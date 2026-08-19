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Liverpool - Nottingham Forest maçının biletleri nasıl alınır: 2026/27 Premier League fiyatları, fikstür bilgileri, başlama saati ve daha fazlası

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Tickets
Premier Lig
Liverpool
Nottingham Forest

Liverpool'ın sezondaki ilk iç saha maçında Anfield'da yerinizi alabilirsiniz

Andoni Iraola, 29 Ağustos Cumartesi günü Liverpool’un başında Anfield’daki ilk resmi iç saha maçına çıktığında sıcak bir karşılama görecek. Siz de bugün biletinizi alarak bu ana tanıklık edebilir ve Liverpool’un Nottingham Forest karşısında nasıl bir performans sergileyeceğini yerinde izleyebilirsiniz.

Geçen sezon beşinci sırada bitirip Şampiyonlar Ligi bileti almasına rağmen, Liverpool için beklentilerin altında kalan bir performans söz konusuydu ve bu da Arne Slot’un görevine mal oldu. Yerine gelen Iraola ise güney sahili ekibi Bournemouth’ta geçirdiği üç sezonda harikalar yarattı ve takımı geçen kampanyada dikkat çekici şekilde 6. sıraya ve Avrupa’ya taşıdı.

Ancak Nottingham Forest, Anfield’a yaptığı son ziyaretleri güzel hatırlayacaktır. Tricky Trees, buradaki son iki maçını kazandı ve böylece 1963’ten bu yana ilk kez bu ikonik statta üst üste galibiyet aldı.

GOAL, Liverpool - Nottingham Forest maçı için bilet almayla ilgili bilmeniz gereken her şeyi, biletlerin nereden alınabileceği ve ne kadar tuttuğu dahil olmak üzere sizler için derledi.

Liverpool - Nottingham Forest Premier League maçı ne zaman?

Liverpool - Nottingham Forest maçının başlangıç saati, 29 Ağustos Cumartesi günü BST ile 12.30 olarak planlandı. Karşılaşma, Liverpool’daki Anfield’da oynanacak.

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Premier Lig - Hafta 2
Anfield

Liverpool - Nottingham Forest Premier League biletleri nasıl alınır?

Premier League maçları için, tek maçlık biletlerden kombine bilet ve ağırlama paketlerine kadar birden fazla bilet seçeneği bulunur. Bunlar her kulübün resmi bilet portalı veya yetkili seyahat ortakları üzerinden yönetilir.

Dünya genelindeki yoğun talep, karaborsa karşıtı mevzuat ve yüzde 100 dijital turnikeler nedeniyle Premier League kulüpleri biletleri şu süreç üzerinden dağıtır:

  • Kombine bilet sahipleri ve debenture sahipleri: Mevcut kombine bilet sahipleri koltuklarını korur ya da kullanmayacakları maç biletlerini kulübe iade eder.
  • Ücretli resmi kulüp üyeleri (çekiliş sistemi): Geleneksel ilk gelen alır esasına dayalı çevrim içi sıraların yerini, ücretli kulüp üyeleri için rastgele çekiliş sistemi aldı (örneğin Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Üyeler, kura çekilişine katılmak için maçtan haftalar önce belirlenen zaman aralığında kayıt yaptırır.
  • Resmi bilet değişim platformları (yeniden satış): Bir maç tükenirse, çekilişte bilet alamayan üyeler kulübün resmi Ticket Exchange platformu üzerinden iade edilen biletleri liste fiyatından satın alabilir.
  • Genel satış: Üye olmayan genel kamuya açık satışlar, Premier League maçları için neredeyse hiç yoktur.

Son dakika bileti arayan taraftarlar, StubHub gibi ikincil platformlardan da bilet satın alabilir.

Liverpool - Nottingham Forest Premier League biletleri ne kadar?

2026/27 sezonunda bir Premier League biletinin maliyeti, ev sahibi kulübe, koltuğun konumuna ve maç kategorisine bağlı olarak büyük farklılık gösterir:

  • Yaş ve indirim kategorileri: Kulüplerin çoğu, Yetişkin, Genç (genellikle 18 yaş altı veya 21 yaş altı), Öğrenci ve Yaşlı kategorilerinde kademeli fiyatlandırma sunar. Ancak indirim oranları ve yaş aralıkları takımdan takıma değişir.
  • Maç kategorizasyonu: Kulüpler maçları kademelere ayırır (örneğin Kategori A, B veya C). İlk altıdaki rakiplere ya da derbi rakiplerine karşı oynanan öne çıkan maçlar, en yüksek liste fiyatlarını taşıyan Kategori A’ya girer.
  • Koltuk konumu: Orta uzun tribün ve alt kat koltuklar premium fiyatlandırmaya sahipken, kalelerin arkasındaki üst kat koltuklar daha bütçe dostu seçenekler sunar.
  • Resmi üyelik gerekliliği: Ev sahibi takım biletlerini liste fiyatından satın alabilmek için, Premier League kulüplerinin neredeyse tamamı her seyircinin çekilişlere veya yeniden satış platformlarına katılabilmesi adına aktif ve ücretli bir Resmi Kulüp Üyeliğine sahip olmasını şart koşar.

