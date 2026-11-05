UEFA Uluslar Ligi geri dönüyor. Macaristan, Budapeşte'deki Puskás Aréna'da Kuzey İrlanda'yı ağırlamaya hazırlanıyor. İki Avrupa takımı da çekişmeli grup aşamasında üst lige yükselmek için kritik puanlar peşinde.

GOAL, maç tarihi, bilet fiyatı kategorileri ve biletlerin nasıl alınacağına ilişkin tüm önemli bilgileri sunuyor.

Macaristan-Kuzey İrlanda UEFA Uluslar B Ligi maçı ne zaman başlayacak?

Macaristan, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup maçında Kuzey İrlanda ile Budapeşte'deki Puskas Arena'da karşılaşacak. Maçın başlama saati ise planlandı.

UEFA Nations League B - Hafta 6 17 Kas 2026 - 14:45 Puskas Arena

Macaristan-Kuzey İrlanda maçının biletleri nereden alınır?

Maçın resmî biletleri, Macaristan Futbol Federasyonu'nun Budapeşte'deki millî maçlar için genel satışları yürüttüğü resmî bilet platformu MLSZ Tickets üzerinden dağıtılıyor. Taraftarların, genel satış başladığında standart koltuklardan bilet alabilmek için platforma erkenden kaydolması gerekiyor.

Resmî biletlerin tamamı tükenirse veya belirli tribünlerde yer kalmazsa, resmî sitedeki biletlerin tükendiği durumlarda StubHub gibi ikincil bilet satış platformlarına başvurabilirsiniz.

Macaristan-Kuzey İrlanda maçının biletleri ne kadar?

Resmî bilet platformunda Puskás Aréna'nın genel girişe açık tribünleri için standart tek maçlık biletler yaklaşık 20 ila 30 eurodan başlıyor.

Standart resmî biletler tükendiğinde, StubHub gibi ikincil bilet satış platformlarında giriş biletlerinin fiyatı yaklaşık 55 eurodan başlıyor.

Macaristan-Kuzey İrlanda UEFA Uluslar B Ligi maçı hakkında bilmeniz gerekenler

Macaristan ve Kuzey İrlanda'nın form durumu

Macaristan, son beş maçının dördünü kazanarak iyi bir form grafiğiyle geliyor. Bu dönemdeki sonuçları galibiyet, galibiyet, beraberlik, galibiyet ve mağlubiyet şeklinde sıralanıyor. Rossi'nin ekibi, son iki maçında Kazakistan'ı 3-1, Finlandiya'yı ise 2-1 yendi ve yalnızca bu iki karşılaşmada beş gol attı. Bu serideki tek yenilgisini, Kasım 2025'te Dünya Kupası elemelerinde İrlanda'ya 3-2 kaybederek aldı. Macaristan, beş maçta yedi gol atıp beş gol yedi; hücumdaki etkisinin yanı sıra savunmadaki bazı zaaflarını da gösterdi.

Kuzey İrlanda'nın son beş maçtaki sonuçları ise galibiyet, beraberlik, mağlubiyet, galibiyet ve mağlubiyet şeklinde. O'Neill'ın ekibi, haziran ayında Gine'yi 1-0 yendikten sonra Fransa'ya 3-1 kaybetti. Yılın önceki bölümünde ise Galler ile 1-1 berabere kaldı. Dünya Kupası elemelerindeki sonuçları da benzer bir istikrarsızlığa işaret ediyor: Lüksemburg karşısında alınan 1-0'lık galibiyete, İtalya'ya karşı 2-0'lık yenilgi eşlik etti. Kuzey İrlanda, bu beş maçta dört gol atıp altı gol yedi.

Macaristan-Kuzey İrlanda: Son karşılaşmalar

İki takım en son Mart 2022'de Belfast'ta oynanan bir hazırlık maçında karşılaştı ve Macaristan 1-0 kazandı. Son beş karşılaşmanın üçünden galip ayrılan Macaristan, bir beraberlik ve bir Kuzey İrlanda galibiyetiyle bu eşleşmede daha iyi bir dereceye sahip. Kuzey İrlanda'nın tek galibiyeti, 2014 Avrupa Şampiyonası elemelerinde Budapeşte'de Macaristan'ı 2-1 yendiği maçta geldi.