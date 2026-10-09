Lorient, 18 Ekim 2026 Pazar günü Lorient'teki Stade du Moustoir'da Monaco'yu ağırlayacak.

Lorient, 2025-26 sezonunda AS Monaco'ya karşı iki lig maçını da kazanmasının ardından ikili rekabetteki güçlü serisini sürdürmeyi hedefleyecek. Bu iki takım arasındaki maçlar son sezonlarda maç başına 3 golün üzerinde ortalamayla tarihsel olarak bol gollü geçiyor.

GOAL, Lorient - Monaco maçına bilet almayla ilgili bilmeniz gereken her şeyi, biletleri nereden satın alabileceğiniz ve ne kadar tuttukları dahil olmak üzere sizin için derledi.

Lorient - Monaco Ligue 1 maçı ne zaman başlayacak?

1. Lig - Hafta 7 18 Eki 2026 - 11:15 Stade du Moustoir

Lorient - Monaco Ligue 1 bileti nasıl alınır?

Stade du Moustoir'daki Lorient - Monaco Ligue 1 maçı için bilet satın almak adına şu temel yolları izleyebilirsiniz:

Resmi kulüp üyelikleri / sezonluk kombine sahipleri: Kayıtlı FC Lorient üyeleri veya kombine sahipleri, biletler genel satışa çıkmadan önce çoğu zaman öncelikli ön satış pencerelerine erişim sağlar. Maça gidemeyen üyeler ayrıca koltuklarını kulübün resmi bilet devir platformunda listeleyebilir.

Resmi hospitality paketleri: Genel satış biletleri tükenirse, lounge erişimi, yiyecek ve premium koltukları içeren VIP veya hospitality paketleri doğrudan kulübün ticari satış ekibi üzerinden satın alınabilir.

Deplasman taraftarı tribünü: AS Monaco'yu destekliyorsanız, deplasman tribünü biletleri genellikle Lorient'in sitesi yerine doğrudan AS Monaco'nun resmi bilet satış portalı üzerinden satılır.

İkincil pazar yerleri: Biletler resmi kanallarda tükenmişse, StubHub gibi ikincil bilet platformları yeniden satış seçenekleri sunar.

Lorient - Monaco Ligue 1 biletleri ne kadar?

Stade du Moustoir'daki FC Lorient - AS Monaco Ligue 1 karşılaşması için bilet fiyatları, nereden satın aldığınıza ve koltuk konumuna göre değişir:

Resmi birincil biletler (doğrudan FC Lorient):

Standart birincil biletler genellikle 20 € ile 60 € arasında değişir. Kale arkası (Kuzey/Güney tribünleri): yaklaşık 20 € - 30 € Yan tribünler ve ana tribün (Merkez/Honneur): yaklaşık 35 € - 60 €+

İkincil pazar yerleri ve yeniden satış:

Birincil bilet satış pencereleri kapandığında, StubHub gibi ikincil bilet platformları taraftarlara maç günü giriş bileti alma konusunda ikinci bir fırsat sunar.

Başlangıç / giriş seviyesi fiyat: Standart kategori koltuklar için yaklaşık 38 € - 42 € .

Ortalama bilet maliyeti: Talep ve koltuk kategorisine bağlı olarak genellikle 75 € ile 85 € arasında değişir. VIP ve hospitality paketleri: Lounge erişimi, ikram ve merkezi koltuklar için fiyatlar bilet başına yaklaşık 150 € ile 500 €+ seviyesinden başlar.



Lorient - Monaco Ligue 1: Bilmeniz gereken her şey

Lorient - Monaco form durumu

Lorient, tüm kulvarlarda oynadığı son beş maçta bir galibiyet, iki beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. Son maçında Ligue 1'de Toulouse ile 2-2 berabere kalan ekip, eylül ayında daha önce deplasmanda Lens'i de 1-0 mağlup etti. Söz konusu beş maçta Lorient altı gol atarken yedi gol yedi; bu da savunma istikrarı konusunda zorlanan bir takıma işaret ediyor.

Monaco güçlü bir form grafiği yakaladı ve tüm kulvarlarda son beş maçının üçünü kazandı. Son sonucu Strasbourg deplasmanında alınan 1-1'lik beraberlikti, ancak onun öncesinde Paris Saint-Germain'i deplasmanda 2-1 yendi ve Marsilya'yı 2-0 mağlup etti. Monaco son beş maçında dokuz gol atarken dört gol yedi, tek yenilgisi ise Gornik Zabrze'ye karşı Konferans Ligi elemesinde geldi.

Lorient - Monaco: Son maçlar

Bu iki kulüp arasındaki son karşılaşma Ocak 2026'da oynandı; Monaco, Lorient'i ağırladığı maçta 3-1 kaybetti. Ondan önce Lorient, Eylül 2025'te sahasındaki ilk maçı 3-1 kazandı. İki takım arasında oynanan son beş maçta Lorient, Monaco'nun bir galibiyetine karşılık iki galibiyetle daha iyi tabloya sahip ve bu seride iki de beraberlik bulunuyor. Bu beş maçta toplam 16 gol atıldı.