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Lyon-Monaco maçına bilet nasıl alınır: Ligue 1 bilet fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

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Tickets
Lyon
AS Monaco
1. Lig

Lyon, Ligue 1'de Monaco ile karşı karşıya geliyor. Biletlerinizi nasıl alabileceğinizi öğrenin.

Lyon, 28 Kasım 2026 Cumartesi günü Monaco'yu Lyon'daki Groupama Stadyumu'nda ağırlayacak.

İki takım arasındaki son karşılaşmalarda Monaco hafif bir üstünlük kurdu. Monaco, Groupama Stadyumu'na son ziyaretinde de zorlu geçen maçı 2-1 kazandı. Lyon ise 2025-26 sezonunun daha erken bir döneminde Monaco deplasmanında aldığı 3-1'lik galibiyetle karşılık verdi.

Lyon-Monaco maçı için biletleri nereden alabileceğiniz ve fiyatları da dâhil olmak üzere bilmeniz gereken her şeyi GOAL sizin için derledi.

Ligue 1'de Lyon-Monaco maçı ne zaman başlayacak?

Lyon-Monaco maçı, 28 Kasım 2026 Cumartesi günü Lyon'daki Groupama Stadyumu'nda başlayacak.

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1. Lig - Hafta 12
Groupama Stadium

Ligue 1'de Lyon-Monaco maçı için bilet nasıl alınır?

Yaklaşan Lyon-Monaco Ligue 1 maçı için bilet satın alma seçenekleri şöyle:

1. Kulübün resmî satış kanalları

  • Kulübün resmî bilet satışı: Genel satış veya üyelere özel satış dönemleri başladığında biletleri doğrudan Olympique Lyonnais'nin resmî internet sitesinden ya da bilet portalından satın alabilirsiniz.

2. İkinci el bilet platformları

  • İkinci el bilet platformları: Kulübün resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman Ticombo gibi ikinci el bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan Ligue 1 maçları için bilet alıp satmasına olanak tanır.

Ligue 1'de Lyon-Monaco maçının biletleri ne kadar?

Yaklaşan Lyon-Monaco Ligue 1 maçının bilet fiyatları şöyle:

1. Kulübün resmî satış kanalları

  • Standart kategori koltuklar: Groupama Stadyumu'nun üst tribün veya köşe bölümlerinde fiyatlar yaklaşık 25 € ile 35 €'dan başlıyor.
  • Orta kategori ve uzun kenar koltukları: Fiyatlar, tribündeki konuma bağlı olarak genellikle 45 € ile 90 € arasında değişiyor.
  • VIP ağırlama paketleri: Kişi başı fiyatlar genellikle 150 €'dan başlayıp 300 €'nun üzerine çıkıyor.

2. İkinci el bilet platformları

Kulübün resmî satış kanallarındaki biletler tükenirse Ticombo gibi ikinci el bilet platformları, biletleri piyasa talebine göre belirlenen fiyatlarla listeliyor:

  • Üst tribün / ekonomik bölümler: Fiyatlar yaklaşık 35 € ile 45 €'dan başlıyor.
  • Uzun kenar ve tarafsız bölümler: Biletler genellikle 50 € ile 100 € arasında satılıyor.
  • Alt tribün ve premium bloklar: Fiyatlar talebe bağlı olarak 120 €'dan 180 €'nun üzerine çıkıyor.

Ligue 1'de Lyon-Monaco maçı: Bilmeniz gereken her şey

Lyon ve Monaco'nun form durumu

Lyon, tüm kulvarlardaki son beş maçında iki galibiyet ve üç mağlubiyet aldı. Son maçında Avrupa Ligi'nde Hoffenheim'a 3-0 yenildi; bundan önce ise Ligue 1'de Nice'i 2-1 mağlup etmişti. Bu serinin daha önceki maçlarında Lyon, Avrupa'da Crystal Palace'ı 3-2, ligde Rennes'i 4-0 yendi. Fonseca'nın ekibi, söz konusu beş maçta dokuz gol atıp sekiz gol yedi.

Monaco, son beş maçında iki galibiyet, iki beraberlik ve bir mağlubiyet aldı. Son olarak Ligue 1'de Lille ile 1-1 berabere kaldı; bundan önce Konferans Ligi'nde Freiburg'u 3-0 yenmişti. Bu serideki tek mağlubiyetini ligde Lorient'e karşı 1-0'lık skorla aldı. Filipe Luis'in ekibi, bu beş maçta yedi gol atıp beş gol yedi.

OL

OL - Form

CRY
K3-2
NCE
K2-1
TSG
K3-0
PSG
K2-0
SCO
K2-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
7/8
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
2/5
ASM

ASM - Form

CSS
K1-2
FCL
K1-0
SCF
K3-0
LIL
B1-1
PAR
K3-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
7/6
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
3/5

Lyon-Monaco: Son karşılaşmalar

İki takım en son Mart 2026'da karşılaştı. Monaco, Groupama Stadyumu'ndaki Ligue 1 maçını 1-2 kazandı. Bundan önce Lyon'un Ocak 2026'da Monaco'ya yaptığı ziyarette de Monaco 1-3 galip gelmişti. Son beş karşılaşmada Monaco'nun üç, Lyon'un ise iki galibiyeti bulunuyor. Lyon, Nisan 2024'te sahasında 3-2'lik bir galibiyet de aldı.

Kafa Kafaya

LyonÇizimAS Monaco
2
0
3
1. Lig
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Lyon
OL
1
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AS Monaco
ASM
2
MS
1. Lig
AS Monaco badge
AS Monaco
ASM
1
Lyon badge
Lyon
OL
3
MS
1. Lig
AS Monaco badge
AS Monaco
ASM
2
Lyon badge
Lyon
OL
0
MS
1. Lig
Lyon badge
Lyon
OL
0
AS Monaco badge
AS Monaco
ASM
2
MS
1. Lig
Lyon badge
Lyon
OL
3
AS Monaco badge
AS Monaco
ASM
2
MS
7Attığı Gol9
Maç 2.5 üstü golle bitti3/5
Her iki takım da gol attı3/5
#PKBKFA+/-PuanForm
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
96212110+1120
K
K
K
K
K
2
LilleLilleLIL
9531126+618
K
B
B
K
K
3
LyonLyonOL
9522157+817
K
K
K
K
K
4
Paris FCParis FCPAR
95221610+617
K
K
K
K
K
5
RennesRennesREN
95132019+116
K
K
K
K
K
6
MarseilleMarseilleOM
95042013+715
K
K
K
K
K
7
AS MonacoAS MonacoASM
94321210+215
K
B
K
B
K
8
NiceNiceNCE
94231312+114
K
K
K
K
K
9
LensLensRCL
94141613+313
K
K
K
K
K
10
BrestBrestB29
93331612+412
K
K
B
K
K
11
LorientLorientFCL
933378-112
K
B
K
K
K
12
ToulouseToulouseTFC
92431213-110
K
B
K
B
K
13
StrasbourgStrasbourgSTR
93151719-210
K
K
K
K
K
14
AuxerreAuxerreAJA
93151323-1010
K
B
K
K
K
15
AngersAngersSCO
9225917-88
K
B
K
K
K
16
TroyesTroyesTRO
9225716-98
K
B
K
K
K
17
Le MansLe MansLEM
91441118-77
K
B
K
K
K
18
Le HavreLe HavreLEH
9027920-112
K
K
K
K
K
Şampiyonlar Ligi
Şampiyonlar Ligi Eleme
Avrupa Ligi
Europa Conference League Qualification
Küme Düşme Play-off
Küme Düşme

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