Mainz 05, 7 Kasım 2026 Cumartesi günü Bayern Münih'i Mainz'daki MEWA Arena'da ağırlayacak.

İki takımın Nisan 2026'daki son karşılaşması nefes kesmiş, Bayern Münih deplasmanda 4-3'lük bol gollü bir galibiyeti kıl payı elde etmişti. İki takımın son dönemdeki maçları genellikle bol gollü geçti ve maç başına gol ortalaması üçün oldukça üzerinde oldu.

GOAL, Mainz 05-Bayern Münih maçı için biletleri nereden alabileceğiniz ve fiyatları dâhil bilmeniz gereken her şeyi sizin için derledi.

Mainz 05-Bayern Münih Bundesliga maçı ne zaman başlayacak?

Mainz 05-Bayern Münih maçı, 7 Kasım 2026 Cumartesi günü Mainz'daki MEWA Arena'da başlayacak.

Bundesliga - Hafta 9 7 Kas 2026 - 09:30 MEWA Arena

Mainz 05-Bayern Münih Bundesliga maçının biletleri nasıl alınır?

MEWA Arena'da oynanacak 1. FSV Mainz 05 ile FC Bayern Münih arasındaki Bundesliga maçına bilet almak için başvurabileceğiniz birkaç standart yol var:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Kulüplerin resmî bilet satış kanalları: Biletleri doğrudan nominal fiyatından almanın yolu, 1. FSV Mainz 05 veya FC Bayern Münih'in resmî internet siteleridir. Biletler genellikle önce üyelere özel ön satışa çıkarılır; kalan koltuklar daha sonra genel satışa sunulur.

2. İkincil bilet satış platformları

İkincil bilet satış platformları: Kulüplerin resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet satış platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan Bundesliga maçlarının biletlerini alıp satmasına olanak tanır.

Mainz 05-Bayern Münih Bundesliga maçının biletleri ne kadar?

Yaklaşan Mainz 05-Bayern Münih Bundesliga maçı için resmî kanallardaki ve ikincil bilet piyasasındaki fiyatların dökümü şöyle:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Genel giriş / standart oturma yerleri: Fiyatlar genellikle bilet kategorisine, tribüne (Ana, Doğu, Batı veya Güney tribünü gibi) ve rakip kategorisine bağlı olarak 20 € ile 80 € arasında değişir.

Fiyatlar genellikle bilet kategorisine, tribüne (Ana, Doğu, Batı veya Güney tribünü gibi) ve rakip kategorisine bağlı olarak arasında değişir. Ayakta seyir alanları (tribünler): İlk satışta kulüp üyeleri için fiyatlar genellikle 15 € ile 20 € civarındadır.

İlk satışta kulüp üyeleri için fiyatlar genellikle civarındadır. VIP ve ağırlama paketleri: Doğrudan kulübün ağırlama seçenekleri üzerinden satın alındığında fiyatlar genellikle 200 € ile 400 € ve üzeri seviyelerden başlar (kontenjana bağlıdır).

2. İkincil bilet satış platformları

Kulüplerin ilk satışındaki resmî biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet satış platformları biletleri piyasa talebine göre şu fiyatlarla listeler:

Ayakta seyir alanları / ekonomik bölümler: Talebe bağlı olarak fiyatlar 100 € ile 200 € civarından başlar.

Talebe bağlı olarak fiyatlar civarından başlar. Standart oturma kategorileri (Kategori 1'den Kategori 3'e): Fiyatlar 200 € ile 600 € ve üzeri arasında değişir.

Fiyatlar arasında değişir. Premium ve uzun kenar koltukları (Westtribüne / Osttribüne): Biletler sıklıkla 600 € ile 1.500 € ve üzeri fiyatlarla listelenir.

Biletler sıklıkla fiyatlarla listelenir. VIP ağırlama biletleri: Üst düzey yeniden satış biletleri ve ağırlama paketlerinin fiyatları 1.100 € ile 2.300 € üzeri arasında değişebilir.

Mainz 05-Bayern Münih Bundesliga maçı: Bilmeniz gereken her şey

Mainz 05 ve Bayern Münih'in form durumu

Mainz, son beş maçında üç galibiyet alarak bu karşılaşmaya çıkıyor. Ancak bu beş maç arasında Eintracht Frankfurt'a karşı evinde aldığı 1-3'lük yenilgi ve Paderborn ile golsüz beraberliği de var. Son maçında Waldhof Mannheim'ı hazırlık karşılaşmasında deplasmanda 0-3 mağlup etti. Bu serideki en iyi resmî maç sonucu ise Hamburger SV deplasmanındaki 0-5'lik galibiyetti. Fischer'in ekibi beş maçta 12 gol atıp yedi gol yedi.

Bayern'in son beş maçı farklı bir tablo ortaya koyuyor. Kompany'nin ekibi dört galibiyet ve bir beraberlik aldı; galip geldiği maçlarda 17 gol atarken hiç gol yemedi. Union Berlin karşısındaki 7-0'lık galibiyet öne çıkıyor. Şampiyonlar Ligi'nde Bodø/Glimt'e karşı alınan 5-0'lık galibiyet de takımın hem hücumda hem savunmada etkili olduğunu gösteriyor. Puan kaybettiği tek maç, Schalke ile 0-0 berabere kaldığı karşılaşmaydı.

Mainz 05-Bayern Münih: Son karşılaşmalar

İki takımın Nisan 2026'da MEWA Arena'da oynadığı son maç, Bayern'in 3-4'lük galibiyetiyle bitti. Bu sonuç, iki takım arasındaki mücadelenin ne kadar çekişmeli hâle geldiğini gösterdi. Son beş karşılaşmada Bayern üç, Mainz bir galibiyet aldı; bir maç da berabere bitti. Bununla birlikte Mainz, Aralık 2024'te evinde 2-1 kazandı ve sonraki sezon Allianz Arena'da Bayern ile 2-2 berabere kaldı. Bayern bu beş maçta 15 gol atıp sekiz gol yedi.