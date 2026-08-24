Malaga - Levante maçının biletleri nasıl alınır: LaLiga fiyatları, fikstür bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

Malaga, 6 Eylül 2026 Pazar günü Malaga'daki Estadio La Rosaleda'da Levante ile karşı karşıya gelecek.

İki takım da ligdeki zorlu açılış haftalarının ardından sezonun erken bölümündeki bu maçta ivme arıyor. Levante, tüm kulvarlarda Malaga'ya karşı oynadığı son beş maçta aldığı iki galibiyet ve iki beraberlikle, son dönemdeki ikili rekabette üstün durumda.

Bırakın GOAL Malaga - Levante maçının biletlerini nasıl alabileceğiniz, nereden satın alabileceğiniz ve ne kadar tuttukları dahil bilmeniz gereken her şeyi size sunsun.

Malaga - Levante LaLiga maçı ne zaman başlayacak?

Malaga - Levante maçı Malaga'daki Estadio La Rosaleda'da oynanacak. Kesin başlama saati, bölgenizdeki yayın akışlarında daha sonra doğrulanacak.

La Liga - Hafta 4 6 Eyl 2026 - 12:30 Estadio La Rosaleda

Malaga - Levante LaLiga biletleri nasıl alınır?

6 Eylül 2026 Pazar günü Estadio La Rosaleda'da oynanacak Málaga CF - Levante UD LaLiga 4. hafta maçı için bilet almak istiyorsanız, şu adımları izleyin:

1. Resmi kulüp internet sitesi

Nominal fiyatlı biletleri satın almanın ilk ve en güvenli yolu, doğrudan Málaga CF'nin Resmi Online Portalı üzerinden işlem yapmaktır.

Süreç: Kulübün bilet satış sitesinde bir hesap oluşturun. İspanya dışında yaşayanlar ve uluslararası turistler, ödeme aşamasında geçerli bir pasaport numarası vererek kolayca bilet satın alabilir.

Satış zamanı: Biletler genellikle önce kulüp üyelerine ( socios ) sunulur, ardından maç tarihine daha yakın bir dönemde genel satışa açılır.

2. Estadio La Rosaleda gişesi (Taquillas)

Eğer biletler önceden internette tükenmezse, stadyum gişesinden şahsen satın alabilirsiniz:

Konum: Estadio La Rosaleda'nın dış bilet gişeleri (Paseo de Martiricos).

Saatler: Gişe çalışma saatleri maç haftasında genişletilir ve maç günü de açık olur. Başlama vuruşundan önce uzun kuyruklardan kaçınmak için erken gelin.

3. İkincil bilet pazarları

Genel satış biletleri resmi kanallar üzerinden tükenirse, ikincil pazarlar yeniden satış seçenekleri sunar:

StubHub gibi platformlarda yeniden satış koltukları listelenir.

Yeniden satış platformlarındaki fiyatlar, koltuk konumu ve talebe göre değişir.

Malaga - Levante LaLiga biletleri ne kadar?

6 Eylül 2026'da Estadio La Rosaleda'da oynanacak Málaga CF - Levante UD 4. hafta maçı için bilet fiyatları, resmi kanallar üzerinden nominal fiyatlı genel satış bileti alıp almadığınıza ya da ikincil yeniden satış platformlarını kullanıp kullanmadığınıza bağlı olarak önemli ölçüde değişir.

Resmi biletler: La Rosaleda'daki standart lig maçı biletleri genellikle kale arkası ( Fondo ) koltuklar için yaklaşık £21-£25 seviyesinden başlar ve merkezi ana tribün görüşü ( Tribuna/Preferencia ) için £45-£51 seviyesine kadar çıkar.

Yeniden satış pazarı: Yüksek talep ve erken erişilebilirlik nedeniyle, StubHub gibi ikincil piyasa ilanlarında giriş seviyesi fiyatlar şu anda servis veya teslimat ücretleri öncesinde yaklaşık £100-£115 seviyesinden başlıyor.

Malaga - Levante LaLiga: Bilmeniz gereken her şey

Malaga - Levante form durumu

Malaga'nın son beş maçında bir galibiyet, iki beraberlik ve iki mağlubiyet çıktı. Bu serideki tek LaLiga sonucu, 19 Ağustos'ta Atletico Madrid'e karşı alınan 2-0'lık yenilgiydi ve bu aynı zamanda takımın en son maçı oldu. Ondan önce Fulham ile oynanan hazırlık maçında 2-2 berabere kaldılar ve AD Ceuta FC'ye 2-1 yenildiler. Tek galibiyetlerini ise 6 Ağustos'ta Al-Arabi karşısında 4-2'lik skorla aldılar. Malaga bu beş maçta toplam 11 gol attı ve 9 gol yedi.

Levante son beş maçında iki galibiyet ve üç mağlubiyet aldı. Takımın en son sonucu, 16 Ağustos'ta Espanyol'a karşı LaLiga'da alınan 3-0'lık yenilgiydi. Bunun öncesinde Villarreal'e hazırlık maçında 1-0 kaybettiler ve Albacete'yi 2-1 yendiler. Bu süreçte ayrıca Al Qadsiah karşısında 1-0'lık bir galibiyet ve Sheffield United'a karşı hazırlık maçında 1-2'lik bir yenilgi de yaşadılar. Levante bu beş maçta 5 gol attı ve 7 gol yedi.

Malaga - Levante: Son maçlardaki ikili rekabet

Bu iki kulüp arasındaki son karşılaşma Şubat 2025'te oynandı ve Segunda Division'da La Rosaleda'da 1-1 berabere kaldılar. Ondan önce Levante, Kasım 2024'te yine ikinci kademede Malaga'yı sahasında 4-2 mağlup etmişti. İki takım arasındaki son beş maçta Levante, Malaga'nın hiç galibiyeti olmamasına karşılık iki galibiyet alarak daha güçlü bir tablo ortaya koydu; seriyi iki beraberlik ve bir başka sonuç tamamladı. Bu beş karşılaşma Segunda Division ile Nisan 2018'de oynanan tek bir LaLiga maçına yayılıyor. O maçta Levante 1-0 kazanmıştı.

Malaga - Levante puan durumu

LaLiga 2026/27 sezonunun erken dönem puan tablosunda, açılış fikstürlerinin ardından Malaga 18. sırada, Levante ise 20. sırada yer alıyor.