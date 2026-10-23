İki takımın son karşılaşması 5 Nisan 2026'da Angers'ın Raymond Kopa Stadyumu'nda oynandı ve çekişmeli bir 0-0 beraberlikle sonuçlandı. Bundan önce Lyon, Eylül 2025'teki 1-0'lık galibiyet ve Mayıs 2025'te Groupama Stadyumu'nda aldığı 2-0'lık galibiyet de dâhil olmak üzere üst üste galibiyetler elde etmişti.

Lyon-Angers maçının biletlerini nereden satın alabileceğiniz ve fiyatları da dâhil olmak üzere bilmeniz gereken her şeyi GOAL sizin için derledi.

Lyon-Angers Ligue 1 maçı ne zaman başlayacak?

Lyon-Angers maçı, 31 Ekim 2026 Cumartesi günü Lyon'daki Groupama Stadyumu'nda başlayacak.

1. Lig - Hafta 9 31 Eki 2026 - 15:45 Groupama Stadium

Lyon-Angers Ligue 1 maçının biletleri nasıl alınır?

Yaklaşan Lyon-Angers Ligue 1 maçının biletlerini birkaç farklı kanaldan alabilirsiniz:

1.Kulübün resmî internet sitesi

En doğrudan ve güvenilir seçenek, standart biletleri Olympique Lyonnais'nin resmî bilet satış portalından (billetterie.ol.fr) satın almaktır. Ücretsiz bir hesap açmak, genellikle ücretli üyelik gerektirmeden genel satıştan bilet alma imkânı sağlar.

2. İkincil bilet satış platformları

İkincil bilet platformları: Kulübün resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman Ticombo gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan Ligue 1 maçları için bilet alıp satmasına olanak tanır.

Lyon-Angers Ligue 1 maçının biletleri ne kadar?

Yaklaşan Lyon-Angers Ligue 1 maçının bilet fiyatları, tribün kategorisine ve biletleri kulübün resmî kanallarından mı yoksa ikincil satış platformlarından mı aldığınıza göre değişiyor:

1. Kulübün resmî kanalları

Genel giriş ve taraftar tribünleri: Temel giriş veya taraftar bölümleri için fiyatlar 15 € gibi düşük bir tutardan başlıyor.

Orta fiyatlı koltuklar: Standart koltuk seçeneklerinin fiyatları 26 € ile 63 € arasında değişiyor.

Premium ve ağırlama hizmetli koltuklar: Üst düzey tribün blokları ile VIP ve yedek kulübesi yanındaki koltukların fiyatları 76 € ile 81 € ve üzeri arasında değişiyor.

2. İkincil bilet satış platformları

Kulübün ilk satışa çıkardığı resmî biletler tükenirse Ticombo gibi ikincil bilet platformları, biletleri piyasa talebine göre fiyatlandırarak listeliyor:

Alt tribün / Saha kenarı: Fiyatlar, bölümün konumuna ve bilet bulunabilirliğine bağlı olarak yaklaşık 55 € ile 85 € arasında başlıyor.

Lyon-Angers Ligue 1 maçı: Bilmeniz gereken her şey

Lyon ve Angers'ın form durumu

Lyon, tüm kulvarlardaki son beş maçında üç galibiyet ve iki beraberlik alarak bu karşılaşmaya oldukça formda geliyor. Son maçında Rennes'i Ligue 1'de 4-0 mağlup eden Lyon, bu süreçte Avrupa Ligi'nde Anderlecht'i deplasmanda 2-1 yendi. Auxerre karşısında evinde aldığı 3-1'lik galibiyet de gol yollarındaki etkili performansını gösteriyor. Bu beş maçta 11 gol atıp yalnızca üç gol yiyen Lyon, hem hücumda üretken hem de savunmada sağlam bir görüntü sergiledi.

Angers'ın son beş Ligue 1 maçındaki performansı ise daha değişken: İki galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyet. Son maçında Troyes'i 2-0 yenen Angers, bundan önce Rennes'e 2-1 mağlup olmuş ve Le Havre ile golsüz berabere kalmıştı. Bu serinin daha önceki bölümünde Auxerre'i deplasmanda 3-1 yenerek dış sahada da iyi performans gösterebildiğini ortaya koydu. Angers, söz konusu beş maçta altı gol atıp beş gol yedi.

Lyon-Angers: Son karşılaşmalar

İki takımın son buluşması, Nisan 2026'da Angers'da oynanan Ligue 1 maçında golsüz beraberlikle sonuçlandı. Bundan önce Lyon, Eylül 2025'te evinde aldığı 1-0'lık galibiyet ve Mayıs 2025'te Groupama Stadyumu'ndaki 2-0'lık galibiyet de dâhil olmak üzere Angers'a karşı üst üste üç maç kazanmıştı. İki takım arasındaki son beş maçta Lyon dört galibiyet ve bir beraberlik alırken Angers bu seride henüz galibiyet elde edemedi.