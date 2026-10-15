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UEFA Nations League B
team-logoMacaristan
Puskas Arena
team-logoKuzey İrlanda
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Macaristan-Kuzey İrlanda maçına bilet nasıl alınır: UEFA Uluslar Ligi B Ligi bilet fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

SHOPPING
Tickets
UEFA Nations League B
Macaristan
Kuzey İrlanda

Macaristan, UEFA Uluslar Ligi B Ligi'nde Kuzey İrlanda ile karşılaşacak. İşte biletlerinizi nasıl alabileceğiniz.

UEFA Uluslar Ligi geri dönüyor. Macaristan, Budapeşte’deki Puskás Aréna’da oynanacak heyecan verici karşılaşmada Kuzey İrlanda’yı ağırlamaya hazırlanıyor. İki Avrupa takımı da çekişmeli grup aşamasında üst lige yükselmek için kritik puanların peşinde.

GOAL, maçın tarihi, bilet fiyat kategorileri ve yerinizi nasıl ayırtabileceğinizle ilgili tüm önemli ayrıntıları sunuyor.

Macaristan-Kuzey İrlanda UEFA Uluslar B Ligi maçı ne zaman başlayacak?

Macaristan, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup karşılaşmasında Kuzey İrlanda ile Budapeşte’deki Puskás Aréna’da karşılaşacak. Maçın başlama saati için planlama yapıldı.

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UEFA Nations League B - Hafta 6
Puskas Arena

Macaristan-Kuzey İrlanda maçının biletleri nereden alınır?

Resmî maç biletleri, Budapeşte’deki millî maçların genel satışını yürüten Macaristan Futbol Federasyonu’nun resmî bilet platformu MLSZ Tickets üzerinden dağıtılıyor. Taraftarların, genel satış başladığında standart tribün biletlerini alabilmek için platforma erkenden kaydolması gerekiyor.

Resmî sitedeki ilk satış kontenjanları tamamen tükenirse veya belirli tribünlerde yer kalmazsa, Ticombo gibi ikincil bilet satış platformlarına başvurabilirsiniz.

Macaristan-Kuzey İrlanda maçının biletleri ne kadar?

Resmî bilet platformunda Puskás Aréna’nın genel seyirciye açık tribünlerindeki standart tek maç biletleri yaklaşık 20 ila 30 avrodan başlıyor.

İlk satıştaki standart biletler tükendiğinde, Ticombo gibi ikincil platformlarda başlangıç fiyatları yaklaşık 55 avro oluyor.

Macaristan-Kuzey İrlanda UEFA Uluslar B Ligi maçı: Bilmeniz gereken her şey

Macaristan ve Kuzey İrlanda’nın form durumu

Macaristan, son beş maçının dördünü kazanmış olarak iyi bir form grafiğiyle geliyor. Bu döneme ilişkin sonuç dizisi ise galibiyet, galibiyet, beraberlik, galibiyet ve mağlubiyet şeklinde. Rossi’nin takımı, son iki maçında Kazakistan’ı 3-1, Finlandiya’yı 2-1 yendi ve yalnızca bu iki karşılaşmada beş gol attı. Bu süreçteki tek yenilgisini, Kasım 2025’te oynanan Dünya Kupası elemelerinde İrlanda karşısında 3-2’lik skorla aldı. Beş maçta yedi gol atıp beş gol yiyen Macaristan, hücumdaki etkisinin yanı sıra savunmadaki bazı zaaflarını da gösterdi.

Kuzey İrlanda’nın son beş maçlık sonuç dizisi galibiyet, beraberlik, mağlubiyet, galibiyet ve mağlubiyet şeklinde. O’Neill’ın takımı, haziranda Gine’yi 1-0 yendikten sonra Fransa’ya 3-1 kaybetti. Yılın daha önceki bölümünde ise Galler’le 1-1 berabere kaldı. Dünya Kupası elemelerindeki sonuçları da benzer bir istikrarsızlığa işaret ediyor: Lüksemburg karşısındaki 1-0’lık galibiyeti, İtalya’ya karşı aldığı 2-0’lık yenilgi izledi. Kuzey İrlanda, bu beş maçta dört gol atıp altı gol yedi.

HUN

HUN - Form

KAZ
K3-1
UKR
K0-1
NIR
B0-0
GEO
K1-0
UKR
K1-2
Atılan Gol (Yenilen Gol)
6/3
2,5 golün üzerindeki maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
2/5
NIR

NIR - Form

FRA
K3-1
GEO
K0-1
HUN
B0-0
UKR
K0-3
GEO
B0-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
5/3
2,5 golün üzerindeki maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
1/5

Macaristan-Kuzey İrlanda: Son karşılaşmalar

İki takım en son Mart 2022’de karşılaştı. Macaristan, Belfast’ta oynanan hazırlık maçını 1-0 kazandı. Aralarındaki son beş maçta üç galibiyet alan Macaristan üstün durumda. Diğer iki karşılaşmanın biri berabere biterken birini Kuzey İrlanda kazandı. Kuzey İrlanda’nın tek galibiyeti, Budapeşte’de Macaristan’ı 2-1 yendiği 2014 Avrupa Şampiyonası eleme maçında geldi.

Kafa Kafaya

MacaristanÇizimKuzey İrlanda
2
2
1
UEFA Nations League B
Kuzey İrlanda badge
Kuzey İrlanda
NIR
0
Macaristan badge
Macaristan
HUN
0
MS
Hazırlık Maçları
Kuzey İrlanda badge
Kuzey İrlanda
NIR
0
Macaristan badge
Macaristan
HUN
1
MS
European Championship Qualification
Kuzey İrlanda badge
Kuzey İrlanda
NIR
1
Macaristan badge
Macaristan
HUN
1
MS
European Championship Qualification
Macaristan badge
Macaristan
HUN
1
Kuzey İrlanda badge
Kuzey İrlanda
NIR
2
MS
Hazırlık Maçları
Kuzey İrlanda badge
Kuzey İrlanda
NIR
0
Macaristan badge
Macaristan
HUN
2
MS
5Attığı Gol3
Maç 2.5 üstü golle bitti1/5
Her iki takım da gol attı2/5



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