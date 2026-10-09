Lyon, 18 Ekim 2026 Pazar günü Lyon'daki Groupama Stadyumu'nda Nice ile karşı karşıya gelecek.

İki Fransız kulübü arasındaki geçmiş maçlar dengeli bir rekabet ortaya koydu. İki takım arasındaki 36 karşılaşmada Lyon 17, Nice ise 13 galibiyet aldı. İki taraf da Ligue 1'de kritik puanlar ararken, taktik odağı Lyon'un hücum hattı ile Nice'in savunma hattı arasındaki mücadele oluşturacak.

GOAL, Lyon - Nice maçı için bilet almayla ilgili bilmeniz gereken her şeyi, biletlerin nereden alınacağını ve ne kadar tuttuğunu sizler için derledi.

Lyon - Nice Ligue 1 maçı ne zaman başlayacak?

1. Lig - Hafta 7 18 Eki 2026 - 14:45 Groupama Stadium

Lyon - Nice Ligue 1 biletleri nasıl alınır?

Olympique Lyonnais ile OGC Nice arasında Groupama Stadyumu'nda oynanacak Ligue 1 maçı için bilet almak istiyorsanız, şu temel seçenekleri takip edebilirsiniz:

1. Resmi kulüp bilet satışı

Web sitesi: Resmi bilet satış portalında (billetterie.ol.fr) ücretsiz bir hesap oluşturun.

Genel satış: Avrupa'nın bazı önde gelen kulüplerinin aksine Lyon, Ligue 1 biletleri satın almak için genellikle ücretli üyelik şartı koşmaz. Genel satıştaki maçlar için ücretsiz kayıtlı bir hesap yeterlidir.

2. Resmi hospitality paketleri

Standart biletler tükenmişse veya daha üst düzey bir maç günü deneyimi istiyorsanız, resmi VIP ve hospitality seçenekleri doğrudan OL'nin hospitality portalı (Official-VIP) ya da yetkili sağlayıcılar üzerinden sunulmaktadır. Bu paketler, maç biletinin yanı sıra lounge erişimi ile yiyecek ve içecek hizmetlerini içerir.

3. İkincil pazar ve yeniden satış platformları

Resmi kontenjanlar tükenirse, ikincil bilet karşılaştırma siteleri ve Ticombo gibi platformlar, yeniden satıcıların sunduğu biletleri listeler.

Lyon - Nice Ligue 1 biletleri ne kadar?

Olympique Lyonnais ile OGC Nice arasında Groupama Stadyumu'nda oynanacak Ligue 1 maçının bilet fiyatları, satın alma noktasına ve oturma kategorisine göre değişiklik gösterir:

1. Resmi genel satış Resmi bilet satış portalındaki (billetterie.ol.fr) standart nominal değerli biletler, kale arkası ile orta uzun kenar tribünleri gibi koltuk konumlarına bağlı olarak genellikle 20 € ile 85 €+ arasında değişir.

2. Resmi VIP ve hospitality Resmi VIP ve hospitality paketleri yaklaşık 150 €'dan başlar ve 350 €+'yı aşabilir. Bu paketler, geliştirilmiş koltukların yanı sıra lounge erişimi ile yiyecek ve içecek hizmetleri sunar.

3. İkincil yeniden satış pazarıTicombo gibi ikincil bilet platformlarında fiyatlar genellikle 18 € ile 130 €+ arasında seyreder. Nihai maliyetler, canlı piyasa talebi ve kalan koltuk durumuna göre dalgalanır.

Lyon - Nice Ligue 1: Bilmeniz gereken her şey

Lyon - Nice form durumu

Lyon, son beş maçında tüm kulvarlarda iki galibiyet, iki beraberlik ve bir yenilgi aldı. Son sonucu, 16 Eylül'de Avrupa Ligi'nde Anderlecht deplasmanında alınan 2-1'lik galibiyet oldu. Ondan önce 12 Eylül'de Ligue 1'de Paris FC ile 0-0 berabere kaldı. Lyon bu beş maçta sekiz gol atıp beş gol yedi. En ağır yenilgisi ise Şampiyonlar Ligi elemelerinde Fenerbahce'ye 2-1 kaybettiği maç oldu.

Nice son beş maçının hiçbirini kazanamadı; üç beraberlik ve iki yenilgi aldı. Son karşılaşması, 12 Eylül'de Ligue 1'de Auxerre'e 1-0 mağlup olduğu maçtı. Nice bu beş maçta iki gol atıp dört gol yedi. Bu serideki en kötü sonuç ise Paris FC'ye 3-0 kaybettiği maçtı.

Lyon - Nice: Son maçlardaki ikili rekabet karnesi

Bu kulüpler arasındaki son karşılaşma 15 Şubat 2026'da oynandı ve Lyon, Ligue 1'de Groupama Stadyumu'nda Nice'i 2-0 yendi. Son beş karşılaşmada daha güçlü karne Lyon'a ait; Lyon dört galibiyet alırken Nice bir kez kazandı. Lyon bu beş maçta 11 gol atarken, Nice altı gol kaydetti.