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Malaga - Levante maçının biletleri nasıl alınır: LaLiga fiyatları, fikstür bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

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Levante
La Liga

Malaga, LaLiga'da Levante ile karşı karşıya geliyor. İşte biletlerinizi nasıl alabileceğiniz

Malaga, 6 Eylül 2026 Pazar günü Malaga'daki Estadio La Rosaleda'da Levante ile karşı karşıya gelecek.

İki takım da ligdeki zorlu açılış haftalarının ardından sezonun erken bölümündeki bu maçta ivme arıyor. Levante, tüm kulvarlarda Malaga'ya karşı oynadığı son beş maçta aldığı iki galibiyet ve iki beraberlikle, son dönemdeki ikili rekabette üstün durumda.

Bırakın GOAL Malaga - Levante maçının biletlerini nasıl alabileceğiniz, nereden satın alabileceğiniz ve ne kadar tuttukları dahil bilmeniz gereken her şeyi size sunsun.

Malaga - Levante LaLiga maçı ne zaman başlayacak?

Malaga - Levante maçı Malaga'daki Estadio La Rosaleda'da oynanacak. Kesin başlama saati, bölgenizdeki yayın akışlarında daha sonra doğrulanacak.

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La Liga - Hafta 4
Estadio La Rosaleda

Malaga - Levante LaLiga biletleri nasıl alınır?

6 Eylül 2026 Pazar günü Estadio La Rosaleda'da oynanacak Málaga CF - Levante UD LaLiga 4. hafta maçı için bilet almak istiyorsanız, şu adımları izleyin:

1. Resmi kulüp internet sitesi

Nominal fiyatlı biletleri satın almanın ilk ve en güvenli yolu, doğrudan Málaga CF'nin Resmi Online Portalı üzerinden işlem yapmaktır.

  • Süreç: Kulübün bilet satış sitesinde bir hesap oluşturun. İspanya dışında yaşayanlar ve uluslararası turistler, ödeme aşamasında geçerli bir pasaport numarası vererek kolayca bilet satın alabilir.
  • Satış zamanı: Biletler genellikle önce kulüp üyelerine (socios) sunulur, ardından maç tarihine daha yakın bir dönemde genel satışa açılır.

2. Estadio La Rosaleda gişesi (Taquillas)

Eğer biletler önceden internette tükenmezse, stadyum gişesinden şahsen satın alabilirsiniz:

  • Konum: Estadio La Rosaleda'nın dış bilet gişeleri (Paseo de Martiricos).
  • Saatler: Gişe çalışma saatleri maç haftasında genişletilir ve maç günü de açık olur. Başlama vuruşundan önce uzun kuyruklardan kaçınmak için erken gelin.

3. İkincil bilet pazarları

Genel satış biletleri resmi kanallar üzerinden tükenirse, ikincil pazarlar yeniden satış seçenekleri sunar:

  • StubHub gibi platformlarda yeniden satış koltukları listelenir.
  • Yeniden satış platformlarındaki fiyatlar, koltuk konumu ve talebe göre değişir.

Malaga - Levante LaLiga biletleri ne kadar?

6 Eylül 2026'da Estadio La Rosaleda'da oynanacak Málaga CF - Levante UD 4. hafta maçı için bilet fiyatları, resmi kanallar üzerinden nominal fiyatlı genel satış bileti alıp almadığınıza ya da ikincil yeniden satış platformlarını kullanıp kullanmadığınıza bağlı olarak önemli ölçüde değişir.

  • Resmi biletler: La Rosaleda'daki standart lig maçı biletleri genellikle kale arkası (Fondo) koltuklar için yaklaşık £21-£25 seviyesinden başlar ve merkezi ana tribün görüşü (Tribuna/Preferencia) için £45-£51 seviyesine kadar çıkar.
  • Yeniden satış pazarı: Yüksek talep ve erken erişilebilirlik nedeniyle, StubHub gibi ikincil piyasa ilanlarında giriş seviyesi fiyatlar şu anda servis veya teslimat ücretleri öncesinde yaklaşık £100-£115 seviyesinden başlıyor.  

Malaga - Levante LaLiga: Bilmeniz gereken her şey

Malaga - Levante form durumu

Malaga'nın son beş maçında bir galibiyet, iki beraberlik ve iki mağlubiyet çıktı. Bu serideki tek LaLiga sonucu, 19 Ağustos'ta Atletico Madrid'e karşı alınan 2-0'lık yenilgiydi ve bu aynı zamanda takımın en son maçı oldu. Ondan önce Fulham ile oynanan hazırlık maçında 2-2 berabere kaldılar ve AD Ceuta FC'ye 2-1 yenildiler. Tek galibiyetlerini ise 6 Ağustos'ta Al-Arabi karşısında 4-2'lik skorla aldılar. Malaga bu beş maçta toplam 11 gol attı ve 9 gol yedi.

