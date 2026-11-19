Liverpool, 12 Aralık 2026 Cumartesi günü Leeds United'ı Liverpool'daki Anfield'da ağırlayacak.

İki takımın 1 Ocak 2026'daki son Premier League karşılaşması, savunmaların dirençli performansıyla Anfield'da çekişmeli bir 0-0 beraberlikle sonuçlandı. Bu golsüz beraberlikten önce iki takımın maçları sık sık gollü geçiyordu. Bunların en dikkat çekeni, Aralık 2025'te Elland Road'da oynanan ve 3-3 biten hareketli karşılaşmaydı.

Liverpool-Leeds United maçına nereden ve ne kadara bilet alabileceğiniz dâhil, bilmeniz gereken her şeyi GOAL anlatıyor.

Liverpool-Leeds United Premier League maçı ne zaman başlayacak?

Liverpool-Leeds United maçı, 12 Aralık 2026 Cumartesi günü Liverpool'daki Anfield'da oynanacak.

Liverpool-Leeds United Premier League maçına nasıl bilet alınır?

Yaklaşan Liverpool-Leeds United Premier League maçına bilet almak için şu seçenekleri değerlendirebilirsiniz:

1. Kulüplerin resmî kanalları

Kulüplerin resmî bilet satışları: Hem Liverpool (Official LFC Membership) hem de Leeds United (Official Membership) farklı bilet kategorileri sunuyor. Üyeler genellikle bilet çekilişlerine, üyelere özel satışlara ve sonradan satışa çıkan ya da eklenen biletlere erişebiliyor.

2. İkincil bilet piyasası

İkincil bilet platformları: Kulüplerin resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan Premier League maçları için bilet alıp satmasına olanak tanır.

Liverpool-Leeds United Premier League maçının biletleri ne kadar?

Yaklaşan Liverpool-Leeds United Premier League maçının bilet fiyatları şöyle:

1. Kulüplerin resmî kanalları

Standart genel giriş: Fiyatlar genellikle yaklaşık 30 ila 60 sterlin

Fiyatlar genellikle yaklaşık Resmî ağırlama ve VIP paketleri: Fiyatlar genellikle yaklaşık 150 ila 200 sterlin ve üzeri seviyesinden başlar.

2. İkincil bilet piyasası

Kulüplerin ilk satışındaki resmî biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet platformları, biletleri piyasa talebine göre fiyatlandırır:

Standart genel giriş biletlerinin yeniden satışı: Başlangıç fiyatları yaklaşık 95 ila 160 sterlin .

Başlangıç fiyatları yaklaşık . İkincil piyasada VIP ve ağırlama paketlerinin yeniden satışı: Başlangıç fiyatları genellikle yaklaşık 180 ila 320 sterlin.

Liverpool-Leeds United Premier League maçı: Bilmeniz gereken her şey

Liverpool ve Leeds United'ın form durumu

Liverpool, tüm kulvarlardaki son beş maçında iki galibiyet ve iki mağlubiyet aldı; diğer maçını da kazandı. Bu karşılaşmalarda yedi gol atıp altı gol yedi. Son maçında 8 Kasım'da Crystal Palace'ı deplasmanda 1-3 yenerek Premier League'de galip geldi. Bu sonuçtan önce Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'ye 3-2, ligde ise Arsenal'a 1-0 mağlup olmuştu. Liverpool ayrıca Chelsea ile 1-1 berabere kaldığı Carabao Cup maçında tur atladı.

Leeds United, Premier League'deki son beş maçında bir galibiyet, iki beraberlik ve iki mağlubiyet aldı; dört gol atıp dört gol yedi. Son maçında 7 Kasım'da Tottenham Hotspur'u deplasmanda 1-0 mağlup etti. Öncesinde Bournemouth'a 2-0 yenilip Sunderland deplasmanında 0-0 berabere kaldı. Beş maçlık bu seride Manchester United deplasmanında aldığı 1-1'lik beraberlik de yer alıyor.

Liverpool-Leeds United: Son karşılaşmalar

İki takım arasındaki son resmî maç, 1 Ocak 2026'da Anfield'da 0-0 biten Premier League karşılaşmasıydı. Ondan önce Aralık 2025'te Elland Road'da 3-3 berabere kaldılar. Leeds'in Ağustos 2026'daki sezon öncesi hazırlık maçında aldığı 2-4'lük galibiyetin de dâhil olduğu son beş karşılaşmada Leeds iki, Liverpool ise bir kez kazandı. Diğer iki maç berabere bitti.