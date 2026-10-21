Liverpool, 25 Ekim 2026 Pazar günü Brighton'ı Liverpool'daki Anfield'da ağırlayacak.

İki takım arasında oynanan 46 resmî maçın 25'ini Liverpool, 9'unu ise Brighton kazandı. Liverpool'un geçmişteki üstünlüğüne rağmen Brighton, son sezonlarda hem Anfield'da hem de Amex Stadium'da bol gollü sonuçlar alarak Liverpool'a sık sık zorluk çıkardı.

Liverpool ile Brighton & Hove Albion arasındaki Premier League maçı ne zaman başlayacak?

Premier Lig - Hafta 8 25 Eki 2026 - 10:00 Anfield

Liverpool ile Brighton & Hove Albion arasındaki Premier League maçına nasıl bilet alınır?

Anfield'daki Premier League maçlarının biletlerine talep her zaman yüksek. Liverpool'un Brighton & Hove Albion'u ağırlayacağı maç da bir istisna değil. Ev sahibi ve deplasman tribünlerinden bilet almanın başlıca yolları şöyle:

1. Kulübün resmî kanalları (Anfield'daki maç)

Resmî LFC üyelik kurası: Liverpool FC'den doğrudan normal fiyatlı standart maç bileti satın almak için resmî LFC All Red Membership üyeliğinizin (Full, Light veya Junior) olması gerekiyor.

2. Deplasman tribünü seçenekleri (Brighton taraftarları)

Brighton & Hove Albion'un resmî bilet kontenjanı: Anfield'daki deplasman tribününde yer almak için biletlerin doğrudan Brighton & Hove Albion'un resmî bilet portalından satın alınması gerekiyor. Öncelik, geçmiş deplasman maçlarından biriktirdikleri sadakat puanlarına göre Brighton kombine sahiplerine ve MyAlbion+ üyelerine veriliyor.

3. İkincil bilet satış platformları

Resmî biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet platformlarında yeniden satışa sunulan koltuklar bulunabilir. Ancak fiyatlar biletlerin ilk satış fiyatından farklı olabilir.

Liverpool ile Brighton & Hove Albion arasındaki lig maçının biletleri ne kadar?

Liverpool ile Brighton & Hove Albion maçının bilet fiyatları, ilk satış fiyatından genel giriş bileti mi yoksa ikincil bilet satış platformlarından bir koltuk mu aldığınıza göre değişiyor.

1. Standart genel giriş (ilk satış fiyatı)

Liverpool FC'nin resmî kurası veya bilet değişim sistemi üzerinden doğrudan satın alınan standart yetişkin maç biletlerinin fiyatlarını kulüp belirliyor:

Yetişkin biletleri: 30 ila 62,75 sterlin (Anfield'daki tribüne ve kata göre)

İndirimli biletler (65 yaş üstü / genç yetişkinler): Yaklaşık 22,50 ila 47 sterlin

Çocuk biletleri (17 yaş altı): 9 ila 15 sterlin

Yerel üyelerin biletleri: 9 sterlin (Ana Tribün'ün üst katında yerel sakinlere ayrılan bölüm)

2. İkincil bilet satış platformları

Üst düzey rakiplere karşı oynanan ve yüksek talep gören maçların standart biletleri genellikle resmî üye satışları sırasında tükendiğinden, StubHubgibi ikincil bilet platformlarındaki fiyatlar piyasa talebine göre değişiyor:

Başlangıç fiyatları: Standart genel giriş biletleri ikincil bilet piyasasında genellikle 95 ila 120 sterlin civarından başlıyor.

Ortalama fiyatlar: Alt katın orta bölümlerindeki veya sahanın uzun kenarındaki koltukların fiyatı ortalama 150 ila 250 sterlin ve üzeri düzeyinde.

Ağırlama ve VIP paketleri: Resmî maç günü ağırlama paketleri kişi başı yaklaşık 200 ila 350 sterlin ve üzeri fiyatlardan başlıyor.

Liverpool ile Brighton & Hove Albion arasındaki Premier League maçı: Bilmeniz gereken her şey

Liverpool ve Brighton & Hove Albion'un form durumu

Liverpool, tüm kulvarlardaki son beş maçında üç galibiyet ve bir beraberlik aldı; hiç yenilmedi. Son maçında Premier League'de Bournemouth'u deplasmanda 1-0 yendi. Ayrıca Carabao Cup'ta Tottenham karşısında 3-1'lik galibiyet elde etti. Liverpool bu beş maçta sekiz gol atıp üç gol yedi. Puan kaybettiği tek maç ise Fulham deplasmanındaki golsüz beraberlikti. Brighton, son beş maçının dördünü kazandı. Bu süreçteki tek yenilgisini ağustos sonunda Chelsea deplasmanında 4-3'lük skorla aldı. Brighton, Coventry City'yi 5-0 ve Arsenal'ı 3-0 yendiği maçlar dâhil bu süreçte 14 gol attı, yalnızca beş gol yedi.

Liverpool ile Brighton & Hove Albion: Son karşılaşmalar

İki takım son olarak Mart 2026'da karşılaştı. Brighton, Amex Stadium'daki Premier League maçını 2-1 kazandı. Bundan önce Liverpool, Şubat 2026'da Anfield'da oynanan FA Cup maçında Brighton'ı 3-0 mağlup etmişti. Aralarındaki son beş maçın ikisini Brighton, üçünü Liverpool kazandı. Bu karşılaşmalarda toplam 18 gol atıldı.