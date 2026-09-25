Liverpool - Manchester City biletleri nasıl alınır: Premier League fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

Liverpool ile Manchester City, 11 Ekim 2026 Pazar günü Liverpool'daki Anfield'da karşı karşıya gelecek.

İki takımın son resmi karşılaşmasında, 4 Nisan 2026'da Manchester City, FA Cup çeyrek finallerinde Liverpool'u sahasında 4-0'lık net bir skorla mağlup etti. Tüm kulvarlarda oynanan son beş maçlarına bakıldığında, Manchester City üç galibiyetle üstünlüğü elinde tutarken Liverpool'un tek galibiyeti bulunuyor; bir maç da berabere bitti.

Biletlerin nereden alınabileceği ve ne kadar olduğu da dahil olmak üzere, Liverpool - Manchester City maçı için bilet almayla ilgili bilmeniz gereken her şeyi GOAL sizin için derledi.

Liverpool - Manchester City Premier League maçı ne zaman başlayacak?

Liverpool - Manchester City maçı Liverpool'daki Anfield'da oynanacak. Resmi başlama saati detayları karşılaşma tarihine yakın bir zamanda netleşecek.

Premier Lig - Hafta 6 11 Eki 2026 - 11:30 Anfield

Liverpool - Manchester City Premier League biletleri nasıl alınır?

Anfield'da oynanacak Liverpool - Manchester City gibi yüksek profilli bir Premier League maçı için bilet almak, son derece yüksek talep ve genel satıştaki sınırlı kontenjan nedeniyle hazırlık gerektirir.

Resmi kulüp kanalları (öncelikli ve liste fiyatı)

Resmi LFC üyeliği: Resmi kanallar üzerinden bilet almaya çalışmadan önce, resmi bir Liverpool FC üyeliği satın almanız gerekir (All Red Full, Light veya Junior gibi).

Yılda iki kez yapılan ana bilet satışları: Genel satışa çıkan biletlerin büyük bölümü her sezon iki ana satış döneminde satılır. Temmuz satışı sezonun ilk yarısındaki maçları kapsarken, kasım satışı ikinci yarı fikstürlerini kapsar. Manchester City maçı A Kategori bir karşılaşma olduğu için, uygunluk durumu çoğu zaman kura sistemi ya da daha önce iç sahada izlenen maçlara dair asgari kredi geçmişine bağlı olur.

Ek üye satışları ve Bilet Değişim Platformu: Satılmayan ya da kombine sahipleri tarafından iade edilen koltuklar LFC Ticket Exchange üzerinden satışa sunulur. Üyeler maç bazlı satışlara kayıt olabilir; bu satışlar genellikle karşılaşmadan iki hafta önce açılır ve fiili satış da yaklaşık olarak başlama vuruşundan bir hafta önce gerçekleşir.

Garantili giriş seçenekleri

Resmi LFC maç günü hospitality paketleri: Eğer bilet satın alma geçmişiniz yoksa ya da üye kuralarında başarılı olamazsanız, kulüp üzerinden doğrudan liste fiyatıyla garantili koltuk satın almanın tek yolu hospitality paketleridir. Bu paketler; premium koltuklar, maç günü yiyecek ve içecekleri ile Anfield lounge alanlarına erişim gibi ayrıcalıklar içerir.

Yetkili seyahat ve konaklama ortakları: Resmi seyahat ortakları, otelde Liverpool konaklamasıyla birlikte resmi maç biletini de içeren paket seçenekleri sunar (SportsBreaks gibi).

Liverpool - Manchester City Premier League biletleri ne kadar?

Liverpool - Manchester City bilet fiyatları, satın alma kanalına bağlı olarak önemli ölçüde değişir:

Resmi genel satış (liste fiyatı): Liverpool FC'nin resmi kura/üyelik satışları üzerinden doğrudan satılan standart yetişkin biletleri, Anfield'daki koltuk konumu ve tribüne göre (örneğin Kop, Main Stand, Sir Kenny Dalglish Stand veya Anfield Road Stand) genellikle £30 ile £60 arasında değişir.

Resmi maç günü hospitality: Liverpool FC tarafından doğrudan satılan premium hospitality paketleri, lounge seviyesi, yiyecek/içecek kapsamı ve koltuk konumuna bağlı olarak kişi başı genellikle yaklaşık £250 ile £500+ seviyesinden başlar.

Liverpool - Manchester City Premier League: Bilmeniz gereken her şey

Liverpool - Manchester City form durumu

Liverpool, son beş maçında bir galibiyet, iki beraberlik ve iki hazırlık maçı aldı; üç Premier League karşılaşmasındaki resmi performansı ise 1G 2B olarak kayda geçti. Son sonuçları 4 Eylül'de Ipswich Town deplasmanında alınan 2-0'lık galibiyetti. Daha önce ise sezon içinde Nottingham Forest ve Newcastle United ile 2-2 berabere kaldılar. Liverpool, bu üç resmi maçta altı gol atıp dört gol yedi; üst üste gelen beraberliklerde kaybedilen dört puan, bu büyüklükteki bir maç öncesinde dikkat çekiyor.

Manchester City, Premier League'de üçte üç yapmış olarak ve beş maçta ortaya koyduğu güçlü genel performansla geliyor: üç galibiyet, bir yenilgi ve bir hazırlık maçı galibiyeti. Son maçlarında 5 Eylül'de lige yeni yükselen Coventry City'yi 1-0 mağlup ettiler; belirleyici olan gol Haaland'ın kafa vuruşundan geldi. City, 28 Ağustos'ta Crystal Palace'ı 4-1 yendi ve ondan önce AFC Bournemouth'u 2-1 geçti. Bu dönemdeki tek yenilgileri 16 Ağustos'ta Community Shield'da Arsenal karşısında aldıkları 3-0'lık mağlubiyetti. City, dört resmi maçta dokuz gol atıp dört gol yedi.

Liverpool - Manchester City: Son maçların karşılıklı performansı

Bu iki kulüp arasındaki son karşılaşma 4 Nisan 2026'da FA Cup'ta oynandı ve Manchester City sahasında 4-0 kazandı. Ondan önce Liverpool, 8 Şubat 2026'da Premier League'de Anfield'da 1-2 galip geldi. Son beş karşılaşmada City, Liverpool'un bir galibiyetine karşılık üç galibiyetle üstün durumda. Verilerde City adına kaydedilen bir başka galibiyet de bulunuyor; Kasım 2025'te sahasında 3-0 kazandığı maçın yanı sıra Aralık 2024'te Anfield'da alınan 2-0'lık yenilgi de bu veri setinde yer alıyor.

Liverpool - Manchester City puan durumu

Premier League puan tablosunda bu maç öncesinde Manchester City birinci, Liverpool ise altıncı sırada yer alıyor.