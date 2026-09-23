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UEFA Nations League B
team-logoMacaristan
Puskas Arena
team-logoKuzey İrlanda
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Macaristan - Kuzey İrlanda biletleri nasıl alınır: UEFA Uluslar Ligi B fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

SHOPPING
Tickets
UEFA Nations League B
Macaristan
Kuzey İrlanda

Macaristan, UEFA Uluslar Ligi B'de Kuzey İrlanda ile karşı karşıya geliyor. Biletlerinizi nasıl alabileceğiniz ise şöyle.

UEFA Uluslar Ligi geri dönerken, Macaristan Budapeşte'deki Puskás Aréna'da heyecan verici bir uluslararası karşılaşmada Kuzey İrlanda'yı ağırlamaya hazırlanıyor. İki Avrupa ekibi de rekabetçi grup aşaması düzeninde kritik yükselme puanları için mücadele ediyor.

GOAL, maç tarihleri, bilet fiyat kategorileri ve koltuklarınızı nasıl ayırtacağınıza dair doğrudan adımlar konusunda tüm kritik detayları sunuyor.

Macaristan - Kuzey İrlanda UEFA Uluslar Ligi B maçı ne zaman başlayacak?

Macaristan, UEFA Uluslar Ligi B 2. Grup fikstürü kapsamında Budapeşte'deki Puskás Aréna'da Kuzey İrlanda ile karşı karşıya gelecek ve maçın başlama saati olarak planlandı.

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UEFA Nations League B - Hafta 6
Puskas Arena

Macaristan - Kuzey İrlanda biletleri nereden alınır?

Resmî birincil maç biletleri, Budapeşte'deki iç saha milli maçları için standart genel satışları yöneten Macar Futbol Federasyonu'nun resmî bilet portalı MLSZ Tickets üzerinden dağıtılıyor. Taraftarların, genel satışlar başlar başlamaz standart koltuk kontenjanlarını satın alabilmek için portala erken kayıt olmaları gerekiyor.

Eğer birincil kontenjanların tamamı tükenirse veya belirli oturma blokları resmî sitede kullanılamaz hale gelirse, Ticombo gibi ikincil pazar platformları, resmî sitedeki listelemeler tükenmişse başvurulacak yol oluyor.

Macaristan - Kuzey İrlanda biletleri ne kadar?

Resmî bilet portalındaki standart tek maç biletleri, Puskás Aréna'daki genel giriş oturma bölümleri için yaklaşık 20 € ila 30 €'dan başlıyor.

Ticombo gibi ikincil pazarda giriş fiyatları, standart birincil kontenjanlar tükendiğinde ikincil platformlarda yaklaşık 55 €'dan başlıyor.

Macaristan - Kuzey İrlanda UEFA Uluslar Ligi B: Bilmeniz gereken her şey

Macaristan - Kuzey İrlanda form durumu

Macaristan iyi bir formla geliyor; son beş maçının dördünü kazanarak bu süreçte G-G-B-G-M'lik bir seri yakaladı. Rossi'nin ekibi son iki maçında Kazakistan'ı 3-1 ve Finlandiya'yı 2-1 mağlup etti, yalnızca bu iki karşılaşmada beş gol attı. Bu serideki tek yenilgi, Kasım 2025'te 3-2 kaybettikleri Dünya Kupası elemelerinde İrlanda'ya karşı geldi. Bu beş maçta Macaristan yedi gol attı ve beş gol yedi; bu da hem hücum tehdidi yarattığını hem de savunmada bazı kırılganlıklar gösterdiğini ortaya koyuyor.

Kuzey İrlanda'nın son dönemdeki karnesi, son beş maçında G-B-M-G-M şeklinde. O'Neill'in ekibi haziranda Gine'yi 1-0 yendikten sonra Fransa'ya 3-1 kaybetti ve yılın daha önceki bölümünde Galler ile 1-1 berabere kaldı. Dünya Kupası eleme sonuçları da benzer bir istikrarsızlık tablosu ortaya koyuyor; Lüksemburg'a karşı alınan 1-0'lık galibiyetin yanında İtalya'ya 2-0 mağlup oldu. Kuzey İrlanda bu beş maçta dört gol attı ve altı gol yedi.

HUN

HUN - Form

IRL
K2-3
SVN
K1-0
GRE
B0-0
FIN
K2-1
KAZ
K3-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
8/5
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
3/5
NIR

NIR - Form

LUX
K1-0
ITA
K2-0
WAL
B1-1
GUI
K1-0
FRA
K3-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
4/6
2,5 golün üzerindeki maçlar
1/5
Her iki takım da gol attı
2/5

Macaristan - Kuzey İrlanda: Son kafa kafaya maçlar

Bu iki ekip arasındaki en son karşılaşma Mart 2022'de oynandı ve Macaristan, Belfast'ta oynanan hazırlık maçını 1-0 kazandı. Son beş kafa kafaya karşılaşmaya bakıldığında genel tabloda daha iyi olan taraf Macaristan; bu beş buluşmanın üçünü kazandı, bir maç berabere bitti ve birini Kuzey İrlanda kazandı. Kuzey İrlanda'nın tek galibiyeti, 2014 Avrupa Şampiyonası elemesinde Budapeşte'de Macaristan'ı 2-1 yendiği maçta geldi.

Kafa Kafaya

MacaristanÇizimKuzey İrlanda
3
1
1
Hazırlık Maçları
Kuzey İrlanda badge
Kuzey İrlanda
NIR
0
Macaristan badge
Macaristan
HUN
1
MS
European Championship Qualification
Kuzey İrlanda badge
Kuzey İrlanda
NIR
1
Macaristan badge
Macaristan
HUN
1
MS
European Championship Qualification
Macaristan badge
Macaristan
HUN
1
Kuzey İrlanda badge
Kuzey İrlanda
NIR
2
MS
Hazırlık Maçları
Kuzey İrlanda badge
Kuzey İrlanda
NIR
0
Macaristan badge
Macaristan
HUN
2
MS
Hazırlık Maçları
Kuzey İrlanda badge
Kuzey İrlanda
NIR
0
Macaristan badge
Macaristan
HUN
1
MS
6Attığı Gol3
Maç 2.5 üstü golle bitti1/5
Her iki takım da gol attı2/5



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