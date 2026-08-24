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Lyon - Auxerre maç biletleri nasıl alınır: Ligue 1 fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

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Lyon
Auxerre
1. Lig

Lyon, Ligue 1'de Auxerre ile karşı karşıya geliyor. İşte biletlerinizi nasıl alabileceğiniz.

Lyon, 4 Eylül 2026 Cuma günü Lyon'daki Groupama Stadyumu'nda Auxerre ile karşı karşıya gelecek.

Lyon, Nisan 2026'daki son lig buluşmasında aldığı 3-2'lik galibiyetin ardından Auxerre'e karşı güçlü ikili rekabet karnesini geliştirmeyi hedefleyecek. Bu arada Auxerre, 2026-27 sezonunun başlarında deplasmanda önemli bir sonuç almak için maça çıkıyor

GOAL, Lyon - Auxerre maçının biletlerini nasıl alabileceğinize dair bilmeniz gereken her şeyi, biletleri nereden satın alabileceğiniz ve ne kadara mal oldukları dahil olmak üzere sizin için sunuyor.

Lyon - Auxerre Ligue 1 maçının başlama saati ne zaman?

Lyon - Auxerre maçı, Lyon'daki Groupama Stadyumu'nda oynanacak. Resmi yayın detayları karşılaşma tarihine yakın bir zamanda netleşecek.

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1. Lig - Hafta 3
Groupama Stadium

Lyon - Auxerre Ligue 1 biletleri nasıl alınır?

Groupama Stadyumu'ndaki Lyon - Auxerre Ligue 1 maçı için biletleri kulübün resmi kanalları veya ikincil bilet pazar yerleri üzerinden satın alabilirsiniz.

Resmi kulüp bilet satışı

  • Resmi internet sitesi: Olympique Lyonnais Bilet Satış Portalı'nı ziyaret edin.
  • Hesap oluşturma: Ücretsiz bir hesap oluşturun. Bazı Avrupa kulüplerinin aksine Lyon, Ligue 1 maçları için genel bilet satışına erişimde ücretli üyelik zorunluluğu istemiyor.
  • Öncelikli erişim: MyOL üyeleri ve kombine sahipleri, genel satış açılmadan önce öncelikli satış dönemlerinden yararlanır.
  • Dijital teslimat: Biletler, hesabınıza veya resmi Groupama Stadyumu mobil uygulaması üzerinden dijital e-bilet olarak teslim edilir.

İkincil pazar yerleri ve yeniden satıcılar

  • Resmi genel satış kontenjanı tükenirse, StubHub gibi ikincil platformlar kullanılabilir.

Lyon - Auxerre Ligue 1 biletleri ne kadar?

Groupama Stadyumu'ndaki Lyon - Auxerre Ligue 1 maçı için bilet fiyatları, satın alma noktasına ve koltuk seçimine göre değişiyor:

  • Resmi genel giriş: Resmi Olympique Lyonnais bilet satış portalı üzerinden doğrudan satın alınan standart liste fiyatlı biletler, kale arkası üst tribün için genellikle yaklaşık £20 ila £22 (€25) seviyesinden başlıyor. Orta bölüm uzun kenar alt tribün koltukları ise £40 ile £65 (€45 ila €75) arasında değişiyor.
  • İkincil pazar yerleri ve toplayıcılar:StubHub gibi ikincil platformlarda giriş seviyesi yeniden satış biletleri yaklaşık £15 ila £20 ($19 ila $25 USD / €22) seviyesinden başlarken, tüm pazar yeri kategorilerindeki genel ortalama bilet fiyatı yaklaşık £105 ila £110 (~$139 USD) düzeyindedir.  
  • VIP ve hospitality: Resmi hospitality ve premium maç günü paketleri, dahil olan yiyecek, içecek ve lounge erişimi seçeneklerine bağlı olarak yaklaşık £140 ila £160+ ($180+ USD) seviyesinden başlıyor.  

Lyon - Auxerre Ligue 1: Bilmeniz gereken her şey

Lyon - Auxerre form durumu

Lyon, son beş maçında bir galibiyet, iki beraberlik ve iki yenilgi aldı. Son karşılaşması Şampiyonlar Ligi elemelerinde Fenerbahçe ile 1-1 berabere biterken, bu süreçteki en iyi sonucu Sparta Prag karşısında aldığı 3-0'lık galibiyet oldu. Ayrıca hazırlık döneminde Real Betis'e 4-0 gibi ağır bir skorla mağlup oldu. Lyon bu beş maçta yedi gol atıp sekiz gol yedi; bu da savunmada istikrar arayışındaki bir takıma işaret ediyor.

