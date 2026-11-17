Lyon, 10 Aralık 2026 Perşembe günü Lyon'daki Groupama Stadyumu'nda Union Saint-Gilloise'ı ağırlayacak.

Olympique Lyonnais ile Royale Union Saint-Gilloise daha önce resmî bir maçta karşılaşmadı. Bu UEFA Avrupa Ligi mücadelesi, iki kulübün Avrupa sahnesindeki ilk karşılaşması olacak. Her iki kulüp de yılın sonlarına denk gelen bu maçı, eleme turlarına doğrudan katılma hakkı elde etmek veya eleme turları için avantajlı bir seri başı konumu kazanmak adına kritik bir adım olarak görüyor.

Lyon-Union Saint-Gilloise maçının biletlerini nereden alabileceğiniz ve biletlerin ne kadar olduğu dâhil, bilmeniz gereken her şeyi GOAL sizin için anlatsın.

Lyon-Union St.Gilloise Avrupa Ligi maçı ne zaman başlayacak?

Lyon-Union Saint-Gilloise maçı, 10 Aralık 2026 Perşembe günü Lyon'daki Groupama Stadyumu'nda başlayacak.

Ligi Europa - Hafta 6 10 Ara 2026 - 15:00 Groupama Stadium

Lyon-Union St.Gilloise Avrupa Ligi biletleri nasıl alınır?

Yaklaşan Lyon-Union St.Gilloise Avrupa Ligi maçı için bilet alma seçenekleri şöyle:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Kulübün resmî satış kanalları (Olympique Lyonnais): Biletleri doğrudan Lyon'un resmî internet sitesinden veya gişesinden almak en güvenilir ve emniyetli yöntemdir.

Biletleri doğrudan Lyon'un resmî internet sitesinden veya gişesinden almak en güvenilir ve emniyetli yöntemdir. Union Saint-Gilloise deplasman tribünü: Deplasman taraftarlarına ayrılan bölümde oturmak isteyenler, bilet tahsis kuralları, seyahat kuponu gereklilikleri ve bilet teslim alma ayrıntıları için doğrudan Royale Union Saint-Gilloise'ın resmî bilet satış portalına başvurmalı.

2. İkincil bilet satış platformları

İkincil bilet satış platformları: Kulüplerin resmî satış kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri, Ticombo gibi ikincil bilet satış platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan Avrupa Ligi maçları için bilet alıp satmasına olanak tanır.

Lyon-Union St.Gilloise Avrupa Ligi biletleri ne kadar?

Lyon-Union St.Gilloise Avrupa Ligi maçının bilet fiyatları şöyle:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Taraftar tribünü ve köşe tribünleri: Başlangıç fiyatları 15 ila 25 avro .

Başlangıç fiyatları . Standart orta kademe ve uzun kenar: Fiyatlar 26 ila 65 avro arasında değişiyor.

Fiyatlar arasında değişiyor. Premium genel giriş: Fiyatlar 76 ila 120 avro ve üzeri .

Fiyatlar . VIP ve ağırlama paketleri: Fiyatlar 150 ila 300 avro ve üzeri.

2. İkincil bilet satış platformları

Kulüplerin ilk satışındaki resmî biletler tükenirse https://go.skimresources.com?id=211948X1692227&xs=1&xcust=goal-tat&url=https://www.ticombo.com/en/sports-tickets/football-tickets/olympique-lyonnais-vs-royale-union-saint-gilloise-europa-league-3001748640/537c1a63-eba3-4256-9634-515cefad8b36?quantity=2 gibi ikincil bilet satış platformları, biletleri piyasa talebine göre şu fiyatlarla listeliyor:

Üst tribün / genel yeniden satış: Başlangıç fiyatları yaklaşık 35 ila 55 avro .

Başlangıç fiyatları yaklaşık . Orta kademe ve uzun kenarda yeniden satış: Fiyatlar genellikle 70 ila 150 avro arasında değişiyor.

Fiyatlar genellikle arasında değişiyor. Premium ve merkezî koltukların yeniden satışı: Fiyatlar 160 ila 250 avro ve üzeri seviyelerine çıkıyor.

Lyon-Union St.Gilloise Avrupa Ligi maçı: Bilmeniz gereken her şey

Lyon ve Union St.Gilloise'ın form durumu

Lyon, çıktığı son beş resmî maçta bir galibiyet, bir beraberlik ve üç yenilgi aldı. Son maçında Ligue 1'de Brest'e 2-0 yenildi; bu beş maçlık süreçte Avrupa Ligi'nde Hoffenheim'a da 3-0 mağlup oldu. Tek olumlu sonuç, ligde Angers karşısında aldığı 2-0'lık galibiyetti. Lyon bu beş maçta beş gol atıp altı gol yedi.

Union Saint-Gilloise, çıktığı son beş resmî maçın tamamını kazandı. Son olarak Belçika Birinci Lig A'da Genk'i 1-0 yendi; ondan önce de Avrupa Ligi'nde Celta Vigo deplasmanından 1-2'lik galibiyetle ayrıldı. Bu serinin öne çıkan sonucu, Hapoel Beer Sheva karşısındaki 4-0'lık galibiyetti. Union, bu beş maçta 13 gol atıp yalnızca üç gol yedi.

Lyon-Union St.Gilloise: Son karşılaşmalar

Bu maç için Lyon ile Union Saint-Gilloise arasında geçmiş karşılaşmalara ilişkin şu anda herhangi bir veri bulunmuyor.