Levante son beş maçında iki galibiyet ve üç mağlubiyet aldı. Takımın en son sonucu, 16 Ağustos'ta Espanyol'a karşı LaLiga'da alınan 3-0'lık yenilgiydi. Bunun öncesinde Villarreal'e hazırlık maçında 1-0 kaybettiler ve Albacete'yi 2-1 yendiler. Bu süreçte ayrıca Al Qadsiah karşısında 1-0'lık bir galibiyet ve Sheffield United'a karşı hazırlık maçında 1-2'lik bir yenilgi de yaşadılar. Levante bu beş maçta 5 gol attı ve 7 gol yedi.

MAL

MAL - Form

CAC
K2-1
FUL
B2-2
ATM
K2-0
COR
B1-1
RMA
K4-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
4/11
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
3/5
LEV

LEV - Form

ALB
K2-1
VIL
K1-0
ESP
K3-0
OSA
B0-0
BET
K5-2
Atılan Gol (Yenilen Gol)
7/7
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
2/5

Malaga - Levante: Son maçlardaki ikili rekabet

Bu iki kulüp arasındaki son karşılaşma Şubat 2025'te oynandı ve Segunda Division'da La Rosaleda'da 1-1 berabere kaldılar. Ondan önce Levante, Kasım 2024'te yine ikinci kademede Malaga'yı sahasında 4-2 mağlup etmişti. İki takım arasındaki son beş maçta Levante, Malaga'nın hiç galibiyeti olmamasına karşılık iki galibiyet alarak daha güçlü bir tablo ortaya koydu; seriyi iki beraberlik ve bir başka sonuç tamamladı. Bu beş karşılaşma Segunda Division ile Nisan 2018'de oynanan tek bir LaLiga maçına yayılıyor. O maçta Levante 1-0 kazanmıştı.

Kafa Kafaya

MalagaÇizimLevante
0
2
3
Segunda Division
Malaga badge
Malaga
MAL
1
Levante badge
Levante
LEV
1
MS
Segunda Division
Levante badge
Levante
LEV
4
Malaga badge
Malaga
MAL
2
MS
Segunda Division
Malaga badge
Malaga
MAL
0
Levante badge
Levante
LEV
0
MS
Segunda Division
Levante badge
Levante
LEV
1
Malaga badge
Malaga
MAL
0
MS
La Liga
Levante badge
Levante
LEV
1
Malaga badge
Malaga
MAL
0
MS
3Attığı Gol7
Maç 2.5 üstü golle bitti1/5
Her iki takım da gol attı2/5

Malaga - Levante puan durumu

LaLiga 2026/27 sezonunun erken dönem puan tablosunda, açılış fikstürlerinin ardından Malaga 18. sırada, Levante ise 20. sırada yer alıyor.

#PKBKFA+/-PuanForm
1
BarcelonaBarcelonaBAR
7700317+2421
K
K
K
K
K
2
Atletico MadridAtletico MadridATM
7511167+916
K
K
K
K
K
3
Real BetisReal BetisBET
751197+216
B
K
K
K
K
4
Real MadridReal MadridRMA
7502188+1015
K
K
K
K
K
5
SevillaSevillaSEV
7412109+113
K
K
K
B
K
6
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
7322116+511
B
K
K
K
K
7
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
7241108+210
B
K
B
K
K
8
Real SociedadReal SociedadRSO
7313913-410
K
K
K
B
K
9
VillarrealVillarrealVIL
72231312+18
K
K
K
K
K
10
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
622276+18
B
B
K
K
K
11
GetafeGetafeGET
722347-38
K
K
B
B
K
12
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
72231116-58
B
K
K
K
K
13
OsasunaOsasunaOSA
7223613-78
B
K
K
K
K
14
Celta VigoCelta VigoCEL
714286+27
K
B
B
B
K
15
EspanyolEspanyolESP
7214101007
K
K
K
B
K
16
Racing SantanderRacing SantanderSAN
72141121-107
K
K
K
K
K
17
LevanteLevanteLEV
6123812-45
K
K
B
K
B
18
ElcheElcheELC
71241117-65
K
K
B
K
K
19
ValenciaValenciaVAL
7115413-94
K
K
K
K
K
20
MalagaMalagaMAL
7034312-93
K
K
B
B
K
Şampiyonlar Ligi
Avrupa Ligi
Europa Conference League Qualification
Küme Düşme

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