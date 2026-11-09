Málaga, 29 Kasım 2026 Pazar günü Málaga'daki Estadio La Rosaleda'da Athletic Bilbao'yu ağırlayacak.

İki takımın en üst ligdeki son resmî karşılaşmaları çekişmeli geçti. Bunların arasında La Rosaleda'daki 3-3'lük dramatik beraberlik de vardı. Málaga'nın ligde yer almadığı dönemden önceki son resmî lig karşılaşmalarında ise Athletic Bilbao, San Mamés'te 2-1 kazanmıştı.

Malaga ile Athletic Bilbao maçının biletlerini nereden alabileceğiniz ve fiyatları dâhil, bilmeniz gereken her şeyi GOAL anlatıyor.

Malaga - Athletic Bilbao LaLiga maçı ne zaman başlayacak?

Malaga - Athletic Bilbao maçı, 29 Kasım 2026 Pazar günü Málaga'daki Estadio La Rosaleda'da oynanacak.

La Liga - Hafta 14 28 Kas 2026 - 10:15 Estadio La Rosaleda

Malaga - Athletic Bilbao LaLiga maçının biletleri nasıl alınır?

Yaklaşan Malaga - Athletic Bilbao LaLiga maçı için bilet seçenekleri şöyle:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Kulüplerin resmî bilet satışı: İlk elden bilet satışları, üyelere ayrılan kontenjanlar ve gişe durumu için doğrudan Málaga CF'nin veya Athletic Club'ın resmî internet sitesini kontrol edebilirsiniz.

2. İkincil bilet pazarları

İkincil bilet platformları: Kulüplerin resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel satış biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satış kontenjanları tükendiğinde taraftarların yaklaşan LaLiga maçları için bilet alıp satmasına olanak tanır.

Malaga - Athletic Bilbao LaLiga maçının biletleri ne kadar?

Málaga ile Athletic Bilbao arasında oynanacak LaLiga maçı için bilet fiyatı seçenekleri şöyle:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Kale arkası / üst kat (Fondo Alto): Genellikle 30-50 € arasında.

Genellikle arasında. Kale arkası / alt kat (Fondo Bajo): Genellikle 45-75 € arasında.

Genellikle arasında. Uzun kenar / üst kat (Tribuna / Lateral Alta): Genellikle 60-100 € arasında.

Genellikle arasında. Uzun kenar / alt kat (Tribuna / Lateral Baja): 100 € ile 160 € ve üzeri arasında.

arasında. VIP ağırlama alanları: 180 € ile 350 € ve üzeri arasında.

2. İkincil bilet pazarları

Kulüplerin ilk elden satışındaki resmî biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet platformları, biletleri piyasa talebine göre şu fiyatlardan satışa sunuyor:

Üst kat kale arkası (Fondo Alto): Genellikle yaklaşık 210-220 € seviyesinden başlıyor.

Genellikle yaklaşık seviyesinden başlıyor. Alt kat kale arkası (Fondo Bajo): Genellikle 235-255 € seviyesinden satışa sunuluyor.

Genellikle seviyesinden satışa sunuluyor. Üst kat uzun kenar ve tercihli koltuklar (Preferencia / Tribuna Alta): 270-350 € arasında değişiyor.

arasında değişiyor. Alt kat uzun kenar / alt kattaki seçkin kategoriler (Tribuna / Preferencia Baja): Sıklıkla yaklaşık 420-450 € ve üzeri seviyesinden başlıyor.

Malaga - Athletic Bilbao LaLiga maçı: Bilmeniz gereken her şey

Malaga ve Athletic Bilbao'nun form durumu

Malaga, tüm kulvarlardaki son beş maçında galibiyet alamadı; iki beraberlik ve üç yenilgiyle 0 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyetlik bir performans sergiledi. Son maçında Deportivo Alaves ile 1-1 berabere kalan takım, bu beş karşılaşmada altı gol atarken 11 gol yedi. Serinin en kötü sonucu Real Sociedad karşısındaki 5-2'lik yenilgiydi. Bu dönemin başlarında Getafe ve Villarreal karşısında iç sahada art arda alınan yenilgiler de Juan Funes'i bekleyen zorluğun boyutunu gösteriyor.

Konuk ekip Athletic Bilbao'nun son beş maçındaki tablo ise farklı: İki galibiyet, iki beraberlik ve bir mağlubiyet. Bu dönemdeki en etkileyici performansı Getafe karşısındaki 4-0'lık galibiyet olan takım, Valencia ile golsüz berabere kaldı ve Deportivo Alaves'i deplasmanda yendi. Bu süreçteki tek yenilgisini üç gol yediği Levante maçında aldı. Bilbao, beş maçın ikisinde gol yemedi ve toplam altı gol attı.

Malaga - Athletic Bilbao: Son karşılaşmalar

İki kulüp son olarak Şubat 2018'de karşılaştı. San Mamés'te oynanan LaLiga maçını Athletic Bilbao, Malaga karşısında 2-1 kazandı. Verilerde yer alan son beş karşılaşmada Bilbao üç, Malaga bir galibiyet aldı; bir maç da berabere bitti. İki takımın Eylül 2017'de La Rosaleda'da 3-3 berabere kaldığı maç, yakın dönemde aralarında oynanan en gollü karşılaşma olmayı sürdürüyor.