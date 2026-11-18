Lorient, 13 Aralık 2026 Pazar günü Lorient'daki Stade du Moustoir'da Lille'i ağırlayacak.

İki takımın Mart 2026'daki son lig karşılaşması, Lorient'ın son dakikalarda bulduğu beraberlik golüyle çekişmeli bir mücadelenin ardından 1-1 sona erdi. FC Lorient ile Ligue 1'de oynadığı maçlarda tarihsel üstünlük LOSC Lille'de: Lille, iki takım arasındaki son 24 lig karşılaşmasının 14'ünü kazanırken Lorient 7 galibiyet aldı.

Lorient-Lille maçına nereden ve ne kadara bilet alabileceğiniz de dâhil olmak üzere bilmeniz gereken her şeyi GOAL sizin için derledi.

Lorient-Lille Ligue 1 maçı ne zaman başlayacak?

Lorient-Lille maçı, 13 Aralık 2026 Pazar günü Lorient'daki Stade du Moustoir'da başlayacak.

Lorient-Lille Ligue 1 maçına nasıl bilet alınır?

Lorient-Lille Ligue 1 maçı için bilet satın alabileceğiniz seçenekler ve yöntemler şöyle:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

FC Lorient resmî bilet satış noktası (Billetterie Officielle): Biletleri nominal fiyatından almanın en doğrudan ve en ucuz yolu, FC Lorient'ın resmî çevrim içi bilet satış platformunu kullanmak.

Biletleri nominal fiyatından almanın en doğrudan ve en ucuz yolu, FC Lorient'ın resmî çevrim içi bilet satış platformunu kullanmak. Deplasman taraftarlarına ayrılan biletler (LOSC Lille): Lille'i destekliyor ve deplasman taraftarları bölümünde oturmak istiyorsanız biletler, Lorient'ın genel satış platformu yerine doğrudan LOSC Lille'in resmî bilet satış kanalları veya tanınmış Lille taraftar grupları aracılığıyla dağıtılıyor.

2. İkinci el bilet platformları

İkinci el bilet platformları: Kulüplerin resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel satış biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikinci el bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satış kontenjanları tükendiğinde taraftarların yaklaşan Ligue 1 maçları için bilet alıp satmasına olanak tanır.

Lorient-Lille Ligue 1 maçının biletleri ne kadar?

Yaklaşan Lorient-Lille Ligue 1 maçı için tahmini bilet fiyatları şöyle:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Gençler ve indirimli biletler: 10-20 €.

10-20 €. Kale arkası tribünleri (Kuzey ve Güney Virage): 15-30 €.

15-30 €. Yan tribün (Tribune Crédit Agricole): 30-45 €.

30-45 €. Merkez ana tribün (Tribune Jean Floc'h / Honneur): 45-60 € ve üzeri.

45-60 € ve üzeri. Resmî VIP ve ağırlama paketleri: 150-500 € ve üzeri.

2. İkinci el bilet platformları

Kulüplerin ilk satış kanallarındaki resmî biletler tükenirse StubHub gibi ikinci el bilet platformları, biletleri piyasa talebine göre şu fiyatlardan satışa sunuyor:

Kategori 2 / En düşük fiyatlı ikinci el biletler: 38-48 €.

38-48 €. Standart / Ortalama ikinci el biletler: 60-85 €.

60-85 €. Kategori 1 / Premium ikinci el biletler: 90-130 € ve üzeri.

Lorient-Lille Ligue 1 maçı hakkında bilmeniz gerekenler

Lorient ve Lille'in son maçlardaki formu

Lorient, Ligue 1'deki son beş maçında üç galibiyet, bir beraberlik ve bir yenilgi aldı. Son maçında Le Havre deplasmanında 2-0 kazandı; bu süreçte Monaco'yu ve Paris FC'yi de 1-0 mağlup etti. Tek yenilgisini 2-0'lık skorla Brest karşısında yaşadı. Lorient, bu beş maçta dört gol atıp iki gol yedi. Bu istatistik, takımın son haftalardaki savunma sağlamlığını yansıtıyor.

Lille, tüm kulvarlardaki son beş maçında iki galibiyet, iki beraberlik ve bir yenilgi aldı. Son maçında Ligue 1'de Rennes'i 2-1 mağlup etti; daha önce de Lens'i 1-0 yendi. Tek yenilgisini Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a 4-2 kaybederek yaşadı. Lille, bu beş maçta altı gol atıp yedi gol yedi.

Lorient-Lille: Son karşılaşmalar

İki takım en son 8 Mart 2026'da karşılaştı. Lille'in sahasındaki Ligue 1 maçı 1-1 sona erdi. Bundan önce Lille, Ağustos 2025'te Stade du Moustoir'da 7-1 kazandı. Kayıtlara geçen son beş karşılaşmada Lille üç, Lorient bir galibiyet alırken bir maç berabere bitti. Bu maçlarda toplam 17 gol atıldı.