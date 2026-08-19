Andoni Iraola, 29 Ağustos Cumartesi günü Liverpool’un başında Anfield’daki ilk resmi iç saha maçına çıktığında sıcak bir karşılama görecek. Siz de bugün biletinizi alarak bu ana tanıklık edebilir ve Liverpool’un Nottingham Forest karşısında nasıl bir performans sergileyeceğini yerinde izleyebilirsiniz.

Geçen sezon beşinci sırada bitirip Şampiyonlar Ligi bileti almasına rağmen, Liverpool için beklentilerin altında kalan bir performans söz konusuydu ve bu da Arne Slot’un görevine mal oldu. Yerine gelen Iraola ise güney sahili ekibi Bournemouth’ta geçirdiği üç sezonda harikalar yarattı ve takımı geçen kampanyada dikkat çekici şekilde 6. sıraya ve Avrupa’ya taşıdı.

Ancak Nottingham Forest, Anfield’a yaptığı son ziyaretleri güzel hatırlayacaktır. Tricky Trees, buradaki son iki maçını kazandı ve böylece 1963’ten bu yana ilk kez bu ikonik statta üst üste galibiyet aldı.

GOAL, Liverpool - Nottingham Forest maçı için bilet almayla ilgili bilmeniz gereken her şeyi, biletlerin nereden alınabileceği ve ne kadar tuttuğu dahil olmak üzere sizler için derledi.

Liverpool - Nottingham Forest Premier League maçı ne zaman?

Liverpool - Nottingham Forest maçının başlangıç saati, 29 Ağustos Cumartesi günü BST ile 12.30 olarak planlandı. Karşılaşma, Liverpool’daki Anfield’da oynanacak.

Premier Lig - Hafta 2 29 Ağu 2026 - 07:30 Anfield

Liverpool - Nottingham Forest Premier League biletleri nasıl alınır?

Premier League maçları için, tek maçlık biletlerden kombine bilet ve ağırlama paketlerine kadar birden fazla bilet seçeneği bulunur. Bunlar her kulübün resmi bilet portalı veya yetkili seyahat ortakları üzerinden yönetilir.

Dünya genelindeki yoğun talep, karaborsa karşıtı mevzuat ve yüzde 100 dijital turnikeler nedeniyle Premier League kulüpleri biletleri şu süreç üzerinden dağıtır:

Kombine bilet sahipleri ve debenture sahipleri: Mevcut kombine bilet sahipleri koltuklarını korur ya da kullanmayacakları maç biletlerini kulübe iade eder.

Ücretli resmi kulüp üyeleri (çekiliş sistemi): Geleneksel ilk gelen alır esasına dayalı çevrim içi sıraların yerini, ücretli kulüp üyeleri için rastgele çekiliş sistemi aldı (örneğin Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Üyeler, kura çekilişine katılmak için maçtan haftalar önce belirlenen zaman aralığında kayıt yaptırır.

Resmi bilet değişim platformları (yeniden satış): Bir maç tükenirse, çekilişte bilet alamayan üyeler kulübün resmi Ticket Exchange platformu üzerinden iade edilen biletleri liste fiyatından satın alabilir.

Genel satış: Üye olmayan genel kamuya açık satışlar, Premier League maçları için neredeyse hiç yoktur.

Son dakika bileti arayan taraftarlar, StubHub gibi ikincil platformlardan da bilet satın alabilir.

Liverpool - Nottingham Forest Premier League biletleri ne kadar?

2026/27 sezonunda bir Premier League biletinin maliyeti, ev sahibi kulübe, koltuğun konumuna ve maç kategorisine bağlı olarak büyük farklılık gösterir:

Yaş ve indirim kategorileri: Kulüplerin çoğu, Yetişkin, Genç (genellikle 18 yaş altı veya 21 yaş altı), Öğrenci ve Yaşlı kategorilerinde kademeli fiyatlandırma sunar. Ancak indirim oranları ve yaş aralıkları takımdan takıma değişir.

Maç kategorizasyonu: Kulüpler maçları kademelere ayırır (örneğin Kategori A, B veya C). İlk altıdaki rakiplere ya da derbi rakiplerine karşı oynanan öne çıkan maçlar, en yüksek liste fiyatlarını taşıyan Kategori A’ya girer.

Koltuk konumu: Orta uzun tribün ve alt kat koltuklar premium fiyatlandırmaya sahipken, kalelerin arkasındaki üst kat koltuklar daha bütçe dostu seçenekler sunar.

Resmi üyelik gerekliliği: Ev sahibi takım biletlerini liste fiyatından satın alabilmek için, Premier League kulüplerinin neredeyse tamamı her seyircinin çekilişlere veya yeniden satış platformlarına katılabilmesi adına aktif ve ücretli bir Resmi Kulüp Üyeliğine sahip olmasını şart koşar.

Deplasman bileti fiyatlandırması ve bulunabilirlik

Premier League, deplasman biletleri için zorunlu £30 tavan fiyat uygulamasını 2026/27 sezonu boyunca resmen uzattı ve bunun en az 2027/28’e kadar da geçerli olacağını doğruladı.

Deplasman biletleri £30 ile sınırlandırılmış olsa da, bunlar dünya sporundaki alınması en zor biletler arasında yer alır. Deplasman kontenjanları son derece sınırlıdır ve genellikle yalnızca en yüksek sadakat puanına sahip üst düzey kombine bilet sahiplerine satılır; genel satışa veya temel üyelik çekilişlerine neredeyse hiç düşmez.

Form durumu

Son karşılaşmalardaki rekabet geçmişi

Takım haberleri ve kadrolar