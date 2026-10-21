Liverpool, 22 Kasım 2026 Pazar günü Manchester United'ı Liverpool'daki Anfield'da ağırlayacak.

İki takımın Mayıs 2026'daki son karşılaşmasında Manchester United, Old Trafford'da Liverpool'u heyecan dolu bir maçta 3-2 mağlup etti.

Bu maçtan önce Liverpool, 2024-25 sezonunun başlarında Old Trafford'da 3-0'lık net bir galibiyet almıştı. Bu sonuçlar, iki takım arasındaki maçların ne kadar çekişmeli ve öngörülemez olduğunu gösteriyor.

Liverpool-Manchester United Premier League maçı ne zaman başlayacak?

Liverpool ile Manchester United, 22 Kasım 2026 Pazar günü Liverpool'daki Anfield'da karşılaşacak.

Premier Lig - Hafta 11 22 Kas 2026 - 11:30 Anfield

Liverpool-Manchester United Premier League maçı için bilet nasıl alınır?

Anfield'da oynanacak Liverpool-Manchester United Premier League maçı için bilet alabileceğiniz başlıca seçenekler şunlar:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Kulüplerin resmî bilet satış kanalları: Hem Liverpool FC hem de Manchester United, ev sahibi ve deplasman taraftarları için resmî bilet kategorileri ve kura sistemleri uyguluyor. Yeterli sadakat puanı bulunan üyeler veya kulüplerin bilet kuralarında hak kazananlar, biletleri kulüplerin resmî satış kanallarından doğrudan nominal fiyatıyla satın alabiliyor.

2. İkincil bilet pazarları

İkincil bilet platformları: Kulüplerin resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet platformlarında bulunabiliyor. Bu platformlar, ilk satıştaki bilet kontenjanları tükendiğinde taraftarların yaklaşan Premier League maçları için bilet alıp satmasına olanak tanıyor.

Liverpool-Manchester United Premier League maçının biletleri ne kadar?

Anfield'daki Liverpool-Manchester United maçının biletlerine ilişkin genel fiyat bilgileri şöyle:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Standart maç biletleri: Genel giriş biletleri, tribüne ve stadyumdaki bölüme bağlı olarak genellikle yaklaşık 35 sterlin ile 60 sterlin arasında değişiyor.

İndirimli çocuk, genç ve yaşlı biletleri: Şartları karşılayan çocuklar, genç yetişkinler ve yaşlı taraftarlar için kulüplerin resmî kanallarında indirimli biletler sunuluyor. Bu biletler, standart yetişkin biletlerinin nominal fiyatına göre genellikle %50 veya daha fazla indirim sağlıyor.

Ağırlama paketleri: Resmî ağırlama ve VIP paketlerinin başlangıç fiyatları çok daha yüksek. Fiyatlar, pakete dâhil olan salon, yemek seçenekleri ve maç günü hizmetlerine bağlı olarak kişi başı genellikle 300 sterlin ile 1.000 sterlinin çok üzeri arasında değişiyor.

2. İkincil bilet pazarları

Kulüplerin ilk satışlarında resmî biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet platformları, biletleri piyasa talebine göre satışa sunuyor:

Genel giriş biletlerinin yeniden satışı: Standart koltukların fiyatları genellikle 150 ila 250 sterlin civarından başlıyor ve iyi görüş açısına sahip yerlerde 500 sterlini aşabiliyor .

Premium koltukların yeniden satışı: Üst tribünlerdeki veya saha kenarında daha iyi konumlanmış koltukların fiyatları, maç tarihinin yakınlığına ve genel piyasa talebine bağlı olarak çoğu zaman 400 ila 800 sterlinin üzerine çıkabiliyor.

Liverpool-Manchester United Premier League maçı: Bilmeniz gereken her şey

Liverpool ve Manchester United'ın form durumu

Liverpool, tüm kulvarlarda oynadığı son beş maçta dört galibiyet ve bir mağlubiyet aldı. Son maçında Premier League'de Brentford'u 1-2 mağlup eden Liverpool, bu süreçte Şampiyonlar Ligi'nde LASK'a da altı gol attı. Tek olumsuz sonuç, Manchester City karşısında sahasında aldığı 0-3'lük mağlubiyetti. Liverpool bu beş maçta yedi gol atıp altı gol yedi; böylece hem hücumdaki tehdidini hem de savunmada zaman zaman yaşadığı sorunları gösterdi.

Manchester United'ın son beş maçlık tablosu ise farklı: Bir beraberlik, iki beraberlik ve iki mağlubiyet; galibiyet yok. Son maçında Leeds United ile 1-1 berabere kalan United, bu süreçte Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid'e de 2-0 yenildi. United bu beş maçta beş gol atıp sekiz gol yedi. Bu tablo, Carrick'in gidermeye çalıştığı istikrarsızlığı yansıtıyor.

Liverpool-Manchester United: Son karşılaşmalar

İki kulüp arasındaki son maçlar oldukça çekişmeli geçti. Manchester United, Mayıs 2026'da Old Trafford'da oynanan son karşılaşmayı 3-2 kazandı; ancak Liverpool, Ekim 2025'te Anfield'da 1-2'lik galibiyet elde etti. İki takım arasında kaydedilen son beş maçta sonuçlar birbirine yakın olsa da toplamda United önde. Son karşılaşmalarda bol gol atılırken iki takım da diğerine karşı uzun süreli bir üstünlük kuramadı.