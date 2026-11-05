Lyon, 28 Kasım 2026 Cumartesi günü Monaco'yu Lyon'daki Groupama Stadyumu'nda ağırlayacak.

İki takım arasındaki son karşılaşmalarda Monaco hafif bir üstünlük kurdu. Monaco, Groupama Stadyumu'na son ziyaretinde de zorlu geçen maçı 2-1 kazandı. Lyon ise 2025-26 sezonunun daha erken bir döneminde Monaco deplasmanında aldığı 3-1'lik galibiyetle karşılık verdi.

Lyon-Monaco maçı için biletleri nereden alabileceğiniz ve fiyatları da dâhil olmak üzere bilmeniz gereken her şeyi GOAL sizin için derledi.

Ligue 1'de Lyon-Monaco maçı ne zaman başlayacak?

Lyon-Monaco maçı, 28 Kasım 2026 Cumartesi günü Lyon'daki Groupama Stadyumu'nda başlayacak.

1. Lig - Hafta 12 29 Kas 2026 - 14:45 Groupama Stadium

Ligue 1'de Lyon-Monaco maçı için bilet nasıl alınır?

Yaklaşan Lyon-Monaco Ligue 1 maçı için bilet satın alma seçenekleri şöyle:

1. Kulübün resmî satış kanalları

Kulübün resmî bilet satışı: Genel satış veya üyelere özel satış dönemleri başladığında biletleri doğrudan Olympique Lyonnais'nin resmî internet sitesinden ya da bilet portalından satın alabilirsiniz.

2. İkinci el bilet platformları

İkinci el bilet platformları: Kulübün resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman Ticombo gibi ikinci el bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan Ligue 1 maçları için bilet alıp satmasına olanak tanır.

Ligue 1'de Lyon-Monaco maçının biletleri ne kadar?

Yaklaşan Lyon-Monaco Ligue 1 maçının bilet fiyatları şöyle:

1. Kulübün resmî satış kanalları

Standart kategori koltuklar: Groupama Stadyumu'nun üst tribün veya köşe bölümlerinde fiyatlar yaklaşık 25 € ile 35 €'dan başlıyor.

Groupama Stadyumu'nun üst tribün veya köşe bölümlerinde fiyatlar yaklaşık başlıyor. Orta kategori ve uzun kenar koltukları: Fiyatlar, tribündeki konuma bağlı olarak genellikle 45 € ile 90 € arasında değişiyor.

Fiyatlar, tribündeki konuma bağlı olarak genellikle arasında değişiyor. VIP ağırlama paketleri: Kişi başı fiyatlar genellikle 150 €'dan başlayıp 300 €'nun üzerine çıkıyor.

2. İkinci el bilet platformları

Kulübün resmî satış kanallarındaki biletler tükenirse Ticombo gibi ikinci el bilet platformları, biletleri piyasa talebine göre belirlenen fiyatlarla listeliyor:

Üst tribün / ekonomik bölümler: Fiyatlar yaklaşık 35 € ile 45 €'dan başlıyor.

Fiyatlar yaklaşık başlıyor. Uzun kenar ve tarafsız bölümler: Biletler genellikle 50 € ile 100 € arasında satılıyor.

Biletler genellikle arasında satılıyor. Alt tribün ve premium bloklar: Fiyatlar talebe bağlı olarak 120 €'dan 180 €'nun üzerine çıkıyor.

Ligue 1'de Lyon-Monaco maçı: Bilmeniz gereken her şey

Lyon ve Monaco'nun form durumu

Lyon, tüm kulvarlardaki son beş maçında iki galibiyet ve üç mağlubiyet aldı. Son maçında Avrupa Ligi'nde Hoffenheim'a 3-0 yenildi; bundan önce ise Ligue 1'de Nice'i 2-1 mağlup etmişti. Bu serinin daha önceki maçlarında Lyon, Avrupa'da Crystal Palace'ı 3-2, ligde Rennes'i 4-0 yendi. Fonseca'nın ekibi, söz konusu beş maçta dokuz gol atıp sekiz gol yedi.

Monaco, son beş maçında iki galibiyet, iki beraberlik ve bir mağlubiyet aldı. Son olarak Ligue 1'de Lille ile 1-1 berabere kaldı; bundan önce Konferans Ligi'nde Freiburg'u 3-0 yenmişti. Bu serideki tek mağlubiyetini ligde Lorient'e karşı 1-0'lık skorla aldı. Filipe Luis'in ekibi, bu beş maçta yedi gol atıp beş gol yedi.

Lyon-Monaco: Son karşılaşmalar

İki takım en son Mart 2026'da karşılaştı. Monaco, Groupama Stadyumu'ndaki Ligue 1 maçını 1-2 kazandı. Bundan önce Lyon'un Ocak 2026'da Monaco'ya yaptığı ziyarette de Monaco 1-3 galip gelmişti. Son beş karşılaşmada Monaco'nun üç, Lyon'un ise iki galibiyeti bulunuyor. Lyon, Nisan 2024'te sahasında 3-2'lik bir galibiyet de aldı.