UEFA Uluslar Ligi geri dönüyor. Macaristan, Budapeşte’deki Puskás Aréna’da oynanacak heyecan verici karşılaşmada Kuzey İrlanda’yı ağırlamaya hazırlanıyor. İki Avrupa takımı da çekişmeli grup aşamasında üst lige yükselmek için kritik puanların peşinde.

GOAL, maçın tarihi, bilet fiyat kategorileri ve yerinizi nasıl ayırtabileceğinizle ilgili tüm önemli ayrıntıları sunuyor.

Macaristan-Kuzey İrlanda UEFA Uluslar B Ligi maçı ne zaman başlayacak?

Macaristan, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup karşılaşmasında Kuzey İrlanda ile Budapeşte’deki Puskás Aréna’da karşılaşacak. Maçın başlama saati için planlama yapıldı.

UEFA Nations League B - Hafta 6 17 Kas 2026 - 14:45 Puskas Arena

Macaristan-Kuzey İrlanda maçının biletleri nereden alınır?

Resmî maç biletleri, Budapeşte’deki millî maçların genel satışını yürüten Macaristan Futbol Federasyonu’nun resmî bilet platformu MLSZ Tickets üzerinden dağıtılıyor. Taraftarların, genel satış başladığında standart tribün biletlerini alabilmek için platforma erkenden kaydolması gerekiyor.

Resmî sitedeki ilk satış kontenjanları tamamen tükenirse veya belirli tribünlerde yer kalmazsa, Ticombo gibi ikincil bilet satış platformlarına başvurabilirsiniz.

Macaristan-Kuzey İrlanda maçının biletleri ne kadar?

Resmî bilet platformunda Puskás Aréna’nın genel seyirciye açık tribünlerindeki standart tek maç biletleri yaklaşık 20 ila 30 avrodan başlıyor.

İlk satıştaki standart biletler tükendiğinde, Ticombo gibi ikincil platformlarda başlangıç fiyatları yaklaşık 55 avro oluyor.

Macaristan-Kuzey İrlanda UEFA Uluslar B Ligi maçı: Bilmeniz gereken her şey

Macaristan ve Kuzey İrlanda’nın form durumu

Macaristan, son beş maçının dördünü kazanmış olarak iyi bir form grafiğiyle geliyor. Bu döneme ilişkin sonuç dizisi ise galibiyet, galibiyet, beraberlik, galibiyet ve mağlubiyet şeklinde. Rossi’nin takımı, son iki maçında Kazakistan’ı 3-1, Finlandiya’yı 2-1 yendi ve yalnızca bu iki karşılaşmada beş gol attı. Bu süreçteki tek yenilgisini, Kasım 2025’te oynanan Dünya Kupası elemelerinde İrlanda karşısında 3-2’lik skorla aldı. Beş maçta yedi gol atıp beş gol yiyen Macaristan, hücumdaki etkisinin yanı sıra savunmadaki bazı zaaflarını da gösterdi.

Kuzey İrlanda’nın son beş maçlık sonuç dizisi galibiyet, beraberlik, mağlubiyet, galibiyet ve mağlubiyet şeklinde. O’Neill’ın takımı, haziranda Gine’yi 1-0 yendikten sonra Fransa’ya 3-1 kaybetti. Yılın daha önceki bölümünde ise Galler’le 1-1 berabere kaldı. Dünya Kupası elemelerindeki sonuçları da benzer bir istikrarsızlığa işaret ediyor: Lüksemburg karşısındaki 1-0’lık galibiyeti, İtalya’ya karşı aldığı 2-0’lık yenilgi izledi. Kuzey İrlanda, bu beş maçta dört gol atıp altı gol yedi.

Macaristan-Kuzey İrlanda: Son karşılaşmalar

İki takım en son Mart 2022’de karşılaştı. Macaristan, Belfast’ta oynanan hazırlık maçını 1-0 kazandı. Aralarındaki son beş maçta üç galibiyet alan Macaristan üstün durumda. Diğer iki karşılaşmanın biri berabere biterken birini Kuzey İrlanda kazandı. Kuzey İrlanda’nın tek galibiyeti, Budapeşte’de Macaristan’ı 2-1 yendiği 2014 Avrupa Şampiyonası eleme maçında geldi.







