Lorient, 12 Eylül 2026 Cumartesi günü Lorient'teki Stade du Moustoir'da Toulouse'u konuk edecek.

Ligue 1'de iki takım arasındaki son beş karşılaşmada denge bozulmadı; taraflar ikişer galibiyet alırken bir maç da berabere bitti. Her iki kulüp de önceki sezonlardaki başa baş finişlerin ardından sezona iyi bir ivmeyle girip lig tablosunda daha üst sıralara yerleşmeyi hedefliyor.

GOAL, Lorient - Toulouse maçı için biletlerin nereden alınacağı ve fiyatlarının ne kadar olduğu dahil, bilmeniz gereken her şeyi sizin için derledi.

Lorient - Toulouse Ligue 1 maçı ne zaman başlayacak?

Lorient - Toulouse maçı, Lorient'teki Stade du Moustoir'da oynanacak. Bu karşılaşma için resmî yayın bilgisi şu anda mevcut değil.

1. Lig - Hafta 4 12 Eyl 2026 - 14:45 Stade du Moustoir

Lorient - Toulouse Ligue 1 biletleri nasıl alınır?

FC Lorient ile Toulouse FC arasında Stade du Moustoir'da oynanacak yaklaşan Ligue 1 maçı için bilet almak adına şu temel yöntemleri kullanabilirsiniz:

Resmî kulüp sitesi: En doğrudan ve güvenilir seçenek, FC Lorient'nin resmî internet sitesindeki resmî bilet portalını kontrol etmektir. Lorient ev sahibi takım olduğu için biletler genellikle önce kulüp üyeleri ve kombine sahipleri için satışa çıkar, ardından müsaitliğe bağlı olarak genel satış yapılır.

Stadyum gişesi: Maç gününe yakın dönemde hâlâ bilet kalırsa, bunları Lorient'teki Stade du Moustoir gişesinden doğrudan satın alabilirsiniz.

İkincil yeniden satış platformları: Resmî kanallarda biletler tükenirse, StubHub gibi taraftan taraftara pazar yerleri ve ikincil bilet toplayıcılarında bilet bulunabilir.

Lorient - Toulouse Ligue 1 biletleri ne kadar?

FC Lorient ile Toulouse FC arasındaki Stade du Moustoir'da oynanacak Ligue 1 maçının bilet fiyatları, seçtiğiniz oturma kategorisine göre genel olarak değişiklik gösterir.

Başlangıç fiyatları: StubHub gibi ikincil bilet pazarları ve yeniden satış platformlarında biletler, standart genel giriş veya kale arkası tribünler (Virages gibi) için genellikle yaklaşık €33 ila €36 'dan başlar.

Ortalama fiyatlar: Yan ve merkez tribünlerdeki çoğu standart koltuğun fiyatı daha yüksektir; ortalama piyasa rakamları yaklaşık €50 ila €55 seviyesindedir.

Premium ve VIP koltuklar: Merkezdeki seçkin bölümlerde daha iyi görüş sunan koltuklar veya ağırlama paketleri, müsaitlik ve talebe bağlı olarak çok daha pahalı olabilir.

Lorient - Toulouse Ligue 1: Bilmeniz gereken her şey

Lorient - Toulouse form durumu

Lorient, son beş maçında bir galibiyet, bir beraberlik ve üç mağlubiyet aldı. Takımın son maçı, 22 Ağustos'ta Ligue 1'de Nice ile 0-0 berabere tamamlandı. Bu süreçteki en ağır sonucu ise 15 Ağustos'ta oynanan hazırlık maçında Elversberg'e 4-1 yenilerek aldı. Sezon öncesinin daha erken bölümünde hücum kalitesini de gösteren Lorient, UNFP FC'yi 5-1 mağlup etti ve Guingamp deplasmanında 2-0 kazandı. Bu beş maçta Lorient dokuz gol atarken yedi gol yedi.

Toulouse ise son beş maçında bir galibiyet, bir beraberlik ve üç mağlubiyet yaşadı. Takımın son karşılaşması, 22 Ağustos'ta Ligue 1'de Lyon deplasmanında 0-2'lik yenilgiyle sonuçlandı. Ayrıca sezon öncesinde Hamburger SV'ye 1-2 kaybetti, ancak Al-Ain ve Real Sociedad karşısındaki galibiyetler performans gösterebildiğini ortaya koydu. Toulouse, bu beş maçta beş gol atıp altı gol yedi.

Lorient - Toulouse: Son karşılaşmalar

Bu kulüpler arasındaki son karşılaşma, 21 Mart 2026'da Ligue 1'de oynandı ve Toulouse sahasında 1-0 kazandı. Ondan önce taraflar, Kasım 2025'te Stade du Moustoir'da 1-1 berabere kaldı. İki ekip arasında Ligue 1'de oynanan son beş maçta Toulouse iki kez, Lorient iki kez kazandı ve bir maç da eşitlikle sona erdi; ikili rekabette denge dikkat çekiyor.

Lorient - Toulouse puan durumu

Güncel Ligue 1 tablosunda Lorient 10. sırada yer alırken Toulouse 16. basamakta bulunuyor.