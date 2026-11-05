24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
UEFA Nations League B
team-logoMacaristan
Puskas Arena
team-logoKuzey İrlanda
Book Hungary vs Northern Ireland Tickets
Yardımcı:

Macaristan-Kuzey İrlanda maçına bilet nasıl alınır? UEFA Uluslar Ligi B Ligi bilet fiyatları, maç bilgileri, son dakika bilet satışları ve daha fazlası

SHOPPING
Tickets
UEFA Nations League B
Macaristan
Kuzey İrlanda

Macaristan, UEFA Uluslar B Ligi'nde Kuzey İrlanda ile karşı karşıya geliyor. Biletlerinizi nasıl alabileceğinizi öğrenin.

UEFA Uluslar Ligi geri dönüyor. Macaristan, Budapeşte'deki Puskás Aréna'da Kuzey İrlanda'yı ağırlamaya hazırlanıyor. İki Avrupa takımı da çekişmeli grup aşamasında üst lige yükselmek için kritik puanlar peşinde.

GOAL, maç tarihi, bilet fiyatı kategorileri ve biletlerin nasıl alınacağına ilişkin tüm önemli bilgileri sunuyor.

Macaristan-Kuzey İrlanda UEFA Uluslar B Ligi maçı ne zaman başlayacak?

Macaristan, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup maçında Kuzey İrlanda ile Budapeşte'deki Puskas Arena'da karşılaşacak. Maçın başlama saati ise planlandı.

crest
UEFA Nations League B - Hafta 6
Puskas Arena

Macaristan-Kuzey İrlanda maçının biletleri nereden alınır?

Maçın resmî biletleri, Macaristan Futbol Federasyonu'nun Budapeşte'deki millî maçlar için genel satışları yürüttüğü resmî bilet platformu MLSZ Tickets üzerinden dağıtılıyor. Taraftarların, genel satış başladığında standart koltuklardan bilet alabilmek için platforma erkenden kaydolması gerekiyor.

Resmî biletlerin tamamı tükenirse veya belirli tribünlerde yer kalmazsa, resmî sitedeki biletlerin tükendiği durumlarda StubHub gibi ikincil bilet satış platformlarına başvurabilirsiniz.

Macaristan-Kuzey İrlanda maçının biletleri ne kadar?

Resmî bilet platformunda Puskás Aréna'nın genel girişe açık tribünleri için standart tek maçlık biletler yaklaşık 20 ila 30 eurodan başlıyor.

Standart resmî biletler tükendiğinde, StubHub gibi ikincil bilet satış platformlarında giriş biletlerinin fiyatı yaklaşık 55 eurodan başlıyor.

Macaristan-Kuzey İrlanda UEFA Uluslar B Ligi maçı hakkında bilmeniz gerekenler

Macaristan ve Kuzey İrlanda'nın form durumu

Macaristan, son beş maçının dördünü kazanarak iyi bir form grafiğiyle geliyor. Bu dönemdeki sonuçları galibiyet, galibiyet, beraberlik, galibiyet ve mağlubiyet şeklinde sıralanıyor. Rossi'nin ekibi, son iki maçında Kazakistan'ı 3-1, Finlandiya'yı ise 2-1 yendi ve yalnızca bu iki karşılaşmada beş gol attı. Bu serideki tek yenilgisini, Kasım 2025'te Dünya Kupası elemelerinde İrlanda'ya 3-2 kaybederek aldı. Macaristan, beş maçta yedi gol atıp beş gol yedi; hücumdaki etkisinin yanı sıra savunmadaki bazı zaaflarını da gösterdi.

Kuzey İrlanda'nın son beş maçtaki sonuçları ise galibiyet, beraberlik, mağlubiyet, galibiyet ve mağlubiyet şeklinde. O'Neill'ın ekibi, haziran ayında Gine'yi 1-0 yendikten sonra Fransa'ya 3-1 kaybetti. Yılın önceki bölümünde ise Galler ile 1-1 berabere kaldı. Dünya Kupası elemelerindeki sonuçları da benzer bir istikrarsızlığa işaret ediyor: Lüksemburg karşısında alınan 1-0'lık galibiyete, İtalya'ya karşı 2-0'lık yenilgi eşlik etti. Kuzey İrlanda, bu beş maçta dört gol atıp altı gol yedi.

HUN

HUN - Form

KAZ
K3-1
UKR
K0-1
NIR
B0-0
GEO
K1-0
UKR
K1-2
Atılan Gol (Yenilen Gol)
6/3
2,5 golün üzerindeki maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
2/5
NIR

NIR - Form

FRA
K3-1
GEO
K0-1
HUN
B0-0
UKR
K0-3
GEO
B0-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
5/3
2,5 golün üzerindeki maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
1/5

Macaristan-Kuzey İrlanda: Son karşılaşmalar

İki takım en son Mart 2022'de Belfast'ta oynanan bir hazırlık maçında karşılaştı ve Macaristan 1-0 kazandı. Son beş karşılaşmanın üçünden galip ayrılan Macaristan, bir beraberlik ve bir Kuzey İrlanda galibiyetiyle bu eşleşmede daha iyi bir dereceye sahip. Kuzey İrlanda'nın tek galibiyeti, 2014 Avrupa Şampiyonası elemelerinde Budapeşte'de Macaristan'ı 2-1 yendiği maçta geldi.

Kafa Kafaya

MacaristanÇizimKuzey İrlanda
2
2
1
UEFA Nations League B
Kuzey İrlanda badge
Kuzey İrlanda
NIR
0
Macaristan badge
Macaristan
HUN
0
MS
Hazırlık Maçları
Kuzey İrlanda badge
Kuzey İrlanda
NIR
0
Macaristan badge
Macaristan
HUN
1
MS
European Championship Qualification
Kuzey İrlanda badge
Kuzey İrlanda
NIR
1
Macaristan badge
Macaristan
HUN
1
MS
European Championship Qualification
Macaristan badge
Macaristan
HUN
1
Kuzey İrlanda badge
Kuzey İrlanda
NIR
2
MS
Hazırlık Maçları
Kuzey İrlanda badge
Kuzey İrlanda
NIR
0
Macaristan badge
Macaristan
HUN
2
MS
5Attığı Gol3
Maç 2.5 üstü golle bitti1/5
Her iki takım da gol attı2/5

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin