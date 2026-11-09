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UEFA Nations League B
team-logoMacaristan
Puskas Arena
team-logoKuzey İrlanda
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Macaristan-Kuzey İrlanda maçı biletleri nasıl alınır? UEFA Uluslar Ligi B Ligi bilet fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

SHOPPING
Tickets
UEFA Nations League B
Macaristan
Kuzey İrlanda

Macaristan, UEFA Uluslar B Ligi'nde Kuzey İrlanda ile karşı karşıya geliyor. Biletlerinizi nasıl temin edebileceğinizi öğrenin.

UEFA Uluslar Ligi geri dönüyor. Macaristan, Budapeşte'deki Puskás Aréna'da Kuzey İrlanda'yı ağırlamaya hazırlanıyor. İki Avrupa takımı da çekişmeli grup aşamasında üst lige yükselmek için kritik puanların peşinde.

GOAL, maç tarihleri, bilet fiyatı kategorileri ve yerinizi nasıl ayırtabileceğinizle ilgili tüm önemli ayrıntıları sunuyor.

Macaristan-Kuzey İrlanda UEFA Uluslar B Ligi maçı ne zaman başlayacak?

Macaristan, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup maçında Kuzey İrlanda ile Budapeşte'deki Puskas Arena'da karşılaşacak. Karşılaşma için başlama saati belirlendi.

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UEFA Nations League B - Hafta 6
Puskas Arena

Macaristan-Kuzey İrlanda maçının biletleri nereden alınır?

Maçın resmî biletleri, Macaristan Futbol Federasyonu'nun bilet satış portalı MLSZ Tickets üzerinden dağıtılıyor. Budapeşte'deki iç saha millî maçlarının genel satışları da bu portal aracılığıyla yapılıyor. Taraftarların, genel satış başlar başlamaz standart tribün biletlerini alabilmek için portala erken kayıt yaptırması gerekiyor.

Resmî sitedeki biletler tamamen tükenirse veya belirli tribünlerde yer kalmazsa StubHub gibi ikincil bilet satış platformlarına başvurabilirsiniz.

Macaristan-Kuzey İrlanda maçının biletleri ne kadar?

Resmî bilet satış portalında Puskás Aréna'nın genel seyirci tribünleri için standart tek maçlık biletlerin fiyatı yaklaşık 20 ila 30 avrodan başlıyor.

Resmî satıştaki standart biletler tükendiğinde, StubHub gibi ikincil bilet satış platformlarında başlangıç fiyatları yaklaşık 55 avro oluyor.

Macaristan-Kuzey İrlanda UEFA Uluslar B Ligi maçı: Bilmeniz gereken her şey

Macaristan ve Kuzey İrlanda'nın form durumu

Macaristan, son beş maçının dördünü kazanarak ve bu süreçte G-G-B-G-M sonuçlarını alarak iyi bir form grafiğiyle maça çıkıyor. Rossi'nin takımı, son iki karşılaşmasında Kazakistan'ı 3-1, Finlandiya'yı ise 2-1 mağlup etti ve yalnızca bu iki maçta beş gol attı. Bu serideki tek yenilgisini, Kasım 2025'te Dünya Kupası elemelerinde İrlanda'ya 3-2 kaybederek aldı. Macaristan, beş maçta yedi gol atıp beş gol yedi. Bu tablo, takımın hücumdaki tehdidinin yanı sıra savunmadaki bazı zaaflarını da gösteriyor.

Kuzey İrlanda'nın son beş maçtaki sonuçları G-B-M-G-M şeklinde. O'Neill'ın takımı, haziran ayında Gine'yi 1-0 yendikten sonra Fransa'ya 3-1 mağlup oldu. Yılın daha önceki bölümünde ise Galler ile 1-1 berabere kaldı. Dünya Kupası elemelerindeki sonuçları da benzer bir istikrarsızlığa işaret ediyor: Lüksemburg karşısındaki 1-0'lık galibiyeti, İtalya'ya karşı alınan 2-0'lık yenilgi izledi. Kuzey İrlanda bu beş maçta dört gol atıp altı gol yedi.

HUN

HUN - Form

KAZ
K3-1
UKR
K0-1
NIR
B0-0
GEO
K1-0
UKR
K1-2
Atılan Gol (Yenilen Gol)
6/3
2,5 golün üzerindeki maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
2/5
NIR

NIR - Form

FRA
K3-1
GEO
K0-1
HUN
B0-0
UKR
K0-3
GEO
B0-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
5/3
2,5 golün üzerindeki maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
1/5

Macaristan-Kuzey İrlanda: Son karşılaşmalar

İki takım en son Mart 2022'de Belfast'ta oynanan bir hazırlık maçında karşılaştı ve Macaristan 1-0 kazandı. Aralarındaki son beş maçta üç galibiyet alan Macaristan üstün durumda. Diğer iki maçın biri berabere biterken birini Kuzey İrlanda kazandı. Kuzey İrlanda'nın tek galibiyeti, 2014 Avrupa Şampiyonası elemelerinde Macaristan'ı Budapeşte'de 2-1 yendiği maçta geldi.

Kafa Kafaya

MacaristanÇizimKuzey İrlanda
2
2
1
UEFA Nations League B
Kuzey İrlanda badge
Kuzey İrlanda
NIR
0
Macaristan badge
Macaristan
HUN
0
MS
Hazırlık Maçları
Kuzey İrlanda badge
Kuzey İrlanda
NIR
0
Macaristan badge
Macaristan
HUN
1
MS
European Championship Qualification
Kuzey İrlanda badge
Kuzey İrlanda
NIR
1
Macaristan badge
Macaristan
HUN
1
MS
European Championship Qualification
Macaristan badge
Macaristan
HUN
1
Kuzey İrlanda badge
Kuzey İrlanda
NIR
2
MS
Hazırlık Maçları
Kuzey İrlanda badge
Kuzey İrlanda
NIR
0
Macaristan badge
Macaristan
HUN
2
MS
5Attığı Gol3
Maç 2.5 üstü golle bitti1/5
Her iki takım da gol attı2/5

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