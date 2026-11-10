Liverpool, Sunderland'ı 2 Desember 2026 Çarşamba günü Liverpool'daki Anfield'da ağırlayacak.

Premier League'deki son karşılaşmalar, Liverpool'un rakibine karşı tarihsel üstünlüğünü yansıtıyor. Liverpool, iki takım arasındaki son resmî maçta Şubat 2026'da Stadium of Light'ta Sunderland'ı 1–0 yendi. Aralık 2025'te Anfield'da oynanan önceki maç ise çekişmeli bir mücadelenin ardından 1–1 berabere bitti.

GOAL, Liverpool-Sunderland maçı için biletleri nereden satın alabileceğiniz ve fiyatları dâhil olmak üzere bilmeniz gereken her şeyi sizin için derledi.

Liverpool-Sunderland Premier League maçı ne zaman başlayacak?

Liverpool-Sunderland maçı, 2 Desember 2026 Çarşamba günü Liverpool'daki Anfield'da başlayacak.

Premier Lig - Hafta 13 2 Ara 2026 - 14:30 Anfield

Liverpool-Sunderland Premier League maçı için bilet nasıl alınır?

Yaklaşan Liverpool-Sunderland Premier League maçı için bilet satın almak üzere şu seçenekleri değerlendirebilirsiniz:

1. Kulübün resmî kanalları

Kulübün resmî bilet satışı: Gerekli geçmiş satın alma kaydına veya kredilere sahip üyeler, kulübün resmî internet sitesi üzerinden doğrudan resmî bilet satışlarına, kura çekilişlerine ve ek satış aşamalarına katılabilir.

2. İkincil bilet pazarları

İkincil bilet platformları: Kulübün resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan Premier League maçları için bilet alıp satmasına olanak tanır.

Liverpool-Sunderland Premier League maçı biletleri ne kadar?

Yaklaşan Liverpool-Sunderland Premier League maçının bilet fiyatlarına ilişkin ayrıntılar şöyle:

1. Kulübün resmî kanalları

Genel giriş: Biletlerin satış fiyatları genellikle yaklaşık 9 ila 60 sterlin arasında değişiyor.

Biletlerin satış fiyatları genellikle yaklaşık arasında değişiyor. Resmî ağırlama paketleri: Genellikle yaklaşık 150 ila 300 sterlin ve üzeri fiyatlardan başlıyor.

2. İkincil bilet pazarları

Kulübün ilk satışında resmî biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet platformları, biletleri piyasa talebine göre satışa sunuyor:

Yeniden satış fiyatları: Üst tribünlerdeki veya görüşü kısıtlı koltuklar için genellikle yaklaşık 80 ila 150 sterlinden başlıyor. Talebin yüksek olduğu veya merkezî konumdaki koltuklarda ise bilet başına 200 ila 500 sterlin ve üzerine kolayca çıkabiliyor.

Liverpool-Sunderland Premier League maçı: Bilmeniz gereken her şey

Liverpool ve Sunderland'ın form durumu

Liverpool, tüm kulvarlarda oynadığı son beş maçın dördünü kazandı; tek yenilgisini Manchester City karşısında (0-3) aldı. Son maçında Premier League'de Brighton'ı evinde 2-0 yenen Liverpool, Villarreal (4-3) ve Brentford (deplasmanda 1-2) karşısında da galibiyet elde etti. Liverpool, bu beş maçta 16 gol atıp dokuz gol yedi.

Sunderland, son beş maçında bir galibiyet, iki beraberlik ve iki yenilgi aldı. Son maçında Premier League'de Leeds United ile evinde 0-0 berabere kaldı. Bu maçtan önce de Avrupa Ligi'nde Lech Poznan ile 1-1 berabere kalmıştı. Sunderland, beş maçlık bu süreçte dört gol atıp beş gol yedi; tek galibiyetini ise Avrupa kupalarında Torreense deplasmanında aldı.

Liverpool-Sunderland: Son karşılaşmalar

İki takım son olarak Temmuz 2026'da sezon öncesi hazırlık maçında karşılaştı ve Liverpool sahadan 4-2 galip ayrıldı. Resmî maçlarda Liverpool, Şubat 2026'da Premier League'de Sunderland deplasmanında 1-0 kazandı. Aralık 2025'te Anfield'da oynanan karşılaşma ise 1-1 sona erdi. Son maçların sonuçları Liverpool'un bu eşleşmedeki üstünlüğünü yansıtıyor: Liverpool, son beş karşılaşmanın üçünü kazandı; Sunderland ise son resmî karşılaşmalarında rakibini yenemedi.