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Liverpool - Villarreal maçının biletleri nasıl alınır: Şampiyonlar Ligi fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

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Tickets
Liverpool
Villarreal
Şampiyonlar Ligi

Liverpool, Şampiyonlar Ligi'nde Villarreal ile karşı karşıya geliyor. İşte biletlerinizi nasıl alabileceğiniz.

Liverpool, 20 Ekim 2026 Salı günü Liverpool'daki Anfield'da Villarreal ile karşı karşıya gelecek.

Her iki kulübün de Avrupa arenasında zengin bir geçmişi bulunuyor; Liverpool'un altı Avrupa Kupası/Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu var ve Villarreal de 2021'de UEFA Avrupa Ligi kupasını kaldırmıştı. Bu maç, 2022 Şampiyonlar Ligi yarı finalindeki sert rekabetin rövanşı niteliğini taşıyor. Liverpool, İspanyol ekibinin ikinci maçtaki dramatik geri dönüş girişimini savuşturduktan sonra toplamda 5-2'lik skorla tur atlamıştı.

GOAL, Liverpool ile Villarreal arasındaki maçın biletlerini nasıl alabileceğiniz, nereden satın alabileceğiniz ve fiyatların ne kadar olduğu dahil bilmeniz gereken her şeyi sizler için derledi.

Liverpool - Villarreal Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman başlayacak?

Liverpool - Villarreal maçı, 20 Ekim 2026 Salı günü Liverpool'daki Anfield'da başlayacak.

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Şampiyonlar Ligi - Hafta 3
Anfield

Liverpool - Villarreal Şampiyonlar Ligi biletleri nasıl alınır?

20 Ekim 2026'da oynanması planlanan Anfield'daki Liverpool FC - Villarreal CF UEFA Şampiyonlar Ligi maçı için bilet satın almak istiyorsanız, birkaç temel seçeneğiniz bulunuyor:

1. Resmi kulüp kanalları (birincil pazar)

Resmi bilet satışı doğrudan maça katılan kulüpler tarafından yönetilir. Bu seçenekler biletleri resmi satış fiyatı üzerinden sunar ancak genellikle kulüp üyeliği veya önceden edinilmiş kredi gerektirir.

  • Liverpool FC Resmi Bilet Ofisi: Resmi LFC üyeliği, bilet kura çekilişlerine veya satış aşamalarına kayıt yaptırmak için genellikle gereklidir. Öncelik, kombine sahiplerine ve otomatik kupa programı kredilerine sahip üyelere verilir (önceki Şampiyonlar Ligi maçlarına katılıma göre). Kalan biletler, genel üye satışına çıkar.
  • Villarreal CF Deplasman Tribünü: Deplasman tribünü kontenjanı, kayıtlı kombine sahipleri ve kulüp üyeleri (Socios) için doğrudan Villarreal CF tarafından yönetilir.

Liverpool - Villarreal Şampiyonlar Ligi biletleri ne kadar?

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Liverpool - Villarreal maçının bilet fiyatları, kategoriye ve satın alma kanalına göre değişiklik gösteriyor:

1. Doğrudan resmi satışlar (resmi fiyat)

Biletler doğrudan Liverpool FC üzerinden satın alındığında (Üye Kuraları veya Resmi Bilet Değişim Platformu aracılığıyla), kulübün resmi standart kategori fiyatları uygulanır:

  • Yetişkin standart biletleri:45 € - 72 € (39 £ - 61 £)
  • İndirimli biletler ve genç yetişkinler:34 € - 54 € (29 £ - 46 £)
  • Junior (16 yaş altı):11 € (9 £)

3. İkincil bilet pazarları

Resmi biletlerin tükenmesi halinde, StubHub gibi ikincil bilet platformlarında fiyatlar, talebe ve koltuk konumuna bağlı olarak şu aralıklarda listeleniyor:

  • Başlangıç / en ucuz koltuklar (üst tribünler):105 € - 150 €
  • Ortalama yeniden satış koltukları (Main Stand / Kop):200 € - 350 €
  • Alt kat / premium merkez koltuklar:400 € - 600 €+

Liverpool - Villarreal Şampiyonlar Ligi: Bilmeniz gereken her şey

Liverpool - Villarreal form durumu

Liverpool, son beş maçında tüm kulvarlarda üç galibiyet, iki beraberlik ve hiç yenilgi almadı. Son maçında Carabao Cup'ta Tottenham Hotspur'u 3-1 mağlup eden ekip, bu süreçteki en dikkat çekici sonucunu ise Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid karşısında aldığı 2-1'lik galibiyetle elde etti. Premier League'de Ipswich Town deplasmanında 2-0 kazanan Liverpool, buna karşın Fulham ve Nottingham Forest beraberlikleriyle lig performansındaki istikrarsızlığı da gösterdi. Liverpool bu beş karşılaşmada sekiz gol atarken dört gol yedi.

