Lyon, 4 Eylül 2026 Cuma günü Lyon'daki Groupama Stadyumu'nda Auxerre'i konuk edecek.

Lyon, Nisan 2026'daki son lig karşılaşmalarında aldığı 3-2'lik galibiyetin ardından Auxerre'e karşı güçlü ikili rekabet karnesini sürdürmeye çalışacak. Auxerre ise 2026-27 sezonunun başlarında deplasmanda önemli bir sonuç almak için sahaya çıkacak.

GOAL, Lyon-Auxerre maçının biletleriyle ilgili bilmeniz gereken her şeyi, biletlerin nereden alınacağını ve ne kadar tuttuklarını da dahil olmak üzere sizler için derledi.

Lyon - Auxerre Ligue 1 maçı ne zaman başlayacak?

Lyon - Auxerre maçı, Lyon'daki Groupama Stadyumu'nda oynanacak. Resmî yayın detayları ise maç tarihine yakın bir zamanda netleşecek.

1. Lig - Hafta 3 4 Eyl 2026 - 13:00 Groupama Stadium

Lyon - Auxerre Ligue 1 biletleri nasıl alınır?

Groupama Stadyumu'ndaki Lyon - Auxerre Ligue 1 maçının biletlerini kulübün resmî kanalları veya ikincil bilet platformları üzerinden satın alabilirsiniz.

Resmî kulüp bilet satışı

Resmî internet sitesi: Olympique Lyonnais Bilet Satış Portalı'nı ziyaret edin.

Hesap oluşturma: Ücretsiz bir hesap oluşturun. Bazı Avrupa kulüplerinin aksine Lyon, Ligue 1 maçları için genel bilet satışına erişimde ücretli üyelik şartı koşmuyor.

Öncelikli erişim: MyOL üyeleri ve kombine sahipleri, genel satış başlamadan önce öncelikli satış pencerelerinden yararlanıyor.

Dijital teslimat: Biletler, hesabınıza dijital e-bilet olarak ya da Groupama Stadyumu'nun resmî mobil uygulaması üzerinden teslim ediliyor.

İkincil pazar yerleri ve yeniden satıcılar

Eğer resmî genel satış kontenjanı tükenirse, StubHub gibi ikincil platformlar kullanılabilir.

Lyon - Auxerre Ligue 1 biletleri ne kadar?

Groupama Stadyumu'ndaki Lyon - Auxerre Ligue 1 maçı için bilet fiyatları, satın alma noktasına ve koltuk seçimine göre değişiklik gösteriyor:

Resmî genel satış: Doğrudan Olympique Lyonnais'nin resmî bilet satış portalı üzerinden alınan standart biletlerin başlangıç fiyatı, kale arkası üst tribün için genellikle £20 ila £22 (€25) civarında oluyor. Orta bölüm alt tribün yan taraf koltukları ise £40 ile £65 (€45 ila €75) arasında değişiyor.

İkincil pazar yerleri ve toplayıcı platformlar: StubHub gibi ikincil platformlarda yeniden satılan giriş seviyesi biletler yaklaşık £15 ila £20 ($19 ila $25 USD / €22) seviyesinden başlıyor. Tüm pazar yeri kademelerinde ortalama bilet fiyatı ise yaklaşık £105 ila £110 (~$139 USD) düzeyinde.

VIP ve hospitality: Resmî hospitality ve premium maç günü paketleri, yiyecek, içecek ve lounge erişimi seçeneklerine bağlı olarak yaklaşık £140 ila £160+ ($180+ USD) seviyesinden başlıyor.

Lyon - Auxerre Ligue 1: Bilmeniz gereken her şey

Lyon - Auxerre form durumu

Lyon, son beş maçında bir galibiyet, iki beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. Son karşılaşması Şampiyonlar Ligi elemesinde Fenerbahçe ile 1-1 berabere biterken, bu süreçteki en iyi sonucu Sparta Prag karşısında alınan 3-0'lık galibiyet oldu. Ayrıca sezon öncesi hazırlık maçında Real Betis'e 4-0 gibi ağır bir skorla yenildi. Lyon, bu beş maçta yedi gol atıp sekiz gol yedi ve bu tablo, savunma istikrarını hâlâ bulmaya çalışan bir takıma işaret ediyor.

Auxerre'in son beş maçlık performansında iki galibiyet, iki beraberlik ve bir mağlubiyet bulunuyor. Son maçında Werder Bremen'i 1-0 mağlup eden ekip, daha önce de Lusitanos St Maur'u 5-2'yle farklı geçmişti. Orleans'a 2-1 kaybettiği maç ise sezon öncesinin en düşük noktası oldu. Auxerre, bu beş karşılaşmada dokuz gol atıp yedi gol yedi ve hücumda üretken olabileceğini gösterdi.

Lyon - Auxerre: Son karşılıklı maçlar

İki takım arasındaki son karşılaşma Nisan 2026'da oynandı ve Lyon, Ligue 1 mücadelesinde Groupama Stadyumu'nda Auxerre'i 3-2 mağlup etti. Tüm kulvarlarda son beş karşılaşmaya bakıldığında Lyon'un üç galibiyetle üstünlüğü bulunuyor; Auxerre'in ise galibiyeti yok ve iki maç berabere bitti. Lyon, bu beş maçta 12 gol atarken Auxerre sekiz gol kaydetti.

Lyon - Auxerre puan durumu

Güncel Ligue 1 puan durumunda Lyon 10. sırada yer alırken Auxerre 3. sırada bulunuyor. Bu da maçı, form arayan bir takımla sezonun ilk bölümüne hızlı giren ekiplerden biri arasındaki mücadele hâline getiriyor.