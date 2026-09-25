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Lorient - Paris FC biletleri nasıl alınır: Ligue 1 fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

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Lorient
Paris FC
1. Lig

Lorient, Ligue 1'de Paris FC ile karşı karşıya geliyor. İşte biletlerinizi nasıl alabileceğiniz

Lorient, 10 Ekim 2026 Cumartesi günü Lorient'teki Stade du Moustoir'da Paris FC ile karşı karşıya gelecek.

FC Lorient ile Paris FC, tüm kulvarlarda 11 kez karşı karşıya geldi. İkili rekabette üstün taraf, Paris FC'nin 2 galibiyet ve 3 beraberliğine karşılık 6 galibiyeti bulunan Lorient oldu. İki takım arasındaki son resmi maç, 5 Nisan 2026'da Ligue 1'de oynandı ve Bamba Dieng ile Marshall Munetsi'nin golleri sonrası Stade du Moustoir'da 1-1 sona erdi.

GOAL, Lorient ile Paris FC arasındaki maçın biletlerini nasıl alabileceğiniz, nereden satın alabileceğiniz ve fiyatlarının ne kadar olduğu dahil bilmeniz gereken her şeyi sizler için derledi.

Lorient - Paris FC Ligue 1 maçı ne zaman başlayacak?

Lorient - Paris FC maçı, 10 Ekim 2026 Cumartesi günü Lorient'teki Stade du Moustoir'da başlayacak.

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1. Lig - Hafta 6
Stade du Moustoir

Lorient - Paris FC Ligue 1 biletleri nasıl alınır?

Stade du Moustoir'da oynanacak FC Lorient - Paris FC Ligue 1 maçı için bilet satın almak istiyorsanız, şu seçenekleri ve adımları takip edebilirsiniz:

1. Resmi kulüp kanalları

  • Biletleri normal satış fiyatı üzerinden doğrudan FC Lorient'in resmi çevrim içi bilet platformundan veya Stade du Moustoir gişesinden satın alabilirsiniz. Genel satış biletleri genellikle maç gününden 2 ila 4 hafta önce satışa çıkar.

2. İkincil bilet platformları ve toplayıcı siteler

Resmi ilk satış biletleri tükenirse, StubHub gibi ikincil bilet platformlarında yeniden satış yapan kişiler tarafından listelenen biletler bulunabilir, ancak fiyatlar normal satış fiyatının üzerinde olabilir.

Lorient - Paris FC Ligue 1 biletleri ne kadar?

Stade du Moustoir'da oynanacak FC Lorient - Paris FC Ligue 1 maçının bilet fiyatları, oturma konumuna ve satın alma noktanıza göre değişiklik gösterir:

1. Resmi gişe satışı (normal fiyat)

FC Lorient üzerinden doğrudan alınan standart ilk satış biletleri genellikle 15 € ile 60 € arasında değişir:

  • Kale arkası tribünleri (Virage): Kalelerin arkasındaki genel oturma alanları için 15 € - 25 €.
  • Yan tribün (Tribune Crédit Agricole): Sahayı yandan gören koltuklar için 30 € - 45 €.
  • Ana tribün (Tribune Jean Floc'h): Merkezi, görüş açısı yüksek koltuklar için 50 € - 60 €.
  • Gençlik ve indirimli biletler: Çocuklar (17 yaş ve altı) ile geçerli kimlik ibraz eden öğrenciler için 10 € - 20 €.

2. İkincil ve yeniden satış platformları

İlk satış biletleri tükenirse veya StubHub gibi ikincil bilet platformlarından maç gününe daha yakın bir tarihte alım yaparsanız, fiyatlar genel olarak daha yüksek olur:

  • Başlangıç / minimum fiyat: Standart koltuklar için yaklaşık 40 € - 42 €.
  • Ortalama yeniden satış fiyatı: Merkez veya yan görüşlü koltuklar için yaklaşık 65 € - 70 €.
  • Premium / Kategori 1 koltuklar: Gerçek zamanlı piyasa talebine bağlı olarak 90 € - 120 €+.

