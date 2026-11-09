UEFA Uluslar Ligi geri dönüyor. Macaristan, Budapeşte'deki Puskás Aréna'da Kuzey İrlanda'yı ağırlamaya hazırlanıyor. İki Avrupa takımı da çekişmeli grup aşamasında üst lige yükselmek için kritik puanların peşinde.

GOAL, maç tarihleri, bilet fiyatı kategorileri ve yerinizi nasıl ayırtabileceğinizle ilgili tüm önemli ayrıntıları sunuyor.

Macaristan-Kuzey İrlanda UEFA Uluslar B Ligi maçı ne zaman başlayacak?

Macaristan, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup maçında Kuzey İrlanda ile Budapeşte'deki Puskas Arena'da karşılaşacak. Karşılaşma için başlama saati belirlendi.

UEFA Nations League B - Hafta 6 17 Kas 2026 - 14:45 Puskas Arena

Macaristan-Kuzey İrlanda maçının biletleri nereden alınır?

Maçın resmî biletleri, Macaristan Futbol Federasyonu'nun bilet satış portalı MLSZ Tickets üzerinden dağıtılıyor. Budapeşte'deki iç saha millî maçlarının genel satışları da bu portal aracılığıyla yapılıyor. Taraftarların, genel satış başlar başlamaz standart tribün biletlerini alabilmek için portala erken kayıt yaptırması gerekiyor.

Resmî sitedeki biletler tamamen tükenirse veya belirli tribünlerde yer kalmazsa StubHub gibi ikincil bilet satış platformlarına başvurabilirsiniz.

Macaristan-Kuzey İrlanda maçının biletleri ne kadar?

Resmî bilet satış portalında Puskás Aréna'nın genel seyirci tribünleri için standart tek maçlık biletlerin fiyatı yaklaşık 20 ila 30 avrodan başlıyor.

Resmî satıştaki standart biletler tükendiğinde, StubHub gibi ikincil bilet satış platformlarında başlangıç fiyatları yaklaşık 55 avro oluyor.

Macaristan-Kuzey İrlanda UEFA Uluslar B Ligi maçı: Bilmeniz gereken her şey

Macaristan ve Kuzey İrlanda'nın form durumu

Macaristan, son beş maçının dördünü kazanarak ve bu süreçte G-G-B-G-M sonuçlarını alarak iyi bir form grafiğiyle maça çıkıyor. Rossi'nin takımı, son iki karşılaşmasında Kazakistan'ı 3-1, Finlandiya'yı ise 2-1 mağlup etti ve yalnızca bu iki maçta beş gol attı. Bu serideki tek yenilgisini, Kasım 2025'te Dünya Kupası elemelerinde İrlanda'ya 3-2 kaybederek aldı. Macaristan, beş maçta yedi gol atıp beş gol yedi. Bu tablo, takımın hücumdaki tehdidinin yanı sıra savunmadaki bazı zaaflarını da gösteriyor.

Kuzey İrlanda'nın son beş maçtaki sonuçları G-B-M-G-M şeklinde. O'Neill'ın takımı, haziran ayında Gine'yi 1-0 yendikten sonra Fransa'ya 3-1 mağlup oldu. Yılın daha önceki bölümünde ise Galler ile 1-1 berabere kaldı. Dünya Kupası elemelerindeki sonuçları da benzer bir istikrarsızlığa işaret ediyor: Lüksemburg karşısındaki 1-0'lık galibiyeti, İtalya'ya karşı alınan 2-0'lık yenilgi izledi. Kuzey İrlanda bu beş maçta dört gol atıp altı gol yedi.

Macaristan-Kuzey İrlanda: Son karşılaşmalar

İki takım en son Mart 2022'de Belfast'ta oynanan bir hazırlık maçında karşılaştı ve Macaristan 1-0 kazandı. Aralarındaki son beş maçta üç galibiyet alan Macaristan üstün durumda. Diğer iki maçın biri berabere biterken birini Kuzey İrlanda kazandı. Kuzey İrlanda'nın tek galibiyeti, 2014 Avrupa Şampiyonası elemelerinde Macaristan'ı Budapeşte'de 2-1 yendiği maçta geldi.