Nisan ayındaki bir önceki Liverpool - Fulham Premier League maçına giden şanslı kişiler, artık sevdiklerine ve arkadaşlarına Anfield'da Mohamed Salah'ın son golünü attığı anda orada bulunduklarını anlatabilir. İki takım 12 Eylül Cumartesi günü yeniden Merseyside'da karşı karşıya gelecek ve biletlerinizi bugün ayırtabilirsiniz.

Liverpool'un 2-0 kazandığı söz konusu Fulham maçı, Rio Ngumoha için de unutulmaz bir gündü. Büyük beklenti yaratan kanat oyuncusu Liverpool'u öne geçiren golü atmış ve bunu yaparken de sadece 17 yıl 225 günlükken Anfield'da gol atan en genç oyuncu olmuştu.

Elbette Liverpool ile Fulham karşı karşıya geldiğinde goller pek de nadir görülmez. Liverpool, Fulham ile oynadığı son beş maçın her birinde 2+ gol attı. Bu kez neler olacak?

GOAL, Liverpool - Fulham maçının biletlerini nasıl alacağınıza dair bilmeniz gereken her şeyi, onları nereden satın alabileceğiniz ve ne kadar tuttukları da dahil olmak üzere sizin için derledi.

Liverpool - Fulham Premier League maçı ne zaman?

Liverpool - Fulham maçı, 12 Eylül Cumartesi günü Anfield'da (Liverpool) oynanacak. Planlanan başlama saati ise BST ile 15.00.

Premier Lig - Hafta 4 12 Eyl 2026 - 10:00 Anfield

Liverpool - Fulham Premier League biletleri nasıl alınır?

Premier League maçları için tek maçlık biletlerden sezonluk biletler ve ağırlama paketlerine kadar birden fazla bilet seçeneği bulunuyor. Bunlar, her kulübün resmi bilet portalı veya yetkili seyahat ortakları üzerinden yönetiliyor.

Küresel ölçekteki yoğun talep, karaborsa karşıtı mevzuat ve yüzde 100 dijital turnikeler nedeniyle Premier League kulüpleri biletleri şu süreç üzerinden dağıtıyor:

Sezonluk bilet sahipleri ve debentures: Mevcut sezonluk bilet sahipleri koltuklarını korur ya da kullanmadıkları maçları yeniden satış için kulübe iade eder.

Ücretli resmi kulüp üyeleri (kura sistemi): Geleneksel ilk gelen alır usulü çevrim içi kuyrukların yerini, ücretli kulüp üyeleri için rastgele kura sistemi aldı (örneğin Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Üyeler, kuraya katılmak için maçtan haftalar önce belirlenen zaman aralığında kayıt yaptırır.

Resmi bilet değişim platformları (yeniden satış): Bir maçın biletleri tükenirse, kurada bilet alamayan üyeler kulübün resmi Ticket Exchange sistemi üzerinden iade edilen biletleri nominal fiyatla satın alabilir.

Genel satış: Premier League maçlarında üye olmayan genel kamuya açık satış neredeyse hiç yoktur.

Son dakika bileti arayan taraftarlar, StubHub gibi ikincil platformlardan da bilet satın alabilir.

Liverpool - Fulham Premier League biletleri ne kadar?

2026/27 sezonunda bir Premier League biletinin maliyeti, ev sahibi kulübe, koltuğun konumuna ve maç kategorisine göre büyük farklılık gösterir:

Yaş ve indirim kategorileri: Çoğu kulüp, Yetişkin, Genç (genellikle 18 yaş altı veya 21 yaş altı), Öğrenci ve Kıdemli kategorilerinde kademeli fiyatlandırma sunar; ancak indirim oranları ve yaş aralıkları takımdan takıma değişir.

Maç kategorilendirmesi: Kulüpler maçları kademelere ayırır (örneğin Kategori A, B veya C). İlk altı sıra rakiplerine ya da derbi rakiplerine karşı öne çıkan eşleşmeler Kategori A'ya girer ve en yüksek nominal fiyatlara sahiptir.

Koltuk konumu: Orta bölgedeki yan tribün ve alt kat koltuklar premium fiyatlıdır; kalelerin arkasındaki üst kat koltuklar ise daha bütçe dostu seçenekler sunar.

Resmi üyelik gerekliliği: Ev sahibi takım biletlerini nominal fiyatla satın alabilmek için, Premier League kulüplerinin neredeyse tamamı her seyircinin kura çekilişlerine veya yeniden satış platformlarına katılmak adına aktif, ücretli bir Resmi Kulüp Üyeliğine sahip olmasını şart koşar.

Deplasman bileti fiyatlandırması ve bulunabilirliği

Premier League, deplasman biletleri için zorunlu £30 tavan fiyat uygulamasını 2026/27 sezonu sonuna kadar resmen uzattı ve bunun en az 2027/28 için de geçerli olacağını doğruladı.

Deplasman biletleri £30 ile sınırlandırılmış olsa da, küresel sporda alınması en zor biletler arasında yer alıyor. Deplasman kontenjanları son derece sınırlıdır ve genellikle yalnızca maksimum sadakat puanına sahip en üst düzey sezonluk bilet sahiplerine satılır; neredeyse hiçbir zaman genel satışa veya temel üyelik kuralarına çıkmaz.

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