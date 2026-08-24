Malaga - Levante maçının biletleri nasıl alınır: LaLiga bilet fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

Malaga ile Levante, 6 Eylül 2026 Pazar günü Malaga'daki Estadio La Rosaleda'da karşı karşıya gelecek.

Her iki takım da ligin zorlu açılış haftalarının ardından sezonun bu erken dönemindeki eşleşmeye ivme arayarak çıkıyor. Levante, tüm kulvarlarda Malaga ile oynadığı son beş maçta aldığı iki galibiyet ve iki beraberlikle, yakın dönemli ikili rekabette daha üstün durumda.

Bırakın GOAL Malaga - Levante maçının biletlerini nasıl alacağınıza, biletleri nereden satın alabileceğinize ve ne kadar tuttuklarına kadar bilmeniz gereken her şeyi size aktarsın.

Malaga - Levante LaLiga maçı ne zaman başlayacak?

Malaga - Levante maçı, Malaga'daki Estadio La Rosaleda'da oynanacak. Kesin başlama saati, bulunduğunuz bölgedeki yayın akışında teyit edilecek.

La Liga - Hafta 4 6 Eyl 2026 - 12:30 Estadio La Rosaleda

Malaga - Levante LaLiga biletleri nasıl alınır?

6 Eylül 2026 Pazar günü Estadio La Rosaleda'da oynanacak Málaga CF - Levante UD LaLiga 4. hafta maçı için bilet almak adına şu adımları izleyin:

1. Resmi kulüp internet sitesi

Yüz değerinden bilet satın almanın temel ve en güvenli yolu, doğrudan Málaga CF'nin Resmi Online Portalı üzerinden işlem yapmaktır.

Süreç: Kulübün bilet satış sitesinde bir hesap oluşturun. Yurt dışında yaşayanlar ve uluslararası turistler, ödeme aşamasında geçerli bir pasaport numarası vererek kolayca bilet satın alabilir.

Satışa çıkış zamanı: Biletler genellikle önce kulüp üyelerine ( socios ) sunulur, ardından maç tarihine daha yakın bir zamanda genel satışa açılır.

2. Estadio La Rosaleda gişesi (Taquillas)

Biletler önceden internet üzerinden tükenmezse, stat gişesinden şahsen satın alabilirsiniz:

Konum: Estadio La Rosaleda'nın dış bilet gişeleri (Paseo de Martiricos).

Saatler: Gişe çalışma saatleri maç haftasında genişletilir ve maç gününde de açık olur. Başlama vuruşu öncesindeki uzun kuyruklardan kaçınmak için erken gidin.

3. İkincil bilet pazarları

Genel satış biletleri resmi kanallar üzerinden tükenirse, ikincil pazar yerleri yeniden satış seçenekleri sunar:

StubHub gibi platformlar yeniden satış koltuklarını listeler.

Yeniden satış platformlarındaki fiyatlar, koltuğun konumuna ve talebe göre değişir.

Malaga - Levante LaLiga biletleri ne kadar?

6 Eylül 2026'da Estadio La Rosaleda'da oynanacak Málaga CF - Levante UD 4. hafta maçı için bilet fiyatları, resmi kanallardan yüz değerinden genel satış bileti mi yoksa ikincil yeniden satış platformlarından mı satın aldığınıza bağlı olarak önemli ölçüde değişiyor.

Resmi biletler: La Rosaleda'da standart lig maçı biletleri genellikle kale arkası ( Fondo ) koltuklar için £21-£25 civarından başlıyor ve merkezi ana tribün görüşü ( Tribuna/Preferencia ) için £45-£51 seviyesine çıkıyor.

Yeniden satış pazarı: Yüksek talep ve erken erişilebilirlik nedeniyle, StubHub gibi ikincil pazar giriş seviyesi ilanları şu anda hizmet veya teslimat ücretleri öncesinde yaklaşık £100-£115 seviyesinden başlıyor.

Malaga - Levante LaLiga: Bilmeniz gereken her şey

Malaga - Levante form durumu

Malaga'nın son beş maçında bir galibiyet, iki beraberlik ve iki mağlubiyet çıktı. Bu süreçteki tek LaLiga sonucu, 19 Ağustos'ta Atletico Madrid'e karşı alınan 2-0'lık yenilgiydi ve bu aynı zamanda takımın en son maçıydı. Ondan önce hazırlık maçında Fulham ile 2-2 berabere kaldılar ve AD Ceuta FC'ye 2-1 kaybettiler. Tek galibiyetleri ise 6 Ağustos'ta Al-Arabi'ye karşı gelen 4-2'lik zaferdi. Malaga bu beş maçta 11 gol atarken 9 gol yedi.

Levante son beş maçında iki galibiyet ve üç mağlubiyet aldı. Takımın en son sonucu, 16 Ağustos'ta Espanyol'a karşı alınan 3-0'lık LaLiga yenilgisi oldu. Bundan önce hazırlık maçında Villarreal'e 1-0 kaybettiler ve Albacete'yi 2-1 mağlup ettiler. Bu seride ayrıca Al Qadsiah karşısında 1-0'lık galibiyet ve Sheffield United'a karşı hazırlık maçında 1-2'lik yenilgi de yer alıyor. Levante bu beş maçta toplam beş gol attı ve yedi gol yedi.

Malaga - Levante: Son maçlardaki ikili rekabet

Bu iki kulüp arasındaki son karşılaşma, Şubat 2025'te Segunda Division'da La Rosaleda'da 1-1 berabere kaldıkları maçtı. Ondan önce Levante, Kasım 2024'te yine ikinci kademede evinde Malaga'yı 4-2 mağlup etti. İki takım arasındaki son beş maçta Levante, Malaga'nın sıfır galibiyetine karşılık iki galibiyetle daha iyi bir tabloya sahip. Kalan sonuçlar ise iki beraberlik ve seti tamamlayan bir başka sonuçtan oluşuyor. Bu beş karşılaşma, Segunda Division maçları ile Nisan 2018'de Levante'nin 1-0 kazandığı tek bir LaLiga maçını kapsıyor.

Malaga - Levante puan durumu

LaLiga 2026/27 sezonunun ilk dönem puan tablosunda Malaga açılış fikstürünün ardından 18. sırada, Levante ise 20. sırada yer alıyor.