Mainz 05-Werder Bremen maçına nasıl bilet alınır? Bundesliga bilet fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

Mainz 05, 24 Ekim 2026 Cumartesi günü Werder Bremen'i Mainz'daki MEWA Arena'da ağırlayacak.

İki takımın Mart 2026'daki son lig karşılaşmasında Mainz, Paul Nebel ve Lee Jae-sung'un golleriyle Weser Stadyumu'nda deplasmanda 2-0 kazandı. Bu yenilgiye rağmen Werder Bremen, iki takım arasındaki son altı resmî maçın dördünü kazanarak yakın dönem karşılaşmalarında üstünlüğü elinde bulunduruyor.

GOAL, Mainz 05-Werder Bremen maçına bilet almak için bilmeniz gerekenleri, biletlerin nereden alınabileceğini ve fiyatlarını sizin için derledi.

Mainz 05-Werder Bremen Bundesliga maçı ne zaman başlayacak?

Mainz 05-Werder Bremen maçı, 24 Ekim 2026 Cumartesi günü Mainz'daki MEWA Arena'da başlayacak.

Bundesliga - Hafta 7 24 Eki 2026 - 09:30 MEWA Arena

Mainz 05-Werder Bremen Bundesliga maçına bilet nasıl alınır?

Mainz 05-Werder Bremen Bundesliga maçına bilet almak için başlıca seçenekler şunlar:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Mainz 05'in resmî bilet satış sitesi: Ev sahibi takımın maçına bilet almanın başlıca ve en güvenli yolu, 1. FSV Mainz 05'in resmî çevrim içi bilet satış sitesidir. Biletler genellikle halka açık satıştan önce kulüp üyelerine sunulur.

Werder Bremen'in resmî deplasman kontenjanı: Konuk takımı destekleyen taraftarlar, deplasman tribünü biletlerini SV Werder Bremen'in resmî bilet satış sitesinden alabilir. Satışta genellikle kulüp üyelerine ve taraftar kulüplerine öncelik tanınır.

MEWA Arena gişeleri: Biletler önceden tükenmezse kalan biletler maç günü doğrudan Mainz'daki stadyum gişelerinden alınabilir.

2. İkincil bilet satış platformları

İkincil bilet satış platformları: Kulüplerin resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel satışa açık biletler çoğu zaman StubHub gibi ikincil platformlarda bulunabilir. Bu platformlar, ilk satış kontenjanları tükendiğinde taraftarların yaklaşan Bundesliga maçları için bilet alıp satmasına olanak tanır.

Mainz 05-Werder Bremen Bundesliga maçının biletleri ne kadar?

MEWA Arena'daki Mainz 05-Werder Bremen maçının bilet fiyatları, biletleri kulüplerin resmî satış kanallarından ilk satış fiyatıyla mı yoksa ikincil platformlardan mı aldığınıza göre değişiyor.

1. Resmî ilk satış fiyatları (kulüp bilet satış sitesi)

Ayakta seyir alanı (Stehplatz): 14-22 €

Standart oturma kategorileri: 27-55 €

1. kategori ve merkezi konumdaki seçkin koltuklar: 58-76 €

VIP ve ağırlama paketleri: 150-300 € ve üzeri

2. İkincil bilet satış platformları

Kulüplerin ilk satış kanallarındaki resmî biletler tükenirse StubHubgibi ikincil bilet satış platformları, biletleri piyasa talebine göre şu fiyatlarla listeliyor:

En düşük fiyatlı yeniden satış koltukları: 45-60 €

Ortalama fiyatlı koltuklar ve orta saha manzarası: 75-160 €

Yeniden satıştaki VIP ve ağırlama biletleri: 250-1.000 € ve üzeri

Mainz 05-Werder Bremen Bundesliga maçı: Bilmeniz gereken her şey

Mainz 05 ve Werder Bremen'in form durumu

Mainz, son beş resmî maçında üç galibiyet, bir beraberlik ve bir yenilgi aldı; bu süreçte 18 gol atıp yedi gol yedi. Son maçında Bundesliga'da Borussia Mönchengladbach deplasmanında 3-4 kazanan takımın bu dönemdeki en farklı galibiyeti, DFB-Pokal'da VfB Krieschow karşısında aldığı 9-0'lık sonuçtu. Tek yenilgisini ise Eintracht Frankfurt deplasmanında 1-3'lük skorla yaşadı.

Werder Bremen, son beş resmî maçında üç galibiyet, bir beraberlik ve bir yenilgi aldı; on gol atıp dokuz gol yedi. Son maçında Bundesliga'da Augsburg'u 3-2 yendi. Ondan önce ise FC Köln ile 1-1 berabere kaldı. Bu dönemdeki en kötü sonucu, Bundesliga'nın açılış hafta sonunda Freiburg deplasmanında aldığı 4-1'lik yenilgiydi.

Mainz 05-Werder Bremen: Son karşılaşmalar

İki takım son olarak 15 Mart 2026'da Bundesliga'da karşılaştı ve Mainz, Werder Bremen deplasmanında 2-0 kazandı. Aralarındaki son beş maçta Werder Bremen üç, Mainz bir galibiyet aldı; bir maç da berabere bitti. Ancak Mainz'ın son karşılaşmadaki galibiyeti, geçmişteki üstünlüğü tersine çevirebileceğini gösteriyor. Beş maçta toplam 11 gol atıldı.