing Santander: Son karşılaşmalar

İki takım son olarak Mayıs 2026'da Segunda División'da karşılaştı ve Estadio La Rosaleda'daki maç 1-1 sona erdi. Son beş karşılaşmada üç galibiyet alan Racing Santander, ikili rekabette daha iyi bir performans sergiledi. Malaga bu maçların hiçbirini kazanamazken diğer iki karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Önceki beş maçın tamamı Segunda División'da oynandı.