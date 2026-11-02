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Lorient-Rennes maçına bilet nasıl alınır: Ligue 1 bilet fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

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Tickets
Lorient
Rennes
1. Lig

Lorient, Ligue 1'de Rennes ile karşılaşacak. İşte maçın biletlerini nasıl alabileceğiniz.

Lorient, 22 Kasım 2026 Pazar günü Rennes'i Lorient'taki Stade du Moustoir'da ağırlayacak.

24 Ocak 2026'daki son lig karşılaşmalarında Lorient, Roazhon Park'ta deplasmanda 2-0'lık net bir galibiyet elde etti. Lorient, bundan önce de Ağustos 2025'te Stade du Moustoir'da etkili bir performans sergileyerek Rennes'i 4-0 mağlup etmişti.

Lorient-Rennes maçının biletlerini nereden alabileceğiniz ve fiyatları da dahil olmak üzere bilmeniz gereken her şeyi GOAL sizin için anlatsın.

Lorient-Rennes Ligue 1 maçı ne zaman başlayacak?

Lorient-Rennes maçı, 22 Kasım 2026 Pazar günü Lorient'taki Stade du Moustoir'da başlayacak.

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1. Lig - Hafta 11
Stade du Moustoir

Lorient-Rennes Ligue 1 maçının biletleri nasıl alınır?

Yaklaşan Lorient-Rennes Ligue 1 maçı için bilet satın alma seçenekleri şöyle:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

  • Kulüplerin resmî bilet satış kanalları: Doğrudan satışlar, üyelere öncelikli satış dönemleri ve genel satış için hem FC Lorient'ın hem de Stade Rennais F.C.'nin resmî gişelerini ve internet sitelerini kontrol edebilirsiniz.

2. İkincil bilet satış platformları

  • İkincil bilet satış platformları: Kulüplerin resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenmişse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet satış platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan Ligue 1 maçları için bilet alıp satmasına imkân tanır.

Lorient-Rennes Ligue 1 maçının biletleri ne kadar?

Stade du Moustoir'da oynanacak FC Lorient-Stade Rennais Ligue 1 maçı için bilet fiyatları şöyle:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

  • Standart genel giriş: Kale arkası veya köşelerdeki standart oturma kategorilerinde fiyatlar yaklaşık 25 ila 35 avrodan başlıyor.
  • Saha kenarı ve orta tribün: Fiyatlar, tribün katına ve stadyumdaki bölüme bağlı olarak yaklaşık 45 ila 90 avro ve üzeri arasında değişiyor.

2. İkincil bilet satış platformları

Kulüplerin ilk satışındaki resmî biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet satış platformları, biletleri piyasa talebine göre fiyatlandırarak listeliyor:

  • Başlangıç seviyesi / üst tribün: Üst tribündeki veya daha az talep gören görüş açısına sahip yerlerde fiyatlar genellikle 55 ila 65 avrodan başlıyor.
  • VIP ve premium ağırlama paketleri: Maç günü yaklaştıkça biletlerin bulunabilirliğine bağlı olarak fiyatlar 150 ila 300 avro ve üzerine çıkıyor.

Lorient-Rennes Ligue 1 maçı: Bilmeniz gereken her şey

Lorient ve Rennes'in form durumu

Lorient, son beş Ligue 1 maçının üçünü kazanıp birinde berabere kaldı ve bir kez yenildi. Son maçında 18 Ekim'de Monaco'yu evinde 1-0 mağlup etti; 10 Ekim'de de Paris FC'yi 1-0 yendi. Lorient, bu beş maçta altı gol atıp beş gol yedi. Tek yenilgisini ise Eylül ayında Le Mans'a karşı 2-1'lik skorla aldı.

Rennes, tüm kulvarlardaki son beş maçının ikisini kazandı, üçünü kaybetti. Son maçında 18 Ekim'de Paris FC'ye Ligue 1'de 4-3 yenildi. Ondan önce ise Avrupa Ligi'nde OFI Crete'i 2-1, ligde Auxerre'i 4-1 mağlup etti. Eylül ayında Lyon karşısında alınan 4-0'lık yenilgi, bu serinin en kötü sonucu olmaya devam ediyor. Rennes, beş maçta dokuz gol atıp on gol yedi.

FCL

FCL - Form

TFC
B2-2
LEM
K2-1
PAR
K1-0
ASM
K1-0
SCO
B0-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
5/4
2,5 golün üzerindeki maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
2/5
REN

REN - Form

OFI
K2-1
PAR
K4-3
JUV
B2-2
STR
K3-0
NCE
K5-2
Atılan Gol (Yenilen Gol)
12/12
2,5 golün üzerindeki maçlar
5/5
Her iki takım da gol attı
4/5

Lorient-Rennes: Son karşılaşmalar

İki kulübün son karşılaşması 24 Ocak 2026'da oynandı. Rennes, Ligue 1'de Lorient'ı evinde 2-0 mağlup etti. Aralarındaki son beş maçta Lorient'ın üç, Rennes'in ise iki galibiyeti bulunuyor. Bu karşılaşmalarda iki takım toplam 13 gol attı. Lorient'ın bu serideki en farklı galibiyeti, Ağustos 2025'te evinde aldığı 4-0'lık sonuçtu.

Kafa Kafaya

LorientÇizimRennes
5
0
0
1. Lig
Rennes badge
Rennes
REN
0
Lorient badge
Lorient
FCL
2
MS
1. Lig
Lorient badge
Lorient
FCL
4
Rennes badge
Rennes
REN
0
MS
1. Lig
Rennes badge
Rennes
REN
1
Lorient badge
Lorient
FCL
2
MS
1. Lig
Lorient badge
Lorient
FCL
2
Rennes badge
Rennes
REN
1
MS
1. Lig
Lorient badge
Lorient
FCL
2
Rennes badge
Rennes
REN
1
MS
12Attığı Gol3
Maç 2.5 üstü golle bitti4/5
Her iki takım da gol attı3/5

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