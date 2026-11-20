Malaga, 13 Aralık 2026 Pazar günü Barcelona'yı Malaga'daki Estadio La Rosaleda'da ağırlayacak.

Malaga'nın İspanya'nın en üst liginden uzun süre uzak kalmasından önce iki takım arasında oynanan son resmî maçta Barcelona, 10 Mart 2018'de deplasmanda Malaga'yı Luis Suárez ve Philippe Coutinho'nun golleriyle rahat bir şekilde 2-0 mağlup etti. Bu eşleşmenin öne çıktığı yıllarda Endülüs ekibine karşı kariyeri boyunca 10 gol atan Lionel Messi, Malaga'nın en büyük kâbusuydu.

Malaga - Barcelona maçının biletlerini nereden alabileceğiniz ve fiyatlarının ne kadar olduğu dâhil, bilmeniz gereken her şeyi GOAL anlatıyor.

Malaga - Barcelona La Liga maçı ne zaman başlayacak?

Malaga - Barcelona maçı, 13 Aralık 2026 Pazar günü Malaga'daki Estadio La Rosaleda'da başlayacak.

La Liga - Hafta 16 13 Ara 2026 - 09:00 Estadio La Rosaleda

Malaga - Barcelona La Liga maçına nasıl bilet alınır?

Yaklaşan Malaga - Barcelona La Liga maçı için bilet satın alma seçenekleri şöyle:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Málaga CF'nin resmî satış kanalları: En güvenilir birincil kaynak, Malaga'nın resmî internet sitesidir ( malagacf.com ). İç saha maçlarının biletleri burada önce kulüp üyelerine (socios), ardından genel satışa sunulur.

En güvenilir birincil kaynak, Malaga'nın resmî internet sitesidir ( ). İç saha maçlarının biletleri burada önce kulüp üyelerine (socios), ardından genel satışa sunulur. FC Barcelona'nın resmî satış kanalları: Konuk takımı destekliyorsanız FC Barcelona'nın resmî internet sitesi (fcbarcelona.com), kayıtlı kulüp üyeleri ve taraftar kulüpleri (penyes) için zaman zaman deplasman tribünü bileti kontenjanı ayırır.

2. İkincil bilet satış platformları

İkincil bilet platformları: Kulüplerin resmî satış kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub. gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, birincil satış kontenjanları tükendiğinde taraftarların yaklaşan La Liga maçları için bilet alıp satmasına imkân tanır.

Malaga - Barcelona La Liga maçının biletleri ne kadar?

Yaklaşan Malaga - Barcelona La Liga maçının bilet fiyatları şöyle:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Kale arkası / üst tribün (Fondo / Gol): Fiyatlar genellikle 75 avro civarından başlar.

Fiyatlar genellikle civarından başlar. Yan tribün / tercihli koltuklar (Preferencia): Fiyatlar 80 ile 110 avro arasında değişir.

Fiyatlar arasında değişir. Ana tribün / premium kategoriler (Tribuna): Fiyatlar genellikle 90 ile 130 avro arasında değişir.

Fiyatlar genellikle arasında değişir. VIP ağırlama ve kurumsal alanlar: Fiyatlar 250 ile 500 avro arasında değişir.

2. İkincil bilet satış platformları

Kulüplerin birincil satış kanallarındaki resmî biletler tükenirse StubHub. gibi ikincil bilet platformları, biletleri piyasa talebine göre şu fiyatlardan listeler:

Üst tribün / genel yeniden satış: Fiyatlar genellikle 200 ile 250 avro civarından başlar.

Fiyatlar genellikle civarından başlar. Alt tribün ve yan tribün koltukları: Fiyatlar sıklıkla 350 avro ile 600 avro ve üzeri seviyelerde değişir.

Fiyatlar sıklıkla seviyelerde değişir. VIP ve premium ağırlama biletlerinin yeniden satışı: Fiyatlar çoğu zaman 1.000 avrodan 2.000 avronun üzerine çıkabilir.

Malaga - Barcelona La Liga maçı: Bilmeniz gereken her şey

Malaga ve Barcelona'nın form durumu

Malaga, tüm kulvarlardaki son beş maçında bir galibiyet, bir beraberlik ve üç yenilgi alarak bu karşılaşmaya kötü bir form grafiğiyle geliyor. Tek galibiyetini Copa del Rey'de Sporting de Alcazar'a karşı elde eden Malaga, La Liga'daki son iki maçını Racing Santander'e 1-2 ve Real Betis'e 2-1 kaybetti. Malaga bu beş maçta beş gol atarken 11 gol yedi.

Barcelona, tüm kulvarlardaki son beş maçında üç galibiyet ve iki yenilgi aldı. Son maçında La Liga'da Atletico Madrid'i deplasmanda 1-2 yenen Barcelona, Deportivo Alaves'e de gol yemeden altı gol attı. İki yenilgisini La Liga'da Real Madrid'e ve Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain'e karşı alan Barcelona, bu beş maçta 12 gol atıp 9 gol yedi.

Malaga - Barcelona: Son karşılaşmalar

İki kulüp en son Mart 2018'de karşılaştı ve Barcelona, La Liga'da La Rosaleda'da oynanan maçı 2-0 kazandı. Kayıtlardaki son beş karşılaşmada Barcelona üç, Malaga bir galibiyet aldı; bir maç ise berabere bitti. Bu maçlarda Barcelona sekiz, Malaga dört gol attı.