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Liverpool - Fulham maçının biletleri nasıl alınır: 2026/27 Premier League fiyatları, maç bilgileri, başlama saati ve daha fazlası

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Tickets
Premier Lig
Liverpool
Fulham

Liverpool'ın Anfield'da Fulham'la karşılaşmasını izlemek için bilet almanın tüm ayrıntıları

Nisan ayındaki bir önceki Liverpool - Fulham Premier League maçına giden şanslı kişiler, artık sevdiklerine ve arkadaşlarına Anfield'da Mohamed Salah'ın son golünü attığı anda orada bulunduklarını anlatabilir. İki takım 12 Eylül Cumartesi günü yeniden Merseyside'da karşı karşıya gelecek ve biletlerinizi bugün ayırtabilirsiniz.

Liverpool'un 2-0 kazandığı söz konusu Fulham maçı, Rio Ngumoha için de unutulmaz bir gündü. Büyük beklenti yaratan kanat oyuncusu Liverpool'u öne geçiren golü atmış ve bunu yaparken de sadece 17 yıl 225 günlükken Anfield'da gol atan en genç oyuncu olmuştu.

Elbette Liverpool ile Fulham karşı karşıya geldiğinde goller pek de nadir görülmez. Liverpool, Fulham ile oynadığı son beş maçın her birinde 2+ gol attı. Bu kez neler olacak?

GOAL, Liverpool - Fulham maçının biletlerini nasıl alacağınıza dair bilmeniz gereken her şeyi, onları nereden satın alabileceğiniz ve ne kadar tuttukları da dahil olmak üzere sizin için derledi.

Liverpool - Fulham Premier League maçı ne zaman?

Liverpool - Fulham maçı, 12 Eylül Cumartesi günü Anfield'da (Liverpool) oynanacak. Planlanan başlama saati ise BST ile 15.00.

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Premier Lig - Hafta 4
Anfield

Liverpool - Fulham Premier League biletleri nasıl alınır?

Premier League maçları için tek maçlık biletlerden sezonluk biletler ve ağırlama paketlerine kadar birden fazla bilet seçeneği bulunuyor. Bunlar, her kulübün resmi bilet portalı veya yetkili seyahat ortakları üzerinden yönetiliyor.

Küresel ölçekteki yoğun talep, karaborsa karşıtı mevzuat ve yüzde 100 dijital turnikeler nedeniyle Premier League kulüpleri biletleri şu süreç üzerinden dağıtıyor:

  • Sezonluk bilet sahipleri ve debentures: Mevcut sezonluk bilet sahipleri koltuklarını korur ya da kullanmadıkları maçları yeniden satış için kulübe iade eder.
  • Ücretli resmi kulüp üyeleri (kura sistemi): Geleneksel ilk gelen alır usulü çevrim içi kuyrukların yerini, ücretli kulüp üyeleri için rastgele kura sistemi aldı (örneğin Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Üyeler, kuraya katılmak için maçtan haftalar önce belirlenen zaman aralığında kayıt yaptırır.
  • Resmi bilet değişim platformları (yeniden satış): Bir maçın biletleri tükenirse, kurada bilet alamayan üyeler kulübün resmi Ticket Exchange sistemi üzerinden iade edilen biletleri nominal fiyatla satın alabilir.
  • Genel satış: Premier League maçlarında üye olmayan genel kamuya açık satış neredeyse hiç yoktur.

Son dakika bileti arayan taraftarlar, StubHub gibi ikincil platformlardan da bilet satın alabilir.

Liverpool - Fulham Premier League biletleri ne kadar?

2026/27 sezonunda bir Premier League biletinin maliyeti, ev sahibi kulübe, koltuğun konumuna ve maç kategorisine göre büyük farklılık gösterir:

  • Yaş ve indirim kategorileri: Çoğu kulüp, Yetişkin, Genç (genellikle 18 yaş altı veya 21 yaş altı), Öğrenci ve Kıdemli kategorilerinde kademeli fiyatlandırma sunar; ancak indirim oranları ve yaş aralıkları takımdan takıma değişir.
  • Maç kategorilendirmesi: Kulüpler maçları kademelere ayırır (örneğin Kategori A, B veya C). İlk altı sıra rakiplerine ya da derbi rakiplerine karşı öne çıkan eşleşmeler Kategori A'ya girer ve en yüksek nominal fiyatlara sahiptir.
  • Koltuk konumu: Orta bölgedeki yan tribün ve alt kat koltuklar premium fiyatlıdır; kalelerin arkasındaki üst kat koltuklar ise daha bütçe dostu seçenekler sunar.
  • Resmi üyelik gerekliliği: Ev sahibi takım biletlerini nominal fiyatla satın alabilmek için, Premier League kulüplerinin neredeyse tamamı her seyircinin kura çekilişlerine veya yeniden satış platformlarına katılmak adına aktif, ücretli bir Resmi Kulüp Üyeliğine sahip olmasını şart koşar.