Auxerre'in son beş sonucu iki galibiyet, iki beraberlik ve bir yenilgi gösteriyor. Son maçında Werder Bremen'i 1-0 yendi, daha önce ise Lusitanos St Maur'u 5-2 gibi farklı bir skorla geçti. Orleans'a 1-2 yenildiği maç, hazırlık döneminin en düşük noktasıydı. Bu beş karşılaşmada Auxerre dokuz gol attı ve yedi gol yedi; bu da hücumda üretken olabildiğini gösteriyor.

OL

OL - Form

SPP
K3-0
FB
B1-1
TFC
K0-2
FB
K1-2
LEH
B1-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
8/4
2,5 golün üzerindeki maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
3/5
AJA

AJA - Form

SOC
B1-1
TRO
B1-1
SVW
K0-1
RCL
K5-2
SCO
K1-3
Atılan Gol (Yenilen Gol)
6/10
2,5 golün üzerindeki maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
4/5

Lyon - Auxerre: Son karşılaşmalar

Bu iki takım arasındaki son maç, Nisan 2026'da oynandı ve Lyon, Groupama Stadyumu'ndaki Ligue 1 karşılaşmasında Auxerre'i 3-2 mağlup etti. Tüm kulvarlarda son beş buluşmada Lyon, üç galibiyet ve iki beraberlikle üstün durumda; Auxerre'in ise galibiyeti yok. Lyon bu beş maçta 12 gol atarken Auxerre sekiz gol kaydetti.

Kafa Kafaya

LyonÇizimAuxerre
3
2
0
1. Lig
Lyon badge
Lyon
OL
3
Auxerre badge
Auxerre
AJA
2
MS
1. Lig
Auxerre badge
Auxerre
AJA
0
Lyon badge
Lyon
OL
0
MS
1. Lig
Auxerre badge
Auxerre
AJA
1
Lyon badge
Lyon
OL
3
MS
1. Lig
Lyon badge
Lyon
OL
2
Auxerre badge
Auxerre
AJA
2
MS
Club Friendlies
Lyon badge
Lyon
OL
3
Auxerre badge
Auxerre
AJA
2
MS
11Attığı Gol7
Maç 2.5 üstü golle bitti4/5
Her iki takım da gol attı4/5

Lyon - Auxerre puan durumu

Güncel Ligue 1 puan durumunda Lyon 10. sırada yer alırken Auxerre 3. sırada bulunuyor. Bu da bu maçı, form arayan bir takımla sezonun ilk bölümüne tempo veren ekiplerden biri arasındaki karşılaşma haline getiriyor.

#PKBKFA+/-PuanForm
1
AS MonacoAS MonacoASM
541083+513
K
B
K
K
K
2
LyonLyonOL
5320102+811
K
B
K
B
K
3
Paris FCParis FCPAR
532083+511
K
B
K
K
B
4
LilleLilleLIL
531184+410
K
K
K
B
K
5
RennesRennesREN
531189-110
K
K
K
K
B
6
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
522187+18
K
K
K
B
B
7
AngersAngersSCO
521265+17
K
B
K
K
K
8
StrasbourgStrasbourgSTR
5212101007
K
B
K
K
K
9
Le MansLe MansLEM
51319906
K
B
B
K
B
10
AuxerreAuxerreAJA
5203712-56
K
K
K
K
K
11
BrestBrestB29
512278-15
K
K
K
B
B
12
LorientLorientFCL
512256-15
K
B
K
K
B
13
ToulouseToulouseTFC
512279-25
K
B
K
B
K
14
NiceNiceNCE
512236-35
K
K
B
K
B
15
LensLensRCL
51139904
K
B
K
K
K
16
TroyesTroyesTRO
5113411-74
K
K
K
K
B
17
MarseilleMarseilleOM
510478-13
K
K
K
K
K
18
Le HavreLe HavreLEH
502347-32
K
B
K
B
K
Şampiyonlar Ligi
Şampiyonlar Ligi Eleme
Avrupa Ligi
Europa Conference League Qualification
Küme Düşme Play-off
Küme Düşme

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