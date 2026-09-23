Macaristan - Kuzey İrlanda biletleri nasıl alınır: UEFA Uluslar Ligi B fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

UEFA Uluslar Ligi geri dönerken, Macaristan Budapeşte'deki Puskás Aréna'da heyecan verici bir uluslararası karşılaşmada Kuzey İrlanda'yı ağırlamaya hazırlanıyor. İki Avrupa ekibi de rekabetçi grup aşaması düzeninde kritik yükselme puanları için mücadele ediyor.

GOAL, maç tarihleri, bilet fiyat kategorileri ve koltuklarınızı nasıl ayırtacağınıza dair doğrudan adımlar konusunda tüm kritik detayları sunuyor.

Macaristan - Kuzey İrlanda UEFA Uluslar Ligi B maçı ne zaman başlayacak?

Macaristan, UEFA Uluslar Ligi B 2. Grup fikstürü kapsamında Budapeşte'deki Puskás Aréna'da Kuzey İrlanda ile karşı karşıya gelecek ve maçın başlama saati olarak planlandı.

UEFA Nations League B - Hafta 6 17 Kas 2026 - 14:45 Puskas Arena

Macaristan - Kuzey İrlanda biletleri nereden alınır?

Resmî birincil maç biletleri, Budapeşte'deki iç saha milli maçları için standart genel satışları yöneten Macar Futbol Federasyonu'nun resmî bilet portalı MLSZ Tickets üzerinden dağıtılıyor. Taraftarların, genel satışlar başlar başlamaz standart koltuk kontenjanlarını satın alabilmek için portala erken kayıt olmaları gerekiyor.

Eğer birincil kontenjanların tamamı tükenirse veya belirli oturma blokları resmî sitede kullanılamaz hale gelirse, Ticombo gibi ikincil pazar platformları, resmî sitedeki listelemeler tükenmişse başvurulacak yol oluyor.

Macaristan - Kuzey İrlanda biletleri ne kadar?

Resmî bilet portalındaki standart tek maç biletleri, Puskás Aréna'daki genel giriş oturma bölümleri için yaklaşık 20 € ila 30 €'dan başlıyor.

Ticombo gibi ikincil pazarda giriş fiyatları, standart birincil kontenjanlar tükendiğinde ikincil platformlarda yaklaşık 55 €'dan başlıyor.

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Macaristan - Kuzey İrlanda form durumu

Macaristan iyi bir formla geliyor; son beş maçının dördünü kazanarak bu süreçte G-G-B-G-M'lik bir seri yakaladı. Rossi'nin ekibi son iki maçında Kazakistan'ı 3-1 ve Finlandiya'yı 2-1 mağlup etti, yalnızca bu iki karşılaşmada beş gol attı. Bu serideki tek yenilgi, Kasım 2025'te 3-2 kaybettikleri Dünya Kupası elemelerinde İrlanda'ya karşı geldi. Bu beş maçta Macaristan yedi gol attı ve beş gol yedi; bu da hem hücum tehdidi yarattığını hem de savunmada bazı kırılganlıklar gösterdiğini ortaya koyuyor.

Kuzey İrlanda'nın son dönemdeki karnesi, son beş maçında G-B-M-G-M şeklinde. O'Neill'in ekibi haziranda Gine'yi 1-0 yendikten sonra Fransa'ya 3-1 kaybetti ve yılın daha önceki bölümünde Galler ile 1-1 berabere kaldı. Dünya Kupası eleme sonuçları da benzer bir istikrarsızlık tablosu ortaya koyuyor; Lüksemburg'a karşı alınan 1-0'lık galibiyetin yanında İtalya'ya 2-0 mağlup oldu. Kuzey İrlanda bu beş maçta dört gol attı ve altı gol yedi.

Macaristan - Kuzey İrlanda: Son kafa kafaya maçlar

Bu iki ekip arasındaki en son karşılaşma Mart 2022'de oynandı ve Macaristan, Belfast'ta oynanan hazırlık maçını 1-0 kazandı. Son beş kafa kafaya karşılaşmaya bakıldığında genel tabloda daha iyi olan taraf Macaristan; bu beş buluşmanın üçünü kazandı, bir maç berabere bitti ve birini Kuzey İrlanda kazandı. Kuzey İrlanda'nın tek galibiyeti, 2014 Avrupa Şampiyonası elemesinde Budapeşte'de Macaristan'ı 2-1 yendiği maçta geldi.







