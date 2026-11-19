Mainz 05, Freiburg'u 13 Aralık 2026 Pazar günü Mainz'daki MEWA Arena'da ağırlayacak.

Geçen sezon Freiburg, Kasım 2025'te Europa-Park-Stadion'da 10 kişi kalan Mainz'ı 4-0 mağlup etti. Ardından Nisan 2026'da MEWA ARENA'da Lucas Höler'in golüyle 1-0 kazanarak ligde rakibine karşı iki maçı da galibiyetle tamamladı. Mainz, bu eşleşmede Şubat 2023'ten bu yana galibiyet alamadı. Birkaç yıldır süren bu seriyi bitirmeye çalışırken MEWA ARENA'daki ev sahibi avantajı büyük önem taşıyor.

Biletleri nereden alabileceğiniz ve fiyatları dâhil, Mainz 05-Freiburg maçı için bilmeniz gereken her şeyi GOAL anlatıyor.

Mainz 05-Freiburg Bundesliga maçı ne zaman başlayacak?

Mainz 05-Freiburg maçı, 13 Aralık 2026 Pazar günü Mainz'daki MEWA Arena'da başlayacak.

Bundesliga - Hafta 13 13 Ara 2026 - 09:30 MEWA Arena

Mainz 05-Freiburg Bundesliga maçına nasıl bilet alınır?

Mainz 05-Freiburg Bundesliga maçına bilet almak için seçenekler şöyle:

1. Kulüplerin resmî kanalları

Kulüplerin resmî bilet satışları: 1. FSV Mainz 05 ve SC Freiburg'un resmî internet sitelerini kontrol edebilirsiniz. Öncelikli satış dönemi genellikle önce kulüp üyelerine açılır; kalan biletler daha sonra genel satışa sunulur. Mainz, MEWA ARENA'daki iç saha maçlarının biletlerini doğrudan çevrim içi bilet mağazası üzerinden satarken Freiburg'un resmî bilet satış ortakları ve kanalları deplasman taraftarlarına bilet sağlıyor.

2. İkincil bilet pazarları

İkincil bilet platformları: Kulüplerin resmî satış kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satışa ayrılan biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan Bundesliga maçları için bilet alıp satmasına olanak tanır.

Mainz 05-Freiburg Bundesliga maçının biletleri ne kadar?

Mainz 05-Freiburg Bundesliga maçı için tahmini bilet fiyatları şöyle:

1. Kulüplerin resmî kanalları

Ayakta izleme biletleri (Stehplatz / taraftar tribünü): Yaklaşık 15 € ile 20 € arasında.

Yaklaşık arasında. 5. kategori oturma yerleri (üst köşeler / üst sıralar): Yaklaşık 33 € ile 39 € arasında.

Yaklaşık arasında. 4. kategori oturma yerleri (üst tribünün orta bölümü / yan açıdan görüş): Yaklaşık 39 € ile 47 € arasında.

Yaklaşık arasında. 3. kategori oturma yerleri (alt / orta sıralar ve köşeler): Yaklaşık 43 € ile 54 € arasında.

Yaklaşık arasında. 1. kategori ve premium oturma yerleri (alt bölümün ortası / ana tribünler): 60 € ile 85 € ve üzeri arasında.

2. İkincil bilet pazarları

Kulüplerin ilk satışlarında resmî biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet platformları, biletleri piyasa talebine göre fiyatlandırır:

Ayakta izleme / uygun fiyatlı ikinci el oturma yerleri: Genellikle 45 € ile 75 € civarından başlar.

Genellikle civarından başlar. 2. ve 3. kategori ikinci el oturma yerleri (üst ve yan açılardan görüş): Sıklıkla 80 € ile 150 € arasında değişir.

Sıklıkla arasında değişir. 1. kategori ve uzun kenardaki en iyi ikinci el oturma yerleri: Genellikle 180 € ile 300 € ve üzeri arasında değişir.

Genellikle arasında değişir. VIP ve premium ağırlama ikinci el paketleri: 350 € ile 700 € ve üzeri arasında değişebilir.

Mainz 05-Freiburg Bundesliga maçı: Bilmeniz gereken her şey

Mainz 05 ve Freiburg'un form durumu

Mainz, son beş resmî maçının dördünü kaybetti. Bu süreçteki tek olumlu sonucu, Bundesliga'da Schalke 04 deplasmanında aldığı 1-0'lık galibiyetti. Son maçında Bayern Münih'e evinde 2-1 yenilen Mainz, Elversberg deplasmanında da 4-1 mağlup oldu ve Bochum'a 2-0 kaybederek kupadan elendi. Mainz, bu beş maçta sekiz gol atıp 10 gol yedi.

Freiburg, son beş maçının dördünü kazandı. Son maçında Bundesliga'da Union Berlin'i 2-0 yendi; Konferans Ligi'nde ise Trabzonspor deplasmanından 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Bu süreçteki tek yenilgisini Bayern Münih karşısında 3-1'lik skorla aldı. Freiburg, bu beş maçta sekiz gol atıp beş gol yedi.

Mainz 05-Freiburg: Son karşılaşmalar

İki takım son olarak 12 Nisan 2026'da Bundesliga'da karşılaştı; Freiburg, MEWA Arena'daki maçı 1-0 kazandı. Aralarındaki son beş maçta Freiburg üç galibiyet aldı; bir maç berabere bitti ve Freiburg bir galibiyet daha elde etti. Mainz ise kayıtlara geçen bu karşılaşmaların hiçbirini kazanamadı. Freiburg ayrıca Kasım 2025'te evinde 4-0 kazandı; iki takım Mart 2025'te Mainz'da 2-2 berabere kaldı.