Lorient - Paris FC Ligue 1: Bilmeniz gereken her şey

Lorient - Paris FC form durumu

Lorient, bu sezon Ligue 1'de oynadığı üç maçta bir galibiyet, bir beraberlik ve bir yenilgi aldı. Son beş maça sezon öncesi iki hazırlık karşılaşması da dahil edildiğinde toplam tablo, bir galibiyet, bir beraberlik ve üç mağlubiyet oldu. Takımın son sonucu, 5 Eylül'de Lens deplasmanında aldığı 0-1'lik galibiyetti. Ondan önce ise Troyes'ya 1-2 mağlup oldu. Lorient, bu beş maçta altı gol attı ve yedi gol yedi.

Paris FC, Ligue 1'de oynadığı üç maçın ikisini kazandı ve birinden beraberlikle ayrıldı. Takımın son beş maçının genelinde ise bir yenilgi bulunuyor. Son sonuç, 6 Eylül'de Marsilya deplasmanında alınan etkileyici 2-3'lük galibiyetti. Bu sonucun öncesinde Nice karşısında sahasında 3-0 kazandı. Paris FC, bu beş maçta sekiz gol atıp yedi gol yedi. Buna, sezon başlamadan önce Mainz 05 karşısında alınan 4-0'lık hazırlık maçı yenilgisi de dahil.

FCL

FCL - Form

NCE
B0-0
TRO
K1-2
RCL
K0-1
TFC
B2-2
LEM
K2-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
5/6
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
3/5
PAR

PAR - Form

TRO
B0-0
NCE
K3-0
OM
K2-3
OL
B0-0
STR
K2-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
8/3
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
2/5

Lorient - Paris FC: Son karşılaşmalardaki tablo

Bu iki takım arasındaki son maç, 5 Nisan 2026'da Ligue 1'de Stade du Moustoir'da 1-1 sona erdi. Tüm kulvarlarda oynanan son beş karşılaşmada Lorient iki kez, Paris FC ise bir kez kazandı; iki maç da berabere bitti. Lorient, Şubat 2026'da Coupe de France eşleşmesini 2-0 kazandı. Paris FC ise Ekim 2025'te sahasında oynadığı Ligue 1 maçını 2-0 kazandı.

Kafa Kafaya

LorientÇizimParis FC
2
1
2
1. Lig
Lorient badge
Lorient
FCL
1
Paris FC badge
Paris FC
PAR
1
MS
Fransa Kupası
Lorient badge
Lorient
FCL
2
Paris FC badge
Paris FC
PAR
0
MS
1. Lig
Paris FC badge
Paris FC
PAR
2
Lorient badge
Lorient
FCL
0
MS
2. Lig
Paris FC badge
Paris FC
PAR
3
Lorient badge
Lorient
FCL
2
MS
2. Lig
Lorient badge
Lorient
FCL
2
Paris FC badge
Paris FC
PAR
0
MS
7Attığı Gol6
Maç 2.5 üstü golle bitti1/5
Her iki takım da gol attı2/5
#PKBKFA+/-PuanForm
1
AS MonacoAS MonacoASM
541083+513
K
B
K
K
K
2
LyonLyonOL
5320102+811
K
B
K
B
K
3
Paris FCParis FCPAR
532083+511
K
B
K
K
B
4
LilleLilleLIL
531184+410
K
K
K
B
K
5
RennesRennesREN
531189-110
K
K
K
K
B
6
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
522187+18
K
K
K
B
B
7
AngersAngersSCO
521265+17
K
B
K
K
K
8
StrasbourgStrasbourgSTR
5212101007
K
B
K
K
K
9
Le MansLe MansLEM
51319906
K
B
B
K
B
10
AuxerreAuxerreAJA
5203712-56
K
K
K
K
K
11
BrestBrestB29
512278-15
K
K
K
B
B
12
LorientLorientFCL
512256-15
K
B
K
K
B
13
ToulouseToulouseTFC
512279-25
K
B
K
B
K
14
NiceNiceNCE
512236-35
K
K
B
K
B
15
LensLensRCL
51139904
K
B
K
K
K
16
TroyesTroyesTRO
5113411-74
K
K
K
K
B
17
MarseilleMarseilleOM
510478-13
K
K
K
K
K
18
Le HavreLe HavreLEH
502347-32
K
B
K
B
K
Şampiyonlar Ligi
Şampiyonlar Ligi Eleme
Avrupa Ligi
Europa Conference League Qualification
Küme Düşme Play-off
Küme Düşme

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