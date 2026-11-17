Liverpool, 9 Aralık 2026 Çarşamba günü FC Porto'yu Liverpool'daki Anfield'da ağırlayacak.

İki kulüp arasındaki son resmi maç, Kasım 2021'de Şampiyonlar Ligi grup aşamasında oynandı ve Liverpool sahasında 2-0 kazandı. Kayıtlara geçen son beş karşılaşmada Liverpool, dört galibiyet ve bir beraberlik aldı.

Liverpool-FC Porto maçına bilet almak için bilmeniz gerekenleri, biletleri nereden alabileceğinizi ve fiyatlarını GOAL anlatıyor.

Liverpool-FC Porto Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman başlayacak?

Liverpool-FC Porto maçı, 9 Aralık 2026 Çarşamba günü Liverpool'daki Anfield'da oynanacak.

Şampiyonlar Ligi - Hafta 6 9 Ara 2026 - 15:00 Anfield

Liverpool-FC Porto Şampiyonlar Ligi maçı biletleri nasıl alınır?

Yaklaşan Liverpool-FC Porto Şampiyonlar Ligi maçı için bilet satın alma seçenekleri şöyle:

1. Kulübün resmi kanalları

Kulübün resmi kanalları: Bilet alma hakkı bulunan üyeler ve kombine sahipleri, Liverpool FC'nin resmi bilet satış portalından doğrudan satın alabilir.

2. İkincil bilet satış platformları

İkincil bilet satış platformları: Kulübün resmi kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet satış platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan Şampiyonlar Ligi maçları için bilet alıp satmasına imkân tanır.

Liverpool-FC Porto Şampiyonlar Ligi maçı biletleri ne kadar?

Liverpool-FC Porto Şampiyonlar Ligi maçının bilet fiyatlarına ilişkin ayrıntılar şöyle:

1. Kulübün resmi kanalları

Standart genel giriş: Fiyatlar genellikle yaklaşık 55 ila 70 avro arasında değişiyor.

Fiyatlar genellikle yaklaşık arasında değişiyor. Ağırlama ve VIP paketleri: Fiyatlar yaklaşık 180 ila 450 avro ve üzeri seviyelerinden başlıyor.

2. İkincil bilet satış platformları

Kulübün ilk satışındaki resmi biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet satış platformları, biletleri piyasa talebine göre şu fiyatlarla listeliyor:

Standart koltuklar: Fiyatlar yaklaşık 100 ila 140 avro seviyelerinden başlıyor.

Fiyatlar yaklaşık seviyelerinden başlıyor. İkincil piyasadaki ortalama fiyatlar: 250 ila 340 avro arasında değişiyor.

arasında değişiyor. Üst düzey yeniden satış biletleri ve VIP ağırlama paketleri: Fiyatlar genellikle 180 avro ile 400 avronun üzeri arasında değişiyor.

Liverpool-FC Porto Şampiyonlar Ligi maçı: Bilmeniz gereken her şey

Liverpool ve FC Porto'nun form durumu

Liverpool, tüm kulvarlardaki son beş maçında üç galibiyet ve iki mağlubiyet aldı. Son maçında Premier Lig'de Crystal Palace'ı 3-1 yenen Liverpool, bundan önce Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'ye 3-2 kaybetti. Bu süreçte ligde Brighton'ı da 2-0 mağlup eden takım, beş maçta yedi gol atıp beş gol yedi.

FC Porto, son beş maçının tamamını kazandı. Son maçında Portekiz Ligi'nde Vitoria de Guimaraes'i 2-1 yenen Porto, Şampiyonlar Ligi'nde Napoli'yi de 4-1 mağlup etti. Estoril karşısında alınan 4-0'lık galibiyetin de yer aldığı bu beş maçta Porto 12 gol attı, yalnızca iki gol yedi.

Liverpool-FC Porto: Son karşılaşmalar

İki takım son olarak Kasım 2021'de karşılaştı. Liverpool, Şampiyonlar Ligi grup aşamasında Anfield'da oynanan maçı 2-0 kazandı. Kayıtlara geçen son beş karşılaşmada Liverpool dört galibiyet ve bir beraberlik alırken Porto'nun tek olumlu sonucu, Mart 2018'de sahasında aldığı 1-0'lık galibiyetti. Liverpool bu beş maçta 13 gol atıp yalnızca iki gol yedi.