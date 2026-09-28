Macaristan - Gürcistan maçının biletleri nasıl alınır: UEFA Uluslar Ligi fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

Macaristan, 2024/25 sezonundaki turnuvada sekiz maçta yalnızca bir galibiyet alıp A Ligi'nden düştükten sonra, UEFA Uluslar Ligi'nin mevcut edisyonunda daha iyi bir performans ortaya koymak isteyecektir. Bugünden Macaristan'ın yaklaşan maçları için bilet rezervasyonu yapabilirsiniz.

UEFA Uluslar Ligi'ndeki iç sahadaki açılış maçında Ukrayna ile karşılaştıktan ve Belfast'ta Kuzey İrlanda'ya konuk olduktan sonra Macaristan, organizasyonun lig aşamasının 3. maç gününde, 2 Ekim Cuma günü Puskás Aréna'da Gürcistan'ı ağırlayacak. Macarlar, lig aşamasında üç rakibin tamamıyla iç saha ve deplasmanda olmak üzere oynayacak (toplam altı maç).

Her grubun kazananı 2028-29 UEFA Uluslar Ligi A'ya yükselecek, her grubun dördüncü sıradaki takımı ise 2028-29 UEFA Uluslar Ligi C'ye düşecek. Ayrıca her grubun ikinci ve üçüncü sıradaki takımları, iç saha ve deplasmanda iki ayak üzerinden oynanacak yükselme/düşme play-off'larına kalacak.

GOAL, fiyatlar, bulunabilirlik ve satın alınabilecek en iyi yerler dahil olmak üzere Macaristan - Gürcistan UEFA Uluslar Ligi biletlerini şu anda nasıl alabileceğinize dair bilmeniz gereken her şeyi bir araya getirdi.

Macaristan - Gürcistan UEFA Uluslar Ligi maçı ne zaman?

Macaristan - Gürcistan maçı, 2 Ekim Cuma günü Budapeşte'deki Puskás Aréna'da oynanacak ve planlanan başlama saati 20.45 (CET) olacak.

UEFA Nations League B - Hafta 3 2 Eki 2026 - 14:45 Puskas Arena

Macaristan - Gürcistan UEFA Uluslar Ligi biletleri nasıl alınır?

Macaristan - Gürcistan UEFA Uluslar Ligi maçı için resmî biletler, merkezi bir UEFA portalı yerine doğrudan ilgili ulusal futbol federasyonları üzerinden satın alınmalıdır.

Ev sahibi takım taraftarları için biletler, ağustos sonundan bu yana Macaristan Futbol Federasyonu'nda (MLSZ) satıştaydı. Öncelikli satış dönemleri, genel satıştan önce ilk olarak resmî taraftar kulübü üyeleri ve kombine sahipleri için açıldı.

Deplasman tribünü biletleri ise Gürcistan Futbol Federasyonu'na (GFF) tahsis edildi ve federasyonun resmî biletleme ortağı Biletebi.ge aracılığıyla satışa sunuldu.

Son dakika koltuk bulmak isteyen taraftarlar, StubHub gibi ikincil platformlardan da bilet satın alabilir.

Garantili transfer: Her StubHub satın alımı, platformun FanProtect programı tarafından güvence altına alınır ve bu da alıcılara biletlerin geçerli olacağı ve maç gününe zamanında ulaşacağı konusunda güven verir.

Macaristan - Gürcistan UEFA Uluslar Ligi biletleri ne kadar?

Macaristan - Gürcistan UEFA Uluslar Ligi maçı için resmî biletler, ev sahibi futbol federasyonu üzerinden doğrudan satın alındığında 40 € ile 95 € arasında değişiyordu.

Puskás Aréna stadı dört ana kategoriye ayrılıyor:

Kategori 1 (Uzun kenar - alt halkalar) : Bunlar premium standart biletlerdir ve sizi sahanın ana yan çizgileri boyunca, sahaya yakın şekilde konumlandırır (Doğu ve Batı tribünleri). En pahalı koltuklardır ancak en iyi görüş noktasını sunar.

Kategori 2 (Uzun kenar - üst halkalar) : Yan çizgiler boyunca yer alır ancak stadın daha üst katlarındadır. Sahadan daha uzakta otursanız da oyunu yan çizgiden harika bir açıyla izlersiniz.

Kategori 3 (Kısa kenar - alt halkalar) : Bu koltuklar alt seviyede, doğrudan kalelerin arkasındadır. Genellikle en tutkulu ev sahibi taraftarlar burada oturur ve inanılmaz, gürültülü bir atmosfer sunar.

Kategori 4 (Kısa kenar - üst halkalar) : Bütçe dostu en uygun seçenektir. Bu koltuklar stadın en üst katında, kalelerin arkasında yer alır.

Ek bilgiler için maç tarihi yaklaştıkça millî takımın resmî sitelerini, güncel bulunabilirlik için de StubHub gibi ikincil yeniden satış sitelerini takip edin.

Puskás Aréna hakkında bilmeniz gereken her şey

Macaristan'ın Budapeşte kentindeki Puskás Aréna, Avrupa'nın en etkileyici ve teknolojik açıdan en gelişmiş futbol statlarından biridir.

Kasım 2019'da açılan stat, futbol maçlarında 67.215 seyirci kapasitesine sahip ve konserlerde 80.000 kişiye kadar ev sahipliği yapabiliyor.