Deplasman bileti fiyatlandırması ve bulunabilirlik

Premier League, deplasman biletleri için zorunlu £30 tavan fiyat uygulamasını 2026/27 sezonu boyunca resmen uzattı ve bunun en az 2027/28’e kadar da geçerli olacağını doğruladı.

Deplasman biletleri £30 ile sınırlandırılmış olsa da, bunlar dünya sporundaki alınması en zor biletler arasında yer alır. Deplasman kontenjanları son derece sınırlıdır ve genellikle yalnızca en yüksek sadakat puanına sahip üst düzey kombine bilet sahiplerine satılır; genel satışa veya temel üyelik çekilişlerine neredeyse hiç düşmez.

Form durumu

LIV

LIV - Form

LEE
K2-4
ASM
K2-3
COM
B0-0
COM
K2-0
NEW
B2-2
Atılan Gol (Yenilen Gol)
8/9
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
3/5
NFO

NFO - Form

BAR
K0-1
B04
K2-1
B29
K2-0
LEE
K0-1
LEE
K0-2
Atılan Gol (Yenilen Gol)
4/5
2,5 golün üzerindeki maçlar
1/5
Her iki takım da gol attı
1/5

Son karşılaşmalardaki rekabet geçmişi

Kafa Kafaya

LiverpoolÇizimNottingham Forest
2
1
2
Premier Lig
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
0
Liverpool badge
Liverpool
LIV
1
MS
Premier Lig
Liverpool badge
Liverpool
LIV
0
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
3
MS
Premier Lig
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
1
Liverpool badge
Liverpool
LIV
1
MS
Premier Lig
Liverpool badge
Liverpool
LIV
0
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
1
MS
Premier Lig
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
0
Liverpool badge
Liverpool
LIV
1
MS
3Attığı Gol5
Maç 2.5 üstü golle bitti1/5
Her iki takım da gol attı1/5

Takım haberleri ve kadrolar

Liverpool vs Nottingham Forest kadroları

4-2-3-1
Liverpool crest
Liverpool
LIV
Diziliş
Nottingham Forest crest
Nottingham Forest
NFO
3-4-2-1
A. BeckerA. BeckerJ. JacquetJ. JacquetJ. FrimpongJ. FrimpongM. KerkezM. KerkezV. van DijkV. van DijkD. SzoboszlaiD. SzoboszlaiC. GakpoC. GakpoA. Mac AllisterA. Mac AllisterF. WirtzF. WirtzV. MunozV. MunozA. IsakA. IsakM. SelsM. SelsMurilloMurilloN. MilenkovicN. MilenkovicJ. CunhaJ. CunhaM. Gibbs-WhiteM. Gibbs-WhiteN. WilliamsN. WilliamsO. AinaO. AinaJ. McAteeJ. McAteeX. SchlagerX. SchlagerD. NdoyeD. NdoyeI. JesusI. Jesus
Nottingham Forest crest
Nottingham Forest
NFO
4-2-3-1
Liverpool

İlk 11

Nottingham Forest

Yedekler

Teknik direktör

  • A. Iraola
  • O. Glasner
Liverpool

Sakatlıklar ve Cezalar

Nottingham Forest

Puan durumu

#PKBKFA+/-PuanForm
1
M.CityM.CityMCI
5500135+815
K
K
K
K
K
2
ArsenalArsenalARS
540184+412
K
K
K
K
K
3
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
5311165+1110
K
K
B
K
K
4
BrentfordBrentfordBRE
5230104+69
K
B
B
B
K
5
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
523073+49
B
K
B
B
K
6
LiverpoolLiverpoolLIV
523074+39
K
B
K
B
B
7
EvertonEvertonEVE
523063+39
K
B
B
B
K
8
Hull CityHull CityHUL
522164+28
K
B
B
K
K
9
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
52219908
K
K
B
K
B
10
ChelseaChelseaCHE
52121012-27
K
B
K
K
K
11
Ipswich TownIpswich TownIPS
5203711-46
K
K
K
K
K
12
M. UnitedM. UnitedMUN
51228805
B
K
B
K
K
13
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
512245-15
K
K
B
B
K
14
SunderlandSunderlandSUN
5113610-44
K
K
B
K
K
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
5113611-54
B
K
K
K
K
16
Aston VillaAston VillaAVL
511349-54
K
K
B
K
K
17
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
503268-23
K
B
B
B
K
18
Coventry CityCoventry CityCOV
5104110-93
K
K
K
K
K
19
FulhamFulhamFUL
502358-32
B
B
K
K
K
20
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
502328-62
K
B
B
K
K
Şampiyonlar Ligi
Avrupa Ligi
Küme Düşme

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