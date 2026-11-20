Lyon, 13 Aralık 2026 Pazar günü Marsilya'yı Lyon'daki Groupama Stadyumu'nda ağırlayacak.

İki takımın 1 Mart 2026'daki son karşılaşmasında Marsilya, Stade Vélodrome'da beş golün atıldığı heyecanlı maçta Lyon'u 3-2 yendi. Lyon ise Marsilya'yı Groupama Stadyumu'nda son ağırladığı Ağustos 2025'te 1-0 mağlup etmişti. Bu sonuçlar, iç saha avantajına rağmen maçların genellikle ne kadar çekişmeli geçtiğini gösteriyor.

Lyon-Marsilya maçına nereden ve ne kadara bilet alabileceğiniz dâhil, bilmeniz gereken her şeyi GOAL sizin için derledi.

Lyon-Marsilya Ligue 1 maçı ne zaman başlayacak?

Lyon-Marsilya maçı, 13 Aralık 2026 Pazar günü Lyon'daki Groupama Stadyumu'nda başlayacak.

1. Lig - Hafta 14 13 Ara 2026 - 14:45 Groupama Stadium

Lyon-Marsilya Ligue 1 maçına nasıl bilet alınır?

Lyon-Marsilya Ligue 1 maçı için bilet satın alabileceğiniz seçenekler ve yöntemler şöyle:

1. Kulüplerin resmî kanalları

Kulüplerin resmî bilet satış kanalları: Olympique Lyonnais'nin (Groupama Stadyumu'ndaki iç saha maçları için) veya Olympique de Marseille'in resmî bilet satış kanallarından doğrudan satın almak, onaylı koltuklara satış fiyatından bilet bulmanın en güvenli ve güvenilir yoludur.

2. İkincil bilet satış platformları

İkincil bilet platformları: Kulüplerin resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satış için ayrılan biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan Ligue 1 maçları için bilet alıp satmasına olanak tanır.

Lyon-Marsilya Ligue 1 maçının biletleri ne kadar?

Yaklaşan Lyon-Marsilya Ligue 1 maçı için tahmini bilet fiyatları şöyle:

1. Kulüplerin resmî kanalları

Taraftar ve köşe tribünleri: Fiyatlar genellikle 15 € ile 35 € arasında değişiyor.

Fiyatlar genellikle arasında değişiyor. Standart orta seviye ve uzun kenar tribünleri: Fiyatlar genellikle 40 € ile 120 € arasında değişiyor.

Fiyatlar genellikle arasında değişiyor. Premium genel giriş ve ağırlama paketleri: Fiyatlar 150 € ile 300 € ve üzeri arasında değişiyor.

2. İkincil bilet satış platformları

Kulüplerin ilk satışındaki resmî biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet platformları, biletleri piyasa talebine göre fiyatlandırarak listeliyor:

Üst tribün / kale arkası yeniden satış biletleri: Fiyatlar genellikle 75 € ile 90 € civarından başlıyor.

Fiyatlar genellikle civarından başlıyor. Uzun kenar ve yan çizgi yeniden satış biletleri: Fiyatlar çoğunlukla 120 € ile 250 € arasında değişiyor.

Fiyatlar çoğunlukla arasında değişiyor. Alt tribün ve premium bloklar: Fiyatlar sıklıkla 280 € ile 350 € ve üzeri seviyelere çıkıyor.

Lyon-Marsilya Ligue 1 maçı: Bilmeniz gereken her şey

Lyon ve Marsilya'nın form durumu

Lyon, tüm kulvarlarda oynadığı son beş maçta bir galibiyet, bir beraberlik ve üç yenilgi aldı. Son maçında 8 Kasım'da Ligue 1'de Brest'e 2-0 yenildi. Ondan önce Avrupa Ligi'nde Real Sociedad ile 1-1 berabere kaldı. Bu serinin daha önceki maçlarında Ligue 1'de Angers'ı 2-0 yenerken Paris Saint-Germain'e 2-0, Hoffenheim'a ise 3-0 mağlup oldu. Lyon, bu beş maçta dört gol attı ve sekiz gol yedi.

Marsilya, son beş maçının dördünü kazanarak iyi bir form yakaladı. Son maçında 8 Kasım'da Ligue 1'de Lens'i deplasmanda 1-2 yendi; Avrupa Ligi'nde de Bayer Leverkusen'i 1-0 mağlup etti. Önceki sonuçları arasında Toulouse karşısında 2-0 ve Le Havre karşısında 4-3'lük galibiyetler bulunuyor. Bu süreçteki tek yenilgisini Sturm Graz'a karşı aldı. Marsilya, söz konusu beş maçta sekiz gol attı ve altı gol yedi.

Lyon-Marsilya: Son karşılaşmalar

İki takım son olarak 1 Mart 2026'da Ligue 1'de karşılaştı ve Marsilya, evinde Lyon'u 3-2 yendi. Ligue 1'de aralarında oynanan son beş maçta Marsilya üç, Lyon ise iki galibiyet aldı. Bu beş maçta toplam 19 gol atıldı.