Deplasman bileti fiyatlandırması ve bulunabilirliği

Premier League, deplasman biletleri için zorunlu £30 tavan fiyat uygulamasını 2026/27 sezonu sonuna kadar resmen uzattı ve bunun en az 2027/28 için de geçerli olacağını doğruladı.

Deplasman biletleri £30 ile sınırlandırılmış olsa da, küresel sporda alınması en zor biletler arasında yer alıyor. Deplasman kontenjanları son derece sınırlıdır ve genellikle yalnızca maksimum sadakat puanına sahip en üst düzey sezonluk bilet sahiplerine satılır; neredeyse hiçbir zaman genel satışa veya temel üyelik kuralarına çıkmaz.

Form durumu

LIV

LIV - Form

COM
K2-0
NEW
B2-2
NFO
B2-2
IPS
K0-2
ATM
K2-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
10/5
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
3/5
FUL

FUL - Form

VFB
K1-0
CHE
K2-3
WIM
K3-0
SUN
K1-0
CRY
K2-3
Atılan Gol (Yenilen Gol)
8/7
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
2/5

Son karşılaşmalardaki rekabet geçmişi

Kafa Kafaya

LiverpoolÇizimFulham
2
2
1
Premier Lig
Liverpool badge
Liverpool
LIV
2
Fulham badge
Fulham
FUL
0
MS
Premier Lig
Fulham badge
Fulham
FUL
2
Liverpool badge
Liverpool
LIV
2
MS
Premier Lig
Fulham badge
Fulham
FUL
3
Liverpool badge
Liverpool
LIV
2
MS
Premier Lig
Liverpool badge
Liverpool
LIV
2
Fulham badge
Fulham
FUL
2
MS
Premier Lig
Fulham badge
Fulham
FUL
1
Liverpool badge
Liverpool
LIV
3
MS
11Attığı Gol8
Maç 2.5 üstü golle bitti4/5
Her iki takım da gol attı4/5

Takım haberleri ve kadrolar

Liverpool vs Fulham kadroları

4-2-3-1
Liverpool crest
Liverpool
LIV
Diziliş
Fulham crest
Fulham
FUL
4-2-3-1
A. BeckerA. BeckerJ. JacquetJ. JacquetV. van DijkV. van DijkK. TsimikasK. TsimikasR. AraujoR. AraujoV. MunozV. MunozD. SzoboszlaiD. SzoboszlaiR. GravenberchR. GravenberchB. BarcolaB. BarcolaF. WirtzF. WirtzA. IsakA. IsakB. LenoB. LenoA. RobinsonA. RobinsonT. CastagneT. CastagneC. BasseyC. BasseyD. AffengruberD. AffengruberO. BobbO. BobbS. CharlesS. CharlesJ. KingJ. KingS. BergeS. BergeA. IwobiA. IwobiG. GarciaG. Garcia
Fulham crest
Fulham
FUL
4-2-3-1
Liverpool

İlk 11

Fulham

Yedekler

Teknik direktör

  • A. Iraola
  • A. Arbeloa
Liverpool

Sakatlıklar ve Cezalar

Fulham

Puan durumu

#PKBKFA+/-PuanForm
1
M.CityM.CityMCI
5500135+815
K
K
K
K
K
2
ArsenalArsenalARS
540184+412
K
K
K
K
K
3
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
5311165+1110
K
K
B
K
K
4
BrentfordBrentfordBRE
5230104+69
K
B
B
B
K
5
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
523073+49
B
K
B
B
K
6
LiverpoolLiverpoolLIV
523074+39
K
B
K
B
B
7
EvertonEvertonEVE
523063+39
K
B
B
B
K
8
Hull CityHull CityHUL
522164+28
K
B
B
K
K
9
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
52219908
K
K
B
K
B
10
ChelseaChelseaCHE
52121012-27
K
B
K
K
K
11
Ipswich TownIpswich TownIPS
5203711-46
K
K
K
K
K
12
M. UnitedM. UnitedMUN
51228805
B
K
B
K
K
13
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
512245-15
K
K
B
B
K
14
SunderlandSunderlandSUN
5113610-44
K
K
B
K
K
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
5113611-54
B
K
K
K
K
16
Aston VillaAston VillaAVL
511349-54
K
K
B
K
K
17
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
503268-23
K
B
B
B
K
18
Coventry CityCoventry CityCOV
5104110-93
K
K
K
K
K
19
FulhamFulhamFUL
502358-32
B
B
K
K
K
20
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
502328-62
K
B
B
K
K
Şampiyonlar Ligi
Avrupa Ligi
Küme Düşme

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