Villarreal ise son beş resmi maçında bir galibiyet, hiç beraberlik ve dört mağlubiyet aldı. Tek olumlu sonucu, 17 Eylül'de Malaga deplasmanında aldığı 1-3'lük galibiyet oldu; bu sonuç Real Betis, Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund ve Deportivo de A Coruna yenilgilerini de içeren dört maçlık mağlubiyet serisini sona erdirdi. Perez'in ekibi bu beş maçta sekiz gol atmasına rağmen kalesinde 10 gol gördü ve özellikle savunma performansı dikkat çekici bir sorun olarak öne çıktı.

LIV

LIV - Form

IPS
K0-2
ATM
K2-1
FUL
B0-0
TOT
K3-1
BOU
K0-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
8/2
2,5 golün üzerindeki maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
2/5
VIL

VIL - Form

COR
K2-3
BVB
K3-2
BET
K1-2
MAL
K1-3
LEV
K3-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
11/10
2,5 golün üzerindeki maçlar
5/5
Her iki takım da gol attı
5/5

Liverpool - Villarreal: Son karşılaşmaların karnesi

Bu kulüpler arasındaki son karşılaşma, 2022 Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında oynandı ve Liverpool, El Madrigal'de Villarreal'i 2-3 yenerek tur atladı. Anfield'daki ilk maçta ise Liverpool 2-0 kazanmıştı. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve bir kulüp hazırlık maçını kapsayan kayıtlardaki son beş karşılaşmada Liverpool'un üç, Villarreal'in bir galibiyeti bulunuyor; bir maç da berabere sona erdi. Villarreal'in tek galibiyeti, Liverpool'un daha sonra çevirdiği eşleşmenin 2016 Avrupa Ligi yarı final ilk maçında sahasında aldığı 1-0'lık galibiyetti.

Kafa Kafaya

LiverpoolÇizimVillarreal
3
1
1
Şampiyonlar Ligi
Villarreal badge
Villarreal
VIL
2
Liverpool badge
Liverpool
LIV
3
MS
Şampiyonlar Ligi
Liverpool badge
Liverpool
LIV
2
Villarreal badge
Villarreal
VIL
0
MS
Ligi Europa
Liverpool badge
Liverpool
LIV
3
Villarreal badge
Villarreal
VIL
0
MS
Ligi Europa
Villarreal badge
Villarreal
VIL
1
Liverpool badge
Liverpool
LIV
0
MS
Club Friendlies
Villarreal badge
Villarreal
VIL
0
Liverpool badge
Liverpool
LIV
0
MS
8Attığı Gol3
Maç 2.5 üstü golle bitti2/5
Her iki takım da gol attı1/5
#PKBKFA+/-PuanForm
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
K
2
Bayern MünihBayern MünihFCB
110050+53
K
3
BarcelonaBarcelonaBAR
110051+43
K
4
M. UnitedM. UnitedMUN
110040+43
K
5
ComoComoCOM
110041+33
K
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
K
6
Sporting CPSporting CPSCP
110031+23
K
8
M.CityM.CityMCI
110020+23
K
9
LensLensRCL
110032+13
K
9
Real BetisReal BetisBET
110032+13
K
9
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
K
12
DortmundDortmundBVB
110032+13
K
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
K
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
K
15
ArsenalArsenalARS
110010+13
K
16
AEK AthensAEK AthensAEK
110010+13
K
17
RomaRomaROM
10101101
B
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
B
19
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
10101101
B
19
FenerbahçeFenerbahçeFB
10101101
B
21
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
K
22
Club BruggeClub BruggeCLB
100123-10
K
22
Slavia PragSlavia PragSLP
100123-10
K
22
LilleLilleLIL
100123-10
K
25
InterInterINT
100112-10
K
25
Atletico MadridAtletico MadridATM
100112-10
K
27
LASKLASKLAS
100101-10
K
27
SSC NapoliSSC NapoliNAP
100101-10
K
29
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
K
29
VikingVikingVIK
100113-20
K
31
FC PortoFC PortoPOR
100102-20
K
32
RB LeipzigRB LeipzigRBL
100114-30
K
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
K
34
Sabah FKSabah FKSAB
100104-40
K
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
K
36
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
100105-50
K
1/8 Turuna Yükselme

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