Stadyum, eski Népstadion'un (Halk Stadyumu) fiziksel malzemelerini geri dönüştürüp onun güzel mirasını korurken, efsanevi yapının yerini tamamen alarak Macar futbol tarihine adanmış bir anıt niteliği taşıyor.

Puskás Aréna'da unutulmaz anlar:

UEFA Euro 2020 : Arena, turnuva sırasında dört büyük maça ev sahipliği yaptı. COVID-19 pandemi kısıtlamaları sırasında yüzde 100 dolu tribüne izin veren tek stadyum olarak küresel ün kazandı ve eşi benzeri olmayan, gürleyen bir atmosfer yarattı.

Avrupa kupası finalleri : 2020 UEFA Süper Kupa Finali'ne (Bayern Münih - Sevilla), 2023 UEFA Avrupa Ligi Finali'ne (Sevilla - Roma) ve yakın zamanda oynanan 2026 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'ne (PSG - Arsenal) başarıyla ev sahipliği yaptı.

Tarihi konserler : Eski stat, Louis Armstrong, Queen (Freddie Mercury'nin son konserlerinden biri), Michael Jackson ve The Rolling Stones gibi efsanevi müzik figürlerini ağırladı. Yeni arena da bu mirası sürdürerek Rammstein ve Guns N' Roses gibi dev modern isimlere ev sahipliği yapıyor.

Geri dönüştürülen tarih: Eski stadyum basitçe ortadan kaldırılmadı. Eski Népstadion'dan yaklaşık 50.000 metreküp beton ve malzeme geri dönüştürüldü ve yeni Puskás Aréna'nın temellerinde kullanıldı.

Oraya nasıl gidilir?

Budapeşte'deki Puskás Aréna'ya ulaşmanın en iyi ve en güvenilir yolu toplu taşımadır; çünkü etkinlik günlerinde özel araç parkı ciddi şekilde kısıtlanır ve stadın hemen çevresindeki yollar sık sık kapatılır.

Stadyum, Budapeşte'nin XIV. bölgesinde yer alıyor ve şehrin ulaşım ağına son derece iyi bağlanmış durumda.

Metro ile: Arenaya ulaşmanın en hızlı yolu metroyu kullanmaktır ve bu sayede şehir trafiğini tamamen atlayabilirsiniz.

M2 (Kırmızı) metro hattına binin. Puskás Ferenc Stadion istasyonunda inin, buradan stat kapıları sadece 2-5 dakikalık kısa bir yürüyüş mesafesindedir.

Tramvay ile: Budapeşte, dış bölgeleri doğrudan stat çevresine bağlayan mükemmel bir tramvay sistemine sahiptir.

1 veya 1A numaralı tramvaya binin ve Puskás Ferenc Stadion durağında inin.

Otobüs veya troleybüs ile: Çeşitli yüzey hatları doğrudan stat yerleşkesinin önünde durur; bu da yakın mahallelerden geliyorsanız idealdir.

75 numaralı troleybüs: Kompleksin kuzey tarafına yakın olan Egressy út / Stefánia út durağında inin.

Şehir içi otobüsler: 95, 130 ve 195 numaralı hatların tamamı stat çevresine hizmet verir.

Yürüyerek: City Park (Városliget) veya Keleti Tren İstasyonu yakınlarında kalıyorsanız yürümek son derece pratiktir. Stadyum, Dózsa György út ve Stefánia út gibi ana koridorlar üzerinde konumlanmıştır ve büyük kalabalıkları güvenli şekilde karşılamak için tasarlanmış, yayalara uygun geniş granit meydanlara sahiptir.

Macaristan - Gürcistan UEFA Uluslar Ligi maçı: Bilmeniz gereken her şey

Macaristan - Gürcistan: Son form durumu

FIFA sıralaması: Macaristan (#39) - Gürcistan (#72)

Geçen kasım ayında son Dünya Kupası elemesi maçını kaybedip finalleri kaçırmasından bu yana Macaristan, dört hazırlık maçında yenilgi yüzü görmedi; üç galibiyet aldı ve bir beraberlik yaşadı. Bu hazırlık maçlarının tamamı iç sahada oynandı.

Macaristan gibi Gürcistan da 2026 yılı boyunca UEFA Uluslar Ligi'ne yenilgisiz geliyor; iki galibiyet ve iki beraberlik aldı. Ancak deplasmandaki rekabetçi maç formunun gelişmesi gerekiyor, çünkü dış sahada iş ciddiye bindiğinde üst üste üç yenilgi yaşadılar.

Macaristan - Gürcistan: Son maçların karşılıklı karnesi

A milli erkek futbolunda Macaristan ile Gürcistan'ın karşılıklı rekabetinde denge var; iki takımın da birer galibiyeti bulunuyor. Taraflar arasındaki son karşılaşma, Eylül 2001'de Tiflis'te oynanan 2002 FIFA Dünya Kupası Elemeleri maçıydı ve Gürcistan bu maçı 3-1 kazandı.

Grp. 2 Form # P K B K F A +/- Puan Form 1 Kuzey İrlanda NIR 1 1 0 0 1 0 +1 3 K 2 Ukrayna UKR 1 1 0 0 1 0 +1 3 K 3 Gürcistan GEO 1 0 0 1 0 1 -1 0 K 4 Macaristan HUN 1 0 0 1 0 1 -1 0 K Yükselme Yükselme Play-off Küme Düşme Play-off Küme